Sinemalarda Bu Hafta: Furiosa: Bir Mad Max Destanı'ndan Şeytan Tohumları'na 8 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: Furiosa: Bir Mad Max Destanı'ndan Şeytan Tohumları'na 8 Film Vizyonda!
Merhabalar. Bu hafta da sinemada herkesin ilgisini çekecek pek çok yapım vizyona giriyor. Furiosa: Bir Mad Max Destanı'ndan Şeytan Tohumları'na haftanın filmlerini bu içerikte bulabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler.
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1. Furiosa: Bir Mad Max Destanı
2. Keçigiller
3. Yapay Sevgilim
4. Gizlenen
5. Biaz: Kara İyenin Laneti
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6. Karganın Uykusu
7. Şeytan Tohumları
8. Ammon
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