Ünlülerin Evlerinde Uyguladığı 10 Temizlik Sırrı
Ünlülerin Evlerinde Uyguladığı 10 Temizlik Sırrı
Ünlüler gibi evde her daim temiz bir atmosfer oluşturmak istersen işte, yoğun yaşam temposuna rağmen evini her zaman düzenli ve ferah tutacak 10 temizlik sırrı!
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1. Mikrofiber bezden şaşmamak
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2. Robot süpürge kullanmak
3. Yukarıdan aşağıya temizlik yapmak
4. Bulaşıkları hemen yıkamak
5. İki yönlü süpürme yapmak
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