Hayır Mavi Balina Değil! Dünyanın Şimdiye Kadar Gördüğü En Büyük Canlı Nedir?
Hayır Mavi Balina Değil! Dünyanın Şimdiye Kadar Gördüğü En Büyük Canlı Nedir?
Çoğumuz “en büyük canlı” deyince aklına mavi balina veya dinozorlar gelir. Ancak 2022'de yapılan bir keşif, dünya üzerindeki en büyük yaşam formunun bu devlerin bile ötesinde olduğunu gösterdi! Avustralya kıyılarında keşfedilen devasa organizma, boyutuyla hayal gücümüzü bile aşacak kadar büyük. Peki, bu devasa organizma nasıl ortaya çıktı dersiniz? Gelin anlatalım.
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2022 yılında bilim insanları Avustralya’nın sahillerinde, 200 km kareyi kapsayan dev bir deniz otu keşfettiler. Yani 1.500'den fazla futbol sahasının yan yana dizildiği büyüklükte bir alan demek!
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Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en büyük canlısı olarak tescillenen bu bitki, aslında bir deniz çayırı olan Posidonia australis türüne ait.
Western Australia’da yer alan Shark Bay, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor ve bu özel türün büyüdüğü bir cennet. Ancak olağanüstü organizmanın tek bir bitkiden oluştuğu ancak son yıllarda anlaşılabildi.
Posidonia australis; deniz yosunu değil, çiçek açan bir bitki türü ve 4.500 yıldan uzun süredir yavaş yavaş büyüyor.
En ilginç yanı ise bu devasa bitkinin bir kısmının Poseidon’un kurdele otu ve bilinmeyen bir türün melezlenmesiyle oluşması!
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Farklı bölgelerden toplanan örneklerle, yaklaşık 18.000 genetik belirteç incelendi ve sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı: Shark Bay’in tamamını kaplayan çayır, aslında aynı DNA'ya sahip tek bir bitkiden oluşuyordu.
Posidonia australis, klonlama yöntemiyle büyüyor. Bahçenizdeki çimler gibi yanlara doğru yayılan rizom adı verilen köklerle genişliyor. Kökler kumlu deniz tabanının altında yayılıyor ve suyun yüzeyine yeni sürgünler vererek devasa bir çayır haline geliyor.
Bu çarpıcı keşiften önce dünyanın en büyük canlısı unvanı Amerika’nın Oregon eyaletinde bulunan 2.385 dönümlük Armillaria ostoyae mantarına, nam-ı diğer “Humongous Fungus”a aitti.
Ancak hayvanlar aleminde mavi balina hala en büyük hayvan olarak biliniyor. Mavi balina sadece günümüzde değil, dünya tarihinde yaşamış en büyük hayvan olarak kabul ediliyor.
Karada ise en büyük hayvan olarak Argentinosaurus isimli dev bir dinozor öne çıkıyor.
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