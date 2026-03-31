Sırt Çantasından Biraz Geniş! Dünyanın En Dar Evi ile Tanışın

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 14:21

Küçük ev trendi giderek yayılıyor. Ancak Peru’da inşa edilen yapı alışılmışın çok dışında. Sırt çantasından biraz geniş alan üzerine kurulan ev sosyal medyada gündem oldu. 63 santimetrelik genişlik iddiası dikkat çekti. Üstelik yapı tamamen yaşanabilir şekilde tasarlandı.

Garip geliyor değil mi? Gelin Peru’da inşa edilen ve dünyanın en dar evi olmaya aday yapı yakından bakalım...

Sadece 63 santimetre genişliğinde ama içinde yok yok

Peru’nun Aucallama kasabasında inşa edilen renkli yapı, Fabio Moreno tarafından tasarlandı. Ön cephesi yalnızca 63 santimetre genişliğinde ölçülen ev, Guinness Dünya Rekorları’na başvurularak dünyanın en dar evi olmaya aday gösterildi. Yapı kasabanın ana meydanına yakın konumda bulunuyor ve kısa sürede turistik ilgi odağına dönüştü.

Asıl şaşırtıcı detay genişlik değil, iç tasarım. İki katlı yapının içinde banyo, mutfak, yemek alanı, yatak odası, çalışma alanı ve çamaşır bölümü bulunuyor. Üstelik katlar arasında iki farklı merdiven yer alıyor. Dar alanın nasıl verimli kullanıldığı görenleri hayrete düşürüyor.

İç mekan tasarımı adeta alan kullanımına dair deney niteliği taşıyor. Her santimetre dikkatle planlanmış. Minimal yaşam fikrini test etmek isteyen Moreno, yapı sayesinde küçük alanların da yaşanabilir hale getirilebileceğini göstermeyi amaçladı.

Dünyanın en dar evi rekoru değişebilir

Guinness kayıtlarına göre dünyanın en dar evi Polonya’nın Varşova kentindeki 'Keret House' olarak biliniyor. En dar noktası 92 santimetre olan yapı, uzun süredir rekoru elinde tutuyor. Peru’daki 63 santimetrelik yapı ise ölçü bakımından rekoru geride bırakabilecek potansiyele sahip.

Henüz resmi onay verilmediği için rekor kesinleşmiş sayılmıyor. Guinness yetkilileri, ölçüm ve belgelerin incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak sertifika gelmese bile yapı şimdiden dikkat çekmeyi başardı.

Moreno, evin yalnızca rekor amacı taşımadığını söylüyor. Amaç, mutluluğun geniş alanlarla sınırlı olmadığını göstermek. Küçük alanların doğru planlama sayesinde yaşanabilir hale gelebileceğini savunuyor.

Görenler için yapı biraz şaka gibi duruyor. Ancak kapısından içeri girildiğinde gerçek yaşam alanına dönüşüyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
