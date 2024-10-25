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Kurutma Makinesi Olmayanlar İçin Evde Hızlıca Çamaşır Kurutmanın En Kolay Yolu

Kurutma Makinesi Olmayanlar İçin Evde Hızlıca Çamaşır Kurutmanın En Kolay Yolu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 11:47

Kış mevsimi geldi, yeni yıkanmış ıslak çamaşırlar kurutma makinesi olmayanlar için ciddi bir sorun. Güneşin etkisini kaybetmesiyle balkonlar ve teraslar çamaşır kurutmak için uygun olmaktan çıkıyor. Peki evde çamaşır nasıl kurutulabiliriz? 

İşte birkaç etkili yöntem 👇

Kaynak

1. Ekstra Sıkma Döngüsü Uygulayın

1. Ekstra Sıkma Döngüsü Uygulayın

Çamaşır makinenizin sıkma döngüsünü bir kez daha çalıştırarak giysilerinizdeki fazla nemi giderin. Bu işlem özellikle pamuk ve keten gibi kumaşlarda kırışıklıklara neden olabileceği için dikkatli olun. Daha düşük sıkma ayarları tercih ederseniz giysilerinizin şekli daha iyi korunur.

Nem Giderici Kullanın

Nem Giderici Kullanın

Odada havadaki nem oranı arttığında çamaşırlar kurutma askısında dahi kuruyamayabilir. Nem gidericiler havadan aşırı nemi çekerek bu sorunu çözmeye yardımcı olur. Bütçenize uygun nem gidericileri satın alabilirsiniz.

Çarşaf İle Sıcak Hava Çadırı Oluşturun

Çarşaf İle Sıcak Hava Çadırı Oluşturun

Isıtmayı açmak istemiyorsanız bir çarşaf kullanarak sıcak bir çamaşır kurutma alanı oluşturabilirsiniz. Çarşafı çamaşır askılığının üstüne sererek sıcak hava oluşturup çamaşırların daha hızlı kurutabilirsiniz.

Havlu ile Ön Kurutma

Havlu ile Ön Kurutma

Giysilerinizi asmadan önce bir havluya sararak fazla suyu alabilirsiniz. Havluyu uzunlamasına katlayın, giysileri üst kısmına yerleştirin ve sıkıca sarın. Bu yöntem giysilerin daha kuru olmasını sağlar.

Isıtmalı Elbise Kurutma Askısı

Isıtmalı Elbise Kurutma Askısı

Isıtmalı çamaşır kurutma askıları kış aylarında oldukça işlevsel olabilir. Bütçeniz yeterli değilse ikinci el ürünleri de online satış sitelerinde bulmak mümkün.

Pencereleri Açık Tutun

Pencereleri Açık Tutun

Çamaşırları kurutma sırasında odada pencereleri açık tutmak nemin dışarı atılmasına yardımcı olur. Hava akışı sağlamak çamaşırların daha hızlı kurumasını sağlar.

Uygun Oda Seçimi

Uygun Oda Seçimi

Çamaşırları astığınız oda iyi havalandırılan ve küçük bir alan olmalıdır. Bu nemin hızlı bir şekilde dışarı atılmasına yardımcı olur. Çamaşırları astığınız alanda toz ve küf oluşumuna dikkat edin ve kuruyan çamaşırları uzun süre aynı yerde bırakmaktan kaçının.

Hızlı Hava Akışı

Hızlı Hava Akışı

Çamaşırları iyi havalandırılan bir yere asarak kurutmalısınız. Vantilatör kullanmak veya pencere kenarında kurutmak, kuruma süresini önemli ölçüde kısaltacaktır.

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