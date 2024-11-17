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Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.11.2024 - 12:54

Eğer bir sohbeti hızla derinleştirmek ve etrafınızdakilerin dikkatini çekmek istiyorsanız işte size harika bir fırsat: Şaşırtıcı bilgiler! İster günlük sohbetlerde, ister sosyal medyada, isterse de bir akşam yemeğinde bu bilgileri kullanarak hemen sohbetin yıldızı olabilirsiniz!

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1. Otobüslerde Şoför Kapısının Olmamasının Arkasındaki Mantıklı Nedenler

1. Otobüslerde Şoför Kapısının Olmamasının Arkasındaki Mantıklı Nedenler

Şehir içi otobüslerde ve uzun yol seyahatlerinde şoförlerin yolcu kapısından inip bindiğini sıkça görüyoruz. Peki otobüslerde şoförlerin neden kapısı yok?

2. Köpekler Islandıklarında Neden Sallanır? Bilim İnsanları Gerçek Sebebi Buldu!

2. Köpekler Islandıklarında Neden Sallanır? Bilim İnsanları Gerçek Sebebi Buldu!

Bildiğimiz gibi can dostumuz köpekler, ıslandıklarında kendilerini şiddetli bir şekilde sallar. Hepimiz bunun ‘kendilerini kurulamak için’ yaptığını sanarız. Live Science’de yer alan habere göre su sıçratarak yapılan bu sallama davranışı aslında bir sinirin uyarılmasından kaynaklı. Islak köpek titremesi memeli derisinde bulunan C-LTMR adlı bir reseptörün hatası aslında… Can dostlarımız “Kendimi kurutayım, ıslak sudan arınayım” düşüncesiyle değil; genetik faktörlerden dolayı bu sallanmayı gerçekleştiriyormuş!

3. Flörtünüz Bir Anda Kısa ve Uzak Cevaplar mı Vermeye Başladı? Gri Kaya Yöntemine Maruz Kalıyor Olabilirsiniz!

3. Flörtünüz Bir Anda Kısa ve Uzak Cevaplar mı Vermeye Başladı? Gri Kaya Yöntemine Maruz Kalıyor Olabilirsiniz!

Devir değişti, ilişkilere de bir haller oldu. Ağzımızın tadıyla sevmek artık hayal mi oldu bilmiyoruz ama günümüz ilişkileri 'love bombing, gaslighting, ghosting' terimleriyle doldu taştı. Her gün 'Bi' yaşıma daha girdim' dedirtecek ilişki bilgisi öğreniyoruz. Bunlardan en yenisi -aslında psikolojide bu terim hiç de yeni değil- 'Gri kaya yöntemi'. İngilizce adıyla 'Grey rock method.' Bu yöntemle sevgisiyle ayaklarınızı yerden kesen flörtünüz bir anda 7/24 attığı mesajları kesmeye başlıyor... İletişimi doğrudan kesmiyor ama kısa ve uzak cevaplarla bir terslik olduğunun farkındasınız. Peki 'gri kaya yöntemi' nedir? Gri kaya yöntemi nasıl anlaşılır? Hadi hep birlikte bu soruların yanıtını bakalım.

4. Bir Yılda Kaç Hafta Vardır? Bu Sorunun Yanıtı Sandığınız Kadar Basit Değil!

4. Bir Yılda Kaç Hafta Vardır? Bu Sorunun Yanıtı Sandığınız Kadar Basit Değil!

Bir yılda kaç hafta olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu sorunun yanıtı 52 ama neden? Sizi zamanda kısa bir yolculuğa çıkaralım...

5. Dünyanın Aksine Korelilerin Neden Ter Kokmadığını Öğrendiğinizde İmreneceksiniz

5. Dünyanın Aksine Korelilerin Neden Ter Kokmadığını Öğrendiğinizde İmreneceksiniz

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında ter kokusu, birçok kişi için baş belası. Ancak, Koreliler bu sorundan muaf gibi görünüyor. Bunun arkasında da bazı bilimsel nedenler yatıyor.

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6. Almanya'da Normal Su Yerine Gazlı Su Tercih Edilmesinin İlginç Gelebilecek Nedenleri

6. Almanya'da Normal Su Yerine Gazlı Su Tercih Edilmesinin İlginç Gelebilecek Nedenleri

Avrupa'da özellikle Almanya gibi ülkelerde restoranlarda ve marketlerde maden suyu düz suya göre çok daha fazla tercih ediliyor. Bu durum aslında bir içecek seçimi olmaktan öte kültürel alışkanlıkların bir yansıması.

7. Çin, Japonya, Kore Gibi Uzak Doğu Ülkelerinde Neden Bu Kadar Çok Yumurta Tüketiliyor?

7. Çin, Japonya, Kore Gibi Uzak Doğu Ülkelerinde Neden Bu Kadar Çok Yumurta Tüketiliyor?

ÇinJaponya ve Güney Kore gibi Uzak Doğu ülkelerinde yumurta tüketimi dünya genelinde dikkat çekici boyutlara ulaştı. Örneğin Güney Kore günlük ortalama 42 milyon 240 bin adet yumurta tüketimiyle dikkat çekerken, bir kişinin yıllık yumurta tüketimi 302 adede kadar çıkıyor. Peki neden bu kadar çok yumurta yiyorlar?

