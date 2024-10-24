Evinizin Enerjisini de Temizleyin! Feng Shui Nedir?
Evinizin Enerjisini de Temizleyin! Feng Shui Nedir?
Feng Shui, çin kültüründen gelen bir gelenektir ve yaşam alanınızın dengesini ve harmonisini artırmayı amaçlar. Bu geleneği uygulayarak hayatınızdaki birçok noktayı olumlu olarak etkileyebilirsiniz
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Feng Shui, yaşam alanlarındaki enerjiyi düzenleyerek ruhsal ve fiziksel sağlığı artırmayı hedefleyen bir Çin tasarım felsefesidir.
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Tütsü yakmak en sık tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir.
Dağınık bir ev, bu felsefenin görüşüne oldukça aykırı...
Evinizi doğal ışıktan asla maruz bırakmamalısınız...
Bitkiler, yaşam alanıza enerji katmanın harika bir yoludur.
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