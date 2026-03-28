Mühendislik Kurallarını Baştan Yazan Dev Köprü: 2 Başkenti Birbirine Bağlıyor

Thomas Telford, klasik köprü tasarımlarının dışına çıkarak dönemi için oldukça cesur karar aldı. Deniz tabanına ayak yerleştirmek yerine açıklığı tamamen boş bırakan asma köprü tasarımı tercih edildi. 1368 feet uzunluğundaki açıklık, daha önce denenmiş projelerden çok daha büyüktü. Tasarım, dönemin mühendisleri için adeta geleceğe açılan kapı olarak görüldü.

Köprü, 16 demir zincir kabloyla taşındı ve parçalar seri üretim mantığıyla hazırlandı. Her parça değiştirilebilir şekilde üretildi ve bakım için yedek malzemeler depolarda tutuldu. 1819 yılında temeli atılan köprü, taş kuleler ve kavisli tasarımıyla estetik açıdan da dikkat çekti. Ortaya çıkan yapı, hem mühendislik başarısı hem de görsel etkisiyle dönemin en dikkat çekici projelerinden biri haline geldi.