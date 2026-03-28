Profesyonel Kameraya Gerek Yok: Akıllı Telefon Kamerasıyla Çekilen 15 Ödüllü Kare!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.03.2026 - 16:48

Akıllı telefonlar artık yalnızca mesajlaşmak için kullanılmıyor. Profesyonel kalitede fotoğraflar çekmek mümkün hale geliyor. Her yıl daha yaratıcı kareler ortaya çıkıyor. Dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar dikkat çekiyor. Akıllı telefon fotoğrafçılığı giderek büyüyor. 80'den fazla ülkeden katılımın olduğu yarışmada, yalnızca akıllı telefonla çekilen fotoğraflar ödüllendirildi. Çinli fotoğrafçı Kuanglong Zhang yılın fotoğrafçısı seçildi. 

1. Mansiyon - Manzara ve Vahşi Yaşam: Yardımcı Olabilir miyim? - Selanie Waddilove

2. Birincilik - Mimari, Tasarım ve Natürmort: Katlanmış Geçit - MA Shuolong

3. Büyük Ödül - Ateş Ejderhası - Kuanglong Zhang

4. Mansiyon - Portre ve Otoportre: Sessiz Anlayış - Wang Hsiu Ling

5. Mansiyon - Manzara ve Vahşi Yaşam: Jinshan Kanyonu - Zhongqi Guo

6. Birincilik - Fotoğraf Serisi: Şehir Köşeleri Hong Kong - William Shum

7. Mansiyon - Manzara ve Vahşi Yaşam: Skye'ın Koruyucusu - Aleksandra Nowak

8. Birincilik - Noir Kategorisi: Şapka - Jose Luis Morales Martin

9. Mansiyon - Mimari Tasarım: Lale Sarmal Merdiveni - Ingrida Kuznecova

10. Mansiyon - Sokak Fotoğrafçılığı: Gölge Oyunu - Yue Yu

11. Mansiyon - Mimari Tasarım: Yasak Şehir İmparatorluk Bahçesi - Kuanglong Zhang

12. Mansiyon - Makro ve Detay: Takılmak - Linda Repasky

13. Mansiyon - Portre ve Otoportre: Dreadlocks - Luis Rodriguez

14. Birincilik - Sokak Fotoğrafçılığı: Bakan Kedi - Yajun Hu

15. Birincilik - Makro ve Detay: Beyaz Maskeli Nöbetçi - Steven Grogin

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
