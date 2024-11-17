Lavabonuzdaki O Küçük Deliği Hiç Fark Ettiniz mi? İşte Gerçek Amacı

Her gün ellerimizi yıkarken ve dişlerimizi fırçalarken kullandığımız banyo ve tuvaletlerdeki lavabolarda hep bir küçük delik olduğunu fark etmişsinizdir. Boyut olarak küçücük ama aslında işlevi bir o kadar büyük olan bu deliğin ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü? Herkesin fark ettiği ama işlevini pek bilmediği bu açıklık aslında evinizdeki güvenlik önlemlerinden biri. Gelin kısaca anlatalım.