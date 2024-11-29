Bilim İnsanları İlk Kez Görüntüledi: Işığın Şekli Meğer Limona Benziyormuş

Bilim insanları çığır açan bir keşfe imza attı. Yeni kuramla ışık ve maddenin kuantum seviyesinde nasıl etkileşime girdiği açıklandı. Bu kuram kullanılarak ilk kez bir fotonun (ışık parçacığı) ayrıntılı görüntüsü elde edildi.

Görüntülerde ışık parçacağının bir limona benzediği görülüyor. Birmingham Üniversitesi’nden araştırmacıların elde ettiği bu görüntü fotonların tabiatı hakkında inanılmaz detaylar veriyor. Fotonun atomlar tarafından nasıl yayıldığı ve çevreyle etkileşime girdiği gözler önüne serildi.

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