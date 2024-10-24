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Ünlülerin Evlerinde Uyguladığı 10 Temizlik Sırrı

etiket Ünlülerin Evlerinde Uyguladığı 10 Temizlik Sırrı

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 11:01

Ünlüler gibi evde her daim temiz bir atmosfer oluşturmak istersen işte, yoğun yaşam temposuna rağmen evini her zaman düzenli ve ferah tutacak 10 temizlik sırrı!

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1. Mikrofiber bezden şaşmamak

Evlerindeki her alanı pırıl pırıl yapmak için mikrofiber beze güvenirler. Çünkü bu bezler, sıradan olanlara göre daha fazla toz ve kiri çeker. Hem kuru hem de ıslak kullanımda harikalar yaratan mikrofiber bezler özellikle camlarda iz bırakmadan temizlik yapmayı sağlar. Paslanmaz çelik yüzeylerde kullanıldığında ise hiçbir çizik oluşturmadan parlatır.

2. Robot süpürge kullanmak

Yoğun bir hayat temposuna sahipsen temizlik için her gün vakit ayıramıyor olabilirsin. İşte bu noktada ünlülerin favorisi olan robot süpürgeler evinde olmadığın zamanlarda bile temizlik yaparak yerlerde biriken tozları ve ufak tefek kalıntıları anında toplar. Robot süpürgeni her gün programlayarak yer temizliğini otomatik hale getirebilirsin. Üstelik bu süpürgeler halılara da zarar vermeden mükemmel sonuçlar çıkarıyor!

3. Yukarıdan aşağıya temizlik yapmak

Evde toz ve kir birikimini minimuma indirmek için temizliklerine yukarıdan başlarlar. Önce yüksek alanlar yani dolap üstleri, raflar, avizeler gibi yerleri temizleyerek başlarlar. Çünkü temizlik yapmaya zeminden başlanırsa yukarı temizlendiğinde tekrar kirlenmiş olur. Bu strateji sayesinde bir alan temizlenirken tekrar kirlenmesi engellenir ve temizlik süreci daha verimli hale gelir.

4. Bulaşıkları hemen yıkamak

Evin mutfak kısmını daima düzenli ve temiz olmasına özen göstermek gerektiğinden bulaşıkları biriktirmeden anında yıkar veya bulaşık makinesine yerleştirirler. Kirli bulaşıkların tezgah üstünde birikmesine izin vermezler çünkü bu hem kötü bir görüntüye neden olur hem de kokuların oluşmasına yol açar. Böylelikle mutfağı küçük dokunuşlarla düzenli tutarak büyük temizliklerden kaçınmış olurlar.

5. İki yönlü süpürme yapmak

Halılardaki gizli kirleri tamamen çıkartmak sanıldığı kadar kolay değil. Bu nedenle süpürgeyi iki yönlü kullanarak derinlemesine temizlik yapılmalı. Önce halıları dikey yönde süpürüp ardından yatay yönde geçerek halılardaki toz ve kir en ince detayına kadar temizlerler. Böylece halılar sadece yüzeyde değil derinde bile tertemiz olur.

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6. Diş fırçasıyla detaylı temizliğe girişmek

Detaylı temizlik söz konusu olduğunda küçük ama etkili yöntemlere başvurlar. Eski bir diş fırçasını atmak yerine temizlik aracı olarak kullanmak oldukça yaygın. Özellikle musluk etrafındaki inatçı kirler, fayans araları, ocak gözlerindeki yağ kalıntıları gibi zor alanlarda diş fırçası ile temizleyerek mükemmel sonuçlar alırlar.

7. Buzdolabını düzenli olarak temizlemek

Gıda kalıntıları, dökülmeler ya da unutulmuş yiyecekler birikmeden önce buzdolabını haftalık olarak temizlerler. Ayrıca, son kullanma tarihine göre yiyecekleri yerleştirerek hem daha uzun süre taze kalmalarını sağlarlar hem de dolap içinde düzenli bir görünüm elde ederler. Bu yöntemle mutfaklarındaki hijyen seviyesini en üstte tutarak sağlıklı yaşam alanları yaratırlar.

8. Doğal temizlik ürünleri tercih etmek

srv.onedio.com

Kimyasal temizleyicilerin hem sağlık hem de çevre üzerindeki etkileri düşünüldüğünde ünlülerin doğal temizlik ürünlerine yönelmesi hiç de şaşırtıcı değil. Özellikle karbonat, sirke ve limon gibi doğal malzemelerle yapılan temizlik ocak ve cam gibi pek çok yüzeyde harika sonuçlar veriyor.

9. Süpürgelikleri temizlemek

Evlerde genellikle gözden kaçan süpürgelikler, aslında temiz bir evin gizli kahramanlarıdır. Düzenli olarak süpürgelikleri nemli bir bezle silerek toz ve kir birikimini önlerler. Süpürgeliklerin temiz olması evde genel olarak daha temiz bir his yaratır ve odayı çok daha ferah gösterir.​

10. Kokuya önem vermek

Temizliğin görsellik kadar önemli bir diğer boyutu da kokudur. Ünlüler evlerinde hem doğal hem de hoş kokular yaratmaya bayılırlar. Lavanta, sandal ağacı gibi kokulu mumlar veya doğal oda spreyleri, evde sürekli ferah bir hava sağlar. Ayrıca kötü kokuları önlemek için evlerini düzenli olarak havalandırırlar. Ünlülerin evlerindeki bu taze atmosferi siz de küçük dokunuşlarla yaratabilirsiniz!​

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