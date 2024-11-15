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Berelerin Tepesindeki O Ponponların Gerçek İşlevini Asla Tahmin Edemezsiniz

Berelerin Tepesindeki O Ponponların Gerçek İşlevini Asla Tahmin Edemezsiniz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 12:52

Ponponlar şimdilerde sadece berelerimizin tatlı birer süsü olarak görünse de aslında geçmişte pek çok farklı işlevi yerine getirmiş. Kim derdi ki bu küçük yumuşak top şeklindeki detaylar denizcilerin başlarını korumak için kullanılacak, askerlerin rütbelerini gösterecek ya da din adamlarının saygınlığını simgeleyecek? Şimdilerde her kış kullandığımız bu tatlı aksesuarlar aslında geçmişte pek çok amaca hizmet ediyordu. Gelin biraz tarihteki kullanım amaçlarıyla ilgili teorilere birlikte göz atalım.

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Bir Zamanlar Denizcilerin Can Kurtaran Aksesuarıydı

Bir Zamanlar Denizcilerin Can Kurtaran Aksesuarıydı

Tarihe göz attığımızda Fransız gemicilerinin başlarına bu ponpon şapkalardan taktıkları görülüyor. Sert okyanus dalgalarıyla mücadele ederken denizciler sık sık geminin alçak tavanlarına kafalarını çarpıyorlardı. Ancak ponponlu şapkalar sayesinde bu kafalarını korumak bir nebze olsun kolaylaşıyordu. Sadece bir süs gibi görünen bu minik detay aslında denizcilerin hayatını kolaylaştıran bir koruma aracıydı.

16. yüzyılda İngiltere'deki denizciler ve askerler de "Monmouth" adı verilen ponponlu şapkaları giyerlerdi.

16. yüzyılda İngiltere'deki denizciler ve askerler de "Monmouth" adı verilen ponponlu şapkaları giyerlerdi.

Bu şapkaların tepe kısmına eklenen ponponlar sadece soğuktan korunmak için değil aynı zamanda askerin statüsünü de simgeliyordu. Nasıl mı? Ponponların rengi ve sayısı askerin kıdemini gösteriyordu. Yani bir nevi kıdemli askerlerin ponponu vardı.

Ponponlar sadece denizciler ve askerler için değil Katolik din adamları ve akademisyenler için de önemli bir sembol haline gelmişti.

Ponponlar sadece denizciler ve askerler için değil Katolik din adamları ve akademisyenler için de önemli bir sembol haline gelmişti.

Özellikle Katolik piskoposları önemli törenlerde başlarına 'Biretta' denilen ponponlu şapkalar takarlardı. Bu şapka hem dini saygıyı hem de kilisedeki makamı simgeliyordu. Hatta üniversitelerden doktora unvanı alan kişiler de akademik kıyafet olarak ponponlu şapka giyerdi.

Bu ponponlar geçmişte kadınların da geleneksel kıyafetlerinde önemli bir yer tutuyordu.

Bu ponponlar geçmişte kadınların da geleneksel kıyafetlerinde önemli bir yer tutuyordu.

Güney Amerika’da hem erkeklerin hem de kadınların geleneksel kıyafetlerinde medeni hallerini belirtmek amacıyla farklı renklerde ponponlar kullanılıyordu.

Napolyon’un piyadeleri de hangi alaya ait olduklarını belirlemek için ponponlar kullanırlardı. Macar süvari alayları ve İskoç Dağlık Bölgesi alayları da benzer şekilde renkli ponponlar aracılığıyla rütbe ayrımı yaparlardı. O dönemin askerlerine bu minik detaylar aslında birer güç ve saygınlık sembolüydü.

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Yani kısacası bugün sadece bir stil simgesi haline gelen bu ponpon şapkalar geçmişte askerlerin rütbesini, denizcilerin güvenliğini, din adamlarının saygınlığını ve kadın ve erkeklerin medeni durumlarını gösteren önemli birer semboldü.

Yani kısacası bugün sadece bir stil simgesi haline gelen bu ponpon şapkalar geçmişte askerlerin rütbesini, denizcilerin güvenliğini, din adamlarının saygınlığını ve kadın ve erkeklerin medeni durumlarını gösteren önemli birer semboldü.

Zamanla bu pratik işlevlerin yerini daha çok stil ve moda aldı. Bugün ponponlar bir kıyafeti süslemek amacıyla kullanılsa da aslında derin bir geçmişe dayanan işlevsel bir mirası taşıyor. Bu ponpon şapkaların böyle bir tarihi geçmişi olabileceğini tahmin eder miydiniz?

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