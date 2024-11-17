Lavabonuzdaki O Küçük Deliği Hiç Fark Ettiniz mi? İşte Gerçek Amacı
Lavabonuzdaki O Küçük Deliği Hiç Fark Ettiniz mi? İşte Gerçek Amacı
Her gün ellerimizi yıkarken ve dişlerimizi fırçalarken kullandığımız banyo ve tuvaletlerdeki lavabolarda hep bir küçük delik olduğunu fark etmişsinizdir. Boyut olarak küçücük ama aslında işlevi bir o kadar büyük olan bu deliğin ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü? Herkesin fark ettiği ama işlevini pek bilmediği bu açıklık aslında evinizdeki güvenlik önlemlerinden biri. Gelin kısaca anlatalım.
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Evlerimizde birçok ufak detaylar var ama bazılarımız bu detayların ne işlevi olduğunu bilmiyor. Lavabolardaki musluğun altındaki bu delikler de o detaylardan biri. Aslında taşma deliği olarak da biliniyor.
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Taşma deliği adından da anlaşılacağı gibi lavabonuzun taşmasını engelleyen bir güvenlik önlemi. Su seviyesi hızla yükseldiğinde mesela musluk açık kalmışsa ve ana gider tıkanmışsa taşma deliği devreye girerek suyun taşmasını önler.
Tabii taşma deliği her zaman her durumu çözemeyebilir. Deliğin boyutu küçük olduğu için suyun seviyesi çok hızlı yükseldiğinde veya musluk çok uzun süre açık kaldığında deliğin kapasitesi yetersiz kalabilir. Bu da demek oluyor ki yine de dikkatli olmanızda fayda var.
Peki, bu deliğin tam olarak nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Taşma deliği suyun belirli bir seviyeye ulaşmasını engellemek için havadan yardım alır. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte hava kabarcıkları oluşur ve suyun taşmasını engellemek için bu hava drenaj borusundan çekilir.
Bu sayede taşma deliği suyun lavabonun kenarlarından taşmasını önler. Taşma deliğini ara sıra temizlemekte de fayda var. Deliğin içi uzun süre kullanılmadığı için kir ve pislik ile dolabilir. Bu d, taşma deliğinin işlevini yerine getirememesine neden olabilir.
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Küçük bir fırça veya temizlik aparatı ile düzenli aralıklarla temizlerseniz hem lavabonuzun hijyenini korumuş olur, hem de taşma deliğinizin düzgün çalışmasını sağlarsınız.
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