Bilim İnsanları İlk Kez Görüntüledi: Işığın Şekli Meğer Limona Benziyormuş
Bilim İnsanları İlk Kez Görüntüledi: Işığın Şekli Meğer Limona Benziyormuş
Bilim insanları çığır açan bir keşfe imza attı. Yeni kuramla ışık ve maddenin kuantum seviyesinde nasıl etkileşime girdiği açıklandı. Bu kuram kullanılarak ilk kez bir fotonun (ışık parçacığı) ayrıntılı görüntüsü elde edildi.
Görüntülerde ışık parçacağının bir limona benzediği görülüyor. Birmingham Üniversitesi’nden araştırmacıların elde ettiği bu görüntü fotonların tabiatı hakkında inanılmaz detaylar veriyor. Fotonun atomlar tarafından nasıl yayıldığı ve çevreyle etkileşime girdiği gözler önüne serildi.
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Işık, foton denilen kütlesiz ve yüksüz kuantum parçacıklardan oluşuyor. Işık aslında bir madde değil, enerjidir.
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Birmingham Üniversitesi’nden bilim insanları ışık ve maddenin kuantum seviyesinde nasıl etkileşime girdiğine dair bir görüntü elde etti.
Bir fotonun (ışık parçacığı) ilk kez görüntülendi. Limonu andıran bu görüntü ışık ve maddenin etkileşimin nasıl yayıldığını gösteriyor.
Makalenin başyazarı Dr. Benjamin Yuen, bu görüntüyü “Fizikte daha önce görülmeyen bir şey yaptık” sözleriyle açıkladı.
Yuen, elde edilen görüntünün fizikçiler, kimyagerler ve biyologlar için yeni araştırma alanları açacağına inandıklarını belirtiyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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