Sıra Dışı Ritimler: Disclosure’ın Dans Ettiren 10 Şarkısı
Sıra Dışı Ritimler: Disclosure’ın Dans Ettiren 10 Şarkısı
Disclosure, İngiliz elektronik müzik ikilisi olan Guy ve Howard Lawrence kardeşlerden oluşan bir müzik grubudur. Disclosure, elektronik dans müziği (EDM), house ve garage türlerindeki çalışmalarıyla tanıyor. Bu iki kardeşin nasıl müzikler ürettiklerine hep beraber bakalım!
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1. Waterfall
2. We Were In Love
3. Latch
4. Talk
5. Know Your Worth
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6. Help Me Lose My Mind
7. You & Me
8. Magnets
9. Omen
10. Higher Than Ever Before
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