8. Dünyaca Ünlü İsimlerde Gördüğümüz "Meme Sıkma" Pozunun Arkasında Yatan Mesaj Aslında Ne?

8. Dünyaca Ünlü İsimlerde Gördüğümüz "Meme Sıkma" Pozunun Arkasında Yatan Mesaj Aslında Ne?

Madonna'dan Kylie Jenner'a dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği 'meme sıkma' pozunu bir yerlerden görmüşsünüzdür. Bu isimler hem kendi Instagram hesaplarında hem de gittikleri özel etkinliklerde bu pozdan sıklıkla veriyorlar. Beden Dili Uzmanı Judi James bu pozu en ince detayına kadar açıkladı. Her ne kadar çekici görünse de bu pozun arkasında ilginç bir mesaj varmış. Peki nedir bu 'meme sıkma' pozu? Gelin, beraber inceleyelim.

9. İnsanların Eski Sevgilisinden Kopamamasının Ardındaki 'İlk Aşk Teorisi' Nedir?

9. İnsanların Eski Sevgilisinden Kopamamasının Ardındaki 'İlk Aşk Teorisi' Nedir?

Bazen eski sevgiliye 'takıntılı' kalmak, her ne kadar normal görünse de, yeni aşklara yelken açarken karşımıza büyük bir engel olarak çıkıyor. Partnerlerin güvenini zedeleyen bu durum, günümüz ilişkilerinde sıkça görülüyor. Peki, bunun arkasında yatan sebep ne? 'İlk Aşk Teorisi' denilen bu yaklaşım, insanların geçmişten kopamayarak sürekli maziden bir parça aradığını öne sürüyor. İnsanlar neden eski sevgilisini unutamıyor?

10. Ayakkabı Bağcıklarının Neden Durduk Yere Çözüldüğünü Öğrenince Vizyonunuz Genişleyecek

10. Ayakkabı Bağcıklarının Neden Durduk Yere Çözüldüğünü Öğrenince Vizyonunuz Genişleyecek

Ayakkabı bağcıklarının yolun ortasında yürürken birden çözüldüğüne şahit olmuşsunuzdur. Bu her ne kadar sinir bozucu bir durum olsa da aslında arkasında büyük bir bilim yatıyor. Geçtiğimiz yıllarda bir akademisyenin yaptığı araştırma sonucunda ayakkabı bağcıklarının neden durduk yere çözüldüğü açığa çıkmıştı. Peki gerçekten, ayakkabı bağcıkları neden durduk yere çözülüyor? Gerçekten sıkı bağlayamadığımız için mi?

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11. Hayvan Aleminin En Büyük Memelilerinden Biri Olan Filler Neden Zıplayamaz?

11. Hayvan Aleminin En Büyük Memelilerinden Biri Olan Filler Neden Zıplayamaz?

Hayvanlar aleminin en büyük memelilerinden biri olan fillerin zıplayamadığını belki de birçoğumuz biliyoruz. Her ne kadar bu durumun 'ağırlıklarından' kaynaklı olduğunu düşünsek de aslında arkasında evrimsel bir süreç de yatıyor. Kas ve kemik özellikleri diğer hayvanlara göre farklılık gösteren filler neden zıplayamaz? Hem evrimsel sürece hem de bilim insanlarının açıklamalarına beraber bakalım!

12. Dondurma Çubuklarının Ahşaptan Yapılmasının Arkasındaki Aşırı Mantıklı Sebep

12. Dondurma Çubuklarının Ahşaptan Yapılmasının Arkasındaki Aşırı Mantıklı Sebep

Dondurma yemeyi sevmeyeniniz yoktur. Birçok tüketici dondurma çubuklarının ahşaptan yapıldığını bilse de bunun arkasında yatan sebebi bilmiyor. Dondurma çubuklarının yapımında özellikle ahşap malzeme seçilmesinin ekonomik ve bilimsel sebepleri var. Peki dondurma çubuklarının ahşaptan yapılmasının sebebi ne? Gelin, detaylıca öğrenelim...

13. Hollywood Abartısı Değilmiş: Dilimiz Soğuk Metal Bir Yüzeye Değdiğinde Neden Yapışır?

13. Hollywood Abartısı Değilmiş: Dilimiz Soğuk Metal Bir Yüzeye Değdiğinde Neden Yapışır?

Hollywood filmlerinde bazı karakterlerin dilinin metal yüzeye değdiğinde yapıştığını görmüşsünüzdür. Her ne kadar bu tarz bir durum ütopik gibi görünse de aslında değil. Dilimiz gerçekten de metal bir yüzeye yapışabilir. Peki dilimizin metal yüzeye yapışmasının arkasındaki ilginç bilimsel sebep ne? Dilimiz neden metal yüzeye yapışır?

14. Orta Çağ'da Ressamlar Kedileri Neden Çok Kötü Çiziyordu?

14. Orta Çağ'da Ressamlar Kedileri Neden Çok Kötü Çiziyordu?

Orta Çağ resimlerine baktığınızda her şey normal gidiyor gibi görünür, ta ki göze batan bir detayla karşılaşana kadar: Kediler. Evet, o birbirinden kötü çizilmiş ve komik kediler. Peki, neden o dönemin ressamları kedileri bu kadar kötü çizdi?

15. Yoksulluk Döneminde Fabrikaların Un Çuvallarını Çiçekli Üretmesinin Altında Yatan Etkileyici Hikaye

15. Yoksulluk Döneminde Fabrikaların Un Çuvallarını Çiçekli Üretmesinin Altında Yatan Etkileyici Hikaye

Büyük Buhran dönemi dünya tarihine damgasını vuran bir ekonomik krize sahne oldu. 1929 yılında başlayan dünya ekonomik bunalımında birçok insan yiyecek ve içecek bulmakta bile zorlanıyordu. Peki bu zor zamanlarda neler yaşandı? Tam da bu süreçte un fabrikalarının geliştirdiği yenilikçi bir çözüm bu dönemin hikayesini değiştirdi: renkli desenli un çuvalları.

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