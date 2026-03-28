article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Mühendislik Kurallarını Baştan Yazan Dev Köprü: 2 Başkenti Birbirine Bağlıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.03.2026 - 15:31

19. yüzyılda inşa edilen Menai Asma Köprüsü, mühendislik tarihine damga vuran projeler arasında yer alıyor. Galler ana karası ile Anglesey Adası'nı birbirine bağlayan yapı, dönemine göre oldukça iddialı kabul edildi. Açıldığı dönemde dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını taşıdı. Üstelik at arabaları için tasarlanmasına rağmen günümüzde hala aktif şekilde kullanılıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1800’lerde "imkansız" denilen proje, iki başkenti birbirine bağladı

1826 yılında açılan Menai Asma Köprüsü, Galler ana karası ile Anglesey Adası arasındaki tehlikeli geçişe çözüm olarak tasarlandı. Menai Boğazı sert akıntılarıyla biliniyor, feribot geçişleri sık sık iptal ediliyordu. Hayvan sürüleri geçiş sırasında kayboluyor, yolcular ise yüksek ücretlerle karşılaşıyordu. Artan ticaret ve ulaşım ihtiyacı nedeniyle daha güvenli bağlantı kaçınılmaz hale geldi.

Projenin arkasındaki isim ise mühendislik tarihinin öncülerinden Thomas Telford oldu. Köprü yalnızca iki kıyıyı bağlamadı, aynı zamanda Dublin ile Londra arasındaki ulaşım ağının önemli parçası haline geldi. 1800 yılında İrlanda ile Büyük Britanya'nın birleşmesinin ardından siyasi ve ekonomik açıdan güçlü bağlantı kurulması hedefleniyordu. Menai Asma Köprüsü, ulaşım ağının en kritik halkası olarak öne çıktı.

Dönemine göre cesur tasarım, mühendislik anlayışını değiştirdi

Thomas Telford, klasik köprü tasarımlarının dışına çıkarak dönemi için oldukça cesur karar aldı. Deniz tabanına ayak yerleştirmek yerine açıklığı tamamen boş bırakan asma köprü tasarımı tercih edildi. 1368 feet uzunluğundaki açıklık, daha önce denenmiş projelerden çok daha büyüktü. Tasarım, dönemin mühendisleri için adeta geleceğe açılan kapı olarak görüldü.

Köprü, 16 demir zincir kabloyla taşındı ve parçalar seri üretim mantığıyla hazırlandı. Her parça değiştirilebilir şekilde üretildi ve bakım için yedek malzemeler depolarda tutuldu. 1819 yılında temeli atılan köprü, taş kuleler ve kavisli tasarımıyla estetik açıdan da dikkat çekti. Ortaya çıkan yapı, hem mühendislik başarısı hem de görsel etkisiyle dönemin en dikkat çekici projelerinden biri haline geldi.

200 yıl sonra bile aktif olarak kullanılan mühendislik harikası

30 Ocak 1826 gecesi açılan köprü, ilk geçişini fırtınalı havada gerçekleştirdi. Feribot bekleyen posta arabası sürücüsüne köprüden geçmesi önerildi ve yolcular rahat nefes aldı. İlk geçişten sonra köprü kısa sürede yoğun ilgi görmeye başladı. Dublin ile Londra arasındaki ulaşım hızlandı, ticaret ve göç hareketleri arttı.

Günümüzde köprü hala aktif şekilde kullanılıyor. 1930’larda çelik güverte eklenmiş olsa da taş kuleler orijinal haliyle ayakta. Modern araç trafiğine uyum sağlamak için hız ve ağırlık sınırı uygulanıyor. Köprü, iki yüzyıl sonra bile mühendislik tarihinin en etkileyici yapılarından biri olarak kabul ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın