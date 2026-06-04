2026 Dünya Kupası'na Giden Milli Takım Oyuncularının Boyları Kaç Santim?

24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alarak ülkemizi temsil edecek olan A Milli Takımı oyuncularımızı iyi tanıyorsun… Peki ya boylarını biliyor musun?

Arda Güler'in topla dansını ezbere bilirsin, Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı pozisyonunu gözün kapalı tarif edersin.

Ama Kenan Yıldız kaç santim? Altay Bayındır gerçekten o kadar uzun mu? Uğurcan ile Mert Günok arasında boy farkı var mı?

2026 Dünya Kupası kadromuzun 26 ismi sahadaki her şeyi biliyor. Sen de boylarını biliyor musun?

10 soru, 4 şık, sıfır hata hakkı. Bir yanlış yaparsın, başa dönersin.

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