Evinizin Enerjisini de Temizleyin! Feng Shui Nedir?

Ev temizliği genel olarak sadece dağınıklığın ve kirlerin ortadan kaldırılması olarak görülse de bu kadar basit bir eylem değildir. Ev temizliğini sadece fiziksel bir etkinlik olarak değil aynı zamanda evin enerji akışını etkileyen br süreç olarak da düşünebilirsiniz.