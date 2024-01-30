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Sıra Dışı Ritimler: Disclosure’ın Dans Ettiren 10 Şarkısı

etiket Sıra Dışı Ritimler: Disclosure’ın Dans Ettiren 10 Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 18:31

Disclosure, İngiliz elektronik müzik ikilisi olan Guy ve Howard Lawrence kardeşlerden oluşan bir müzik grubudur. Disclosure, elektronik dans müziği (EDM), house ve garage türlerindeki çalışmalarıyla tanıyor. Bu iki kardeşin nasıl müzikler ürettiklerine hep beraber bakalım!

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1. Waterfall

2. We Were In Love

3. Latch

4. Talk

5. Know Your Worth

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6. Help Me Lose My Mind

7. You & Me

8. Magnets

9. Omen

10. Higher Than Ever Before

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