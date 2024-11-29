Soğuk Kış Akşamlarında Battaniyenin Altına Girip Hayallere Dalmalık 13 Huzur Dolu Yabancı Parça

Kış geceleri… Dışarısı buz gibi, içeride ise battaniyenin altına gömülmüşsün, elinde sıcacık bir çay ya da kahve... İşte tam da bu anlarda, fonda huzur veren birkaç güzel şarkı olmazsa olmaz! Bazen sadece müziğin seni alıp uzaklara götürmesini istersin ya, işte bu liste tam da o anlar için. Hadi, rahatla, gözlerini kapat, ve bu sıcacık müzik molasına kendini bırak! 🌙✨