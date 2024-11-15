Berelerin Tepesindeki O Ponponların Gerçek İşlevini Asla Tahmin Edemezsiniz

Ponponlar şimdilerde sadece berelerimizin tatlı birer süsü olarak görünse de aslında geçmişte pek çok farklı işlevi yerine getirmiş. Kim derdi ki bu küçük yumuşak top şeklindeki detaylar denizcilerin başlarını korumak için kullanılacak, askerlerin rütbelerini gösterecek ya da din adamlarının saygınlığını simgeleyecek? Şimdilerde her kış kullandığımız bu tatlı aksesuarlar aslında geçmişte pek çok amaca hizmet ediyordu. Gelin biraz tarihteki kullanım amaçlarıyla ilgili teorilere birlikte göz atalım.

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