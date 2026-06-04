2026 Dünya Kupası'na Giden Milli Takım Oyuncularının Boyları Kaç Santim?
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24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alarak ülkemizi temsil edecek olan A Milli Takımı oyuncularımızı iyi tanıyorsun… Peki ya boylarını biliyor musun?
Arda Güler'in topla dansını ezbere bilirsin, Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı pozisyonunu gözün kapalı tarif edersin.
Ama Kenan Yıldız kaç santim? Altay Bayındır gerçekten o kadar uzun mu? Uğurcan ile Mert Günok arasında boy farkı var mı?
2026 Dünya Kupası kadromuzun 26 ismi sahadaki her şeyi biliyor. Sen de boylarını biliyor musun?
10 soru, 4 şık, sıfır hata hakkı. Bir yanlış yaparsın, başa dönersin.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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