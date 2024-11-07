Hayır Mavi Balina Değil! Dünyanın Şimdiye Kadar Gördüğü En Büyük Canlı Nedir?

Çoğumuz “en büyük canlı” deyince aklına mavi balina veya dinozorlar gelir. Ancak 2022'de yapılan bir keşif, dünya üzerindeki en büyük yaşam formunun bu devlerin bile ötesinde olduğunu gösterdi! Avustralya kıyılarında keşfedilen devasa organizma, boyutuyla hayal gücümüzü bile aşacak kadar büyük. Peki, bu devasa organizma nasıl ortaya çıktı dersiniz? Gelin anlatalım.

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