Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Devir değişti, ilişkilere de bir haller oldu. Ağzımızın tadıyla sevmek artık hayal mi oldu bilmiyoruz ama günümüz ilişkileri 'love bombing, gaslighting, ghosting' terimleriyle doldu taştı. Her gün 'Bi' yaşıma daha girdim' dedirtecek ilişki bilgisi öğreniyoruz. Bunlardan en yenisi -aslında psikolojide bu terim hiç de yeni değil- 'Gri kaya yöntemi'. İngilizce adıyla 'Grey rock method.' Bu yöntemle sevgisiyle ayaklarınızı yerden kesen flörtünüz bir anda 7/24 attığı mesajları kesmeye başlıyor... İletişimi doğrudan kesmiyor ama kısa ve uzak cevaplarla bir terslik olduğunun farkındasınız. Peki 'gri kaya yöntemi' nedir? Gri kaya yöntemi nasıl anlaşılır? Hadi hep birlikte bu soruların yanıtını bakalım.