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Çamaşır Makineleri Son 1 Dakikada Neden Durmak Bilmiyor? İşte Herkesin Merak Ettiği O Neden!

Çamaşır Makineleri Son 1 Dakikada Neden Durmak Bilmiyor? İşte Herkesin Merak Ettiği O Neden!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2024 - 11:52

Çamaşır makineniz çalışırken son 1 dakikada her şey yavaşlıyor gibi mi hissediyorsunuz? Aslında program bitiş süresi yaklaşırken bazen öngörülemeyen sebeplerden dolayı planlanan süreden daha uzun çalışabilir ve bu durum normaldir. Peki özellikle 1 dakika kaldığında neden 1 saat gibi uzar? İşte hepimizin karşılaştığı o 'son 1 dakika' probleminin arkasındaki sebepler...

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Çamaşır makinenizin son dakikası hepimizi çıldırtan bir zaman dilimine dönüşebilir. Tam hazırlanıp dışarı çıkacakken, bir bakmışsınız makine hala son 1 dakikayı döndürüyor. Peki makinenin durup durup kaybolan zamanını çözebileniniz var mı? Neden o son 1 dakika sürekli uzuyor?

Çamaşır makinenizin son dakikası hepimizi çıldırtan bir zaman dilimine dönüşebilir. Tam hazırlanıp dışarı çıkacakken, bir bakmışsınız makine hala son 1 dakikayı döndürüyor. Peki makinenin durup durup kaybolan zamanını çözebileniniz var mı? Neden o son 1 dakika sürekli uzuyor?

Çamaşır Makinesi Süreyi Neden Geciktirir? Çamaşır makineleri bazen belirlenen sürede işleri bitiremez ve süre bir anda uzar. İşte bu durumu açıklayabilecek bazı faktörler:

Çamaşır Makinesi Süreyi Neden Geciktirir? Çamaşır makineleri bazen belirlenen sürede işleri bitiremez ve süre bir anda uzar. İşte bu durumu açıklayabilecek bazı faktörler:

Sıkma İşlemi Gecikebilir

Sıkma İşlemi Gecikebilir

Makinenin sıkma programı başladığında bazen işler beklenenden daha uzun sürebilir. Örneğin sıkma süresi 10 dakika olarak belirlenmişse ve makine bu aşamayı bitirememişse süre sürekli olarak 10 dakika yazar. Bunun nedeni makinelerin suyun veya köpüğün tamamen temizlenmesini beklemesi. Eğer çamaşırlarınıza fazla deterjan koyduysanız makine bu fazlalığı giderene kadar yıkama işlemine devam eder ve sürenin uzamasına neden olur.

Fazla Deterjan Kullanımı

Fazla Deterjan Kullanımı

Deterjanı biraz fazla kaçırırsanız çamaşır makinesi o deterjanın tamamını temizlemek için ekstra zaman harcar. Özellikle sıvı deterjan kullandığınızda önerilen miktarın üzerine çıkmak yıkama süresini uzatan en büyük etkenlerden biri. Bunun yerine paket üzerindeki ölçülere sadık kalmanız çamaşır makinenizin daha hızlı tamamlanmasını sağlar.

Su Basıncı ve Sıcaklık Sorunları

Su Basıncı ve Sıcaklık Sorunları

Çamaşır makineniz ne kadar yüksek su basıncı ve ideal sıcaklık isterse o kadar verimli çalışır. Ancak evinizde su basıncı düşükse veya elektrik voltajı stabil değilse bu durum makinenin verimini düşürür. Bu yüzden suyun musluktan gelmesi daha uzun sürebilir ve sıcaklık da istenilen seviyeye ulaşamayabilir. Tüm bu sebepler makinelerin süresinin uzamasına neden olur.

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Farklı Materyaller, Farklı Süreler

Farklı Materyaller, Farklı Süreler

Eğer makinenize farklı türde kumaşlar (ipek, kot, polar vb.) atarsanız çamaşır makinesi her biri için uygun dengeyi bulmak adına ekstra çaba sarf eder. Bu da çamaşırları bir arada tutmak ve eşit şekilde dağıtmak için vakit kaybettirir. Bunun yanı sıra fazla su ve enerji harcanabilir. Makinenizin her zaman en verimli şekilde çalışmasını sağlamak için çamaşırları doğru şekilde yerleştirmeli ve doğru deterjan miktarını kullanmalısınız. Ayrıca çamaşırları yıkamadan önce materyallerin uyumlu olduğundan emin olmanız hem zaman kazandırır hem de enerji tasarrufu sağlar.

Özetle çamaşır makineleri bu "son 1 dakika" numarasını çoğu zaman teknik sebeplerden dolayı yapıyor. Ama tabii ki sabır en önemli anahtar…🥲

Özetle çamaşır makineleri bu "son 1 dakika" numarasını çoğu zaman teknik sebeplerden dolayı yapıyor. Ama tabii ki sabır en önemli anahtar…🥲

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