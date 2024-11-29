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Soğuk Kış Akşamlarında Battaniyenin Altına Girip Hayallere Dalmalık 13 Huzur Dolu Yabancı Parça

etiket Soğuk Kış Akşamlarında Battaniyenin Altına Girip Hayallere Dalmalık 13 Huzur Dolu Yabancı Parça

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
30.11.2024 - 00:06

Kış geceleri… Dışarısı buz gibi, içeride ise battaniyenin altına gömülmüşsün, elinde sıcacık bir çay ya da kahve...  İşte tam da bu anlarda, fonda huzur veren birkaç güzel şarkı olmazsa olmaz! Bazen sadece müziğin seni alıp uzaklara götürmesini istersin ya, işte bu liste tam da o anlar için. Hadi, rahatla, gözlerini kapat, ve bu sıcacık müzik molasına kendini bırak! 🌙✨

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1. Mazzy Star - Fade Into You

2. Steve Lacy - Dark Red

3. Cigarettes After Sex - Sunsetz

4. Sixpence None The Richer - Kiss Me

5. Beach House - Silver Soul

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6. Cage The Elephant - Cigarette Daydreams

7. Coldplay - Yellow

8. Current Joys - Kids

9. Lana Del Rey - Young and Beautiful

10. The La's - There She Goes

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11. Stephen Sanchez - Until I Found You

12. The Neighbourhood - Sweater Weather

13. Arctic Monkeys - Why'd You Only Call Me When You're High?

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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