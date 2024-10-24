Ünlülerin Evlerinde Uyguladığı 10 Temizlik Sırrı

Temizliğin görsellik kadar önemli bir diğer boyutu da kokudur. Ünlüler evlerinde hem doğal hem de hoş kokular yaratmaya bayılırlar. Lavanta, sandal ağacı gibi kokulu mumlar veya doğal oda spreyleri, evde sürekli ferah bir hava sağlar. Ayrıca kötü kokuları önlemek için evlerini düzenli olarak havalandırırlar. Ünlülerin evlerindeki bu taze atmosferi siz de küçük dokunuşlarla yaratabilirsiniz!​