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Euro’ların Üzerinde Gördüğünüz Yapılar Sadece Tasarım Değil: Meğer Her Birinin Bir Hikayesi Varmış

Euro’ların Üzerinde Gördüğünüz Yapılar Sadece Tasarım Değil: Meğer Her Birinin Bir Hikayesi Varmış

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2024 - 13:25

Euro banknotlarının üzerindeki köprüler, kapılar ve pencere gibi mimari yapılar sadece tasarım değil, Avrupa’nın kültürel tarihini ve birliğini yansıtan semboller. Ama bu yapıların ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? 5 Euro’dan 500 Euro’ya kadar her banknot farklı bir mimari dönemi temsil ediyor. Peki bu mimarinin ardında ne var? Gelin Euro banknotlarının üzerindeki yapıları ve taşıdıkları anlamlara birlikte bakalım 👇

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Euro banknotlarını elinize alıp incelediyseniz üzerinde garip yapılar olduğunu fark etmişsinizdir. Ama hiç düşündünüz mü bu yapılar neyi temsil ediyor? Euro'nun ilk sürümünden itibaren her banknotta Avrupa'nın mimarlık tarihinden bir dönem yer alıyor.

Euro banknotlarını elinize alıp incelediyseniz üzerinde garip yapılar olduğunu fark etmişsinizdir. Ama hiç düşündünüz mü bu yapılar neyi temsil ediyor? Euro'nun ilk sürümünden itibaren her banknotta Avrupa'nın mimarlık tarihinden bir dönem yer alıyor.

Örneğin 5 Euro banknotu Klasik dönemi,

Örneğin 5 Euro banknotu Klasik dönemi,

10 Euro banknotu Romanesk,

10 Euro banknotu Romanesk,

20 Euro ise Gotik dönemi simgeliyor.

20 Euro ise Gotik dönemi simgeliyor.

50 Euro’daki köprü ise Rönesans dönemi,

50 Euro’daki köprü ise Rönesans dönemi,
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100 Euro’daki mimari ise Barok & Rokoko üslubunu yansıtıyor.

100 Euro’daki mimari ise Barok & Rokoko üslubunu yansıtıyor.

200 euroluk banknot ise 19. yüzyıldan kalma demir ve cam yapıları,

200 euroluk banknot ise 19. yüzyıldan kalma demir ve cam yapıları,

Son olarak 500 euro ise modern mimariden izler taşıyor.

Son olarak 500 euro ise modern mimariden izler taşıyor.

Banknotların ön yüzünde pencereler ve kapılar var. Bu unsurlar Avrupa halkları arasındaki açıklığı, işbirliğini ve şeffaflığı simgeliyor.

Banknotların ön yüzünde pencereler ve kapılar var. Bu unsurlar Avrupa halkları arasındaki açıklığı, işbirliğini ve şeffaflığı simgeliyor.

Arka yüzlerindeki köprüler ise Avrupa'nın birliğini ve dünya ile olan bağlantısını temsil ediyor. Ama ilginç olan şu: Bu köprüler gerçekten var olan yapılar değil!

Arka yüzlerindeki köprüler ise Avrupa'nın birliğini ve dünya ile olan bağlantısını temsil ediyor. Ama ilginç olan şu: Bu köprüler gerçekten var olan yapılar değil!
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Tamamen tasarımcıların hayal gücünden çıkmış kurgusal köprüler. Bu tasarım tüm Euro Bölgesi’ni kapsayacak şekilde yapılmış, yani her ülke için spesifik bir köprü yok.

Tamamen tasarımcıların hayal gücünden çıkmış kurgusal köprüler. Bu tasarım tüm Euro Bölgesi’ni kapsayacak şekilde yapılmış, yani her ülke için spesifik bir köprü yok.

Buna rağmen bu tasarımlar bir noktada gerçeğe dönüştü. Hollandalı grafik tasarımcı Robin Stam bu banknotlardaki kurgusal köprüleri inşa etme fikrini gerçek hayata taşıdı.

Buna rağmen bu tasarımlar bir noktada gerçeğe dönüştü. Hollandalı grafik tasarımcı Robin Stam bu banknotlardaki kurgusal köprüleri inşa etme fikrini gerçek hayata taşıdı.

2011 yılında Spijkenisse şehrine 10 ve 50 euroluk köprüleri inşa etmeye başladılar. Proje oldukça ilgi gördü, hatta 2013'te altı köprü tamamlandı.

2011 yılında Spijkenisse şehrine 10 ve 50 euroluk köprüleri inşa etmeye başladılar. Proje oldukça ilgi gördü, hatta 2013'te altı köprü tamamlandı.

Yani artık bu hayali köprüleri ziyaret etmek mümkün. Üstelik köprülerin isimleri de tasarımlarını aldıkları banknotlarla aynı.

Yani artık bu hayali köprüleri ziyaret etmek mümkün. Üstelik köprülerin isimleri de tasarımlarını aldıkları banknotlarla aynı.

Kim bilir belki bir gün siz de Spijkenisse’deki o ilginç köprülerden birini ziyaret edebilirsiniz...

Kim bilir belki bir gün siz de Spijkenisse’deki o ilginç köprülerden birini ziyaret edebilirsiniz...
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