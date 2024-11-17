onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Lavabonuzdaki O Küçük Deliği Hiç Fark Ettiniz mi? İşte Gerçek Amacı

Lavabonuzdaki O Küçük Deliği Hiç Fark Ettiniz mi? İşte Gerçek Amacı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.11.2024 - 12:12

Her gün ellerimizi yıkarken ve dişlerimizi fırçalarken kullandığımız banyo ve tuvaletlerdeki lavabolarda hep bir küçük delik olduğunu fark etmişsinizdir. Boyut olarak küçücük ama aslında işlevi bir o kadar büyük olan bu deliğin ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü? Herkesin fark ettiği ama işlevini pek bilmediği bu açıklık aslında evinizdeki güvenlik önlemlerinden biri. Gelin kısaca anlatalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Evlerimizde birçok ufak detaylar var ama bazılarımız bu detayların ne işlevi olduğunu bilmiyor. Lavabolardaki musluğun altındaki bu delikler de o detaylardan biri. Aslında taşma deliği olarak da biliniyor.

Evlerimizde birçok ufak detaylar var ama bazılarımız bu detayların ne işlevi olduğunu bilmiyor. Lavabolardaki musluğun altındaki bu delikler de o detaylardan biri. Aslında taşma deliği olarak da biliniyor.

Taşma deliği adından da anlaşılacağı gibi lavabonuzun taşmasını engelleyen bir güvenlik önlemi. Su seviyesi hızla yükseldiğinde mesela musluk açık kalmışsa ve ana gider tıkanmışsa taşma deliği devreye girerek suyun taşmasını önler.

Taşma deliği adından da anlaşılacağı gibi lavabonuzun taşmasını engelleyen bir güvenlik önlemi. Su seviyesi hızla yükseldiğinde mesela musluk açık kalmışsa ve ana gider tıkanmışsa taşma deliği devreye girerek suyun taşmasını önler.

Tabii taşma deliği her zaman her durumu çözemeyebilir. Deliğin boyutu küçük olduğu için suyun seviyesi çok hızlı yükseldiğinde veya musluk çok uzun süre açık kaldığında deliğin kapasitesi yetersiz kalabilir. Bu da demek oluyor ki yine de dikkatli olmanızda fayda var.

Tabii taşma deliği her zaman her durumu çözemeyebilir. Deliğin boyutu küçük olduğu için suyun seviyesi çok hızlı yükseldiğinde veya musluk çok uzun süre açık kaldığında deliğin kapasitesi yetersiz kalabilir. Bu da demek oluyor ki yine de dikkatli olmanızda fayda var.

Peki, bu deliğin tam olarak nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Taşma deliği suyun belirli bir seviyeye ulaşmasını engellemek için havadan yardım alır. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte hava kabarcıkları oluşur ve suyun taşmasını engellemek için bu hava drenaj borusundan çekilir.

Peki, bu deliğin tam olarak nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Taşma deliği suyun belirli bir seviyeye ulaşmasını engellemek için havadan yardım alır. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte hava kabarcıkları oluşur ve suyun taşmasını engellemek için bu hava drenaj borusundan çekilir.

Bu sayede taşma deliği suyun lavabonun kenarlarından taşmasını önler. Taşma deliğini ara sıra temizlemekte de fayda var. Deliğin içi uzun süre kullanılmadığı için kir ve pislik ile dolabilir. Bu d, taşma deliğinin işlevini yerine getirememesine neden olabilir.

Bu sayede taşma deliği suyun lavabonun kenarlarından taşmasını önler. Taşma deliğini ara sıra temizlemekte de fayda var. Deliğin içi uzun süre kullanılmadığı için kir ve pislik ile dolabilir. Bu d, taşma deliğinin işlevini yerine getirememesine neden olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Küçük bir fırça veya temizlik aparatı ile düzenli aralıklarla temizlerseniz hem lavabonuzun hijyenini korumuş olur, hem de taşma deliğinizin düzgün çalışmasını sağlarsınız.

Küçük bir fırça veya temizlik aparatı ile düzenli aralıklarla temizlerseniz hem lavabonuzun hijyenini korumuş olur, hem de taşma deliğinizin düzgün çalışmasını sağlarsınız.

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın