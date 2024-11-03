Otobüslerde Şoför Kapısının Olmamasının Arkasındaki Mantıklı Nedenler
Otobüslerde Şoför Kapısının Olmamasının Arkasındaki Mantıklı Nedenler
Şehir içi otobüslerde ve uzun yol seyahatlerinde şoförlerin yolcu kapısından inip bindiğini sıkça görüyoruz. Peki otobüslerde şoförlerin neden kapısı yok?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otobüslerde şoförlerin solunda pencere var ancak kapı yok. Şehirlerarası otobüslerde veya şehir içi toplu taşıma araçlarında şoförlerin yolcu kapısından inip bindiğini gördüğümüzde "Neden şoför kapısı yok?" diye düşünüyoruz. Bu konuda kesin bir yanıt olmasa da, bazı yaygın görüşler var. İşte o görüşler:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İletişim Kurma: Şoförlerin yolcu kapısından inip binmesinin yolcularla daha iyi bir iletişim kurma amacını taşıdığı düşünülüyor. Bu sayede şoförler yolcuların ihtiyaçlarını daha iyi anlayabiliyor.
Yolcular şoförle doğrudan etkileşime geçerek kendilerini daha rahat hissediyor. İletişimin bu şekilde güçlenmesi yolculuk sırasında oluşabilecek sorunların daha hızlı çözülmesine de yardımcı oluyor.
En makul gelen tahmin de otobüslerin zeminlerinin oldukça yüksek olması nedeniyle şoför kapısının eklenmesinin pratik bir zorluk yaratması.
Eğer bir şoför kapısı koyulursa yolcu kapısına benzer şekilde basamaklar veya merdiven inşa etmek gerekiyor. Bu şoförü aracın ortasına kaydırmayı gerektiriyor ki bu da yolcu girişini daraltabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir uzun yol kamyonundaki gibi bir merdiven işe yarayabilir ama yolcu kapısını kullanmak daha kolay ve daha güvenlidir. Ayrıca sürücünün yanındaki alan zaten boş değil.
Yan bölme ışıklar, klima kontrolü, kapı çalıştırma vb. için kontroller ve anahtarlar için kullanıyor. Sizin tahminleriniz var mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın