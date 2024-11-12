Çamaşır Makineleri Son 1 Dakikada Neden Durmak Bilmiyor? İşte Herkesin Merak Ettiği O Neden!

Eğer makinenize farklı türde kumaşlar (ipek, kot, polar vb.) atarsanız çamaşır makinesi her biri için uygun dengeyi bulmak adına ekstra çaba sarf eder. Bu da çamaşırları bir arada tutmak ve eşit şekilde dağıtmak için vakit kaybettirir. Bunun yanı sıra fazla su ve enerji harcanabilir. Makinenizin her zaman en verimli şekilde çalışmasını sağlamak için çamaşırları doğru şekilde yerleştirmeli ve doğru deterjan miktarını kullanmalısınız. Ayrıca çamaşırları yıkamadan önce materyallerin uyumlu olduğundan emin olmanız hem zaman kazandırır hem de enerji tasarrufu sağlar.