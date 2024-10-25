Kurutma Makinesi Olmayanlar İçin Evde Hızlıca Çamaşır Kurutmanın En Kolay Yolu

Çamaşır makinenizin sıkma döngüsünü bir kez daha çalıştırarak giysilerinizdeki fazla nemi giderin. Bu işlem özellikle pamuk ve keten gibi kumaşlarda kırışıklıklara neden olabileceği için dikkatli olun. Daha düşük sıkma ayarları tercih ederseniz giysilerinizin şekli daha iyi korunur.