Sırt Çantasından Biraz Geniş! Dünyanın En Dar Evi ile Tanışın

Guinness kayıtlarına göre dünyanın en dar evi Polonya’nın Varşova kentindeki 'Keret House' olarak biliniyor. En dar noktası 92 santimetre olan yapı, uzun süredir rekoru elinde tutuyor. Peru’daki 63 santimetrelik yapı ise ölçü bakımından rekoru geride bırakabilecek potansiyele sahip.

Henüz resmi onay verilmediği için rekor kesinleşmiş sayılmıyor. Guinness yetkilileri, ölçüm ve belgelerin incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak sertifika gelmese bile yapı şimdiden dikkat çekmeyi başardı.

Moreno, evin yalnızca rekor amacı taşımadığını söylüyor. Amaç, mutluluğun geniş alanlarla sınırlı olmadığını göstermek. Küçük alanların doğru planlama sayesinde yaşanabilir hale gelebileceğini savunuyor.

Görenler için yapı biraz şaka gibi duruyor. Ancak kapısından içeri girildiğinde gerçek yaşam alanına dönüşüyor.