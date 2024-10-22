Yoksulluk Döneminde Fabrikaların Un Çuvallarını Çiçekli Üretmesinin Altında Yatan Etkileyici Hikaye

Büyük Buhran dönemi dünya tarihine damgasını vuran bir ekonomik krize sahne oldu. 1929 yılında başlayan dünya ekonomik bunalımında birçok insan yiyecek ve içecek bulmakta bile zorlanıyordu. Peki bu zor zamanlarda neler yaşandı? Tam da bu süreçte un fabrikalarının geliştirdiği yenilikçi bir çözüm bu dönemin hikayesini değiştirdi: renkli desenli un çuvalları.

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