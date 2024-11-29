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Bilim İnsanları İlk Kez Görüntüledi: Işığın Şekli Meğer Limona Benziyormuş

Bilim İnsanları İlk Kez Görüntüledi: Işığın Şekli Meğer Limona Benziyormuş

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.11.2024 - 20:46 Son Güncelleme: 29.11.2024 - 20:55

Bilim insanları çığır açan bir keşfe imza attı. Yeni kuramla ışık ve maddenin kuantum seviyesinde nasıl etkileşime girdiği açıklandı. Bu kuram kullanılarak ilk kez bir fotonun (ışık parçacığı) ayrıntılı görüntüsü elde edildi. 

Görüntülerde ışık parçacağının bir limona benzediği görülüyor. Birmingham Üniversitesi’nden araştırmacıların elde ettiği bu görüntü fotonların tabiatı hakkında inanılmaz detaylar veriyor. Fotonun atomlar tarafından nasıl yayıldığı ve çevreyle etkileşime girdiği gözler önüne serildi. 

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Işık, foton denilen kütlesiz ve yüksüz kuantum parçacıklardan oluşuyor. Işık aslında bir madde değil, enerjidir.

Işık, foton denilen kütlesiz ve yüksüz kuantum parçacıklardan oluşuyor. Işık aslında bir madde değil, enerjidir.

Peki ışığın nasıl bir görüntüye sahip olduğunu hiç düşündünüz mü? Bilim insanları yüzyıllardır aradıkları bu sorunun cevabını buldu.

Birmingham Üniversitesi’nden bilim insanları ışık ve maddenin kuantum seviyesinde nasıl etkileşime girdiğine dair bir görüntü elde etti.

Birmingham Üniversitesi’nden bilim insanları ışık ve maddenin kuantum seviyesinde nasıl etkileşime girdiğine dair bir görüntü elde etti.

Bir fotonun (ışık parçacığı) ilk kez görüntülendi. Limonu andıran bu görüntü ışık ve maddenin etkileşimin nasıl yayıldığını gösteriyor.

Bir fotonun (ışık parçacığı) ilk kez görüntülendi. Limonu andıran bu görüntü ışık ve maddenin etkileşimin nasıl yayıldığını gösteriyor.

Makalenin başyazarı Dr. Benjamin Yuen, bu görüntüyü “Fizikte daha önce görülmeyen bir şey yaptık” sözleriyle açıkladı.

Makalenin başyazarı Dr. Benjamin Yuen, bu görüntüyü “Fizikte daha önce görülmeyen bir şey yaptık” sözleriyle açıkladı.

“Hesaplamalarımız, görünürde çözülemez olan bir problemi hesaplanabilen bir şeye dönüştürmemizi sağladı. Ayrıca modelin neredeyse bir yan ürünü olarak, fizikte daha önce görülmeyen bir şey yaparak bir fotonun görüntüsünü çıkardık.”

Yuen, elde edilen görüntünün fizikçiler, kimyagerler ve biyologlar için yeni araştırma alanları açacağına inandıklarını belirtiyor.

Yuen, elde edilen görüntünün fizikçiler, kimyagerler ve biyologlar için yeni araştırma alanları açacağına inandıklarını belirtiyor.

“Bu çalışma, ışık ve madde arasındaki enerji değiş tokuşunu daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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