Sinemalarda Bu Hafta: Furiosa: Bir Mad Max Destanı'ndan Şeytan Tohumları'na 8 Film Vizyonda!

Edward Portekiz'deki biyolojik ailesini arar. Bir villa bulur ve uzun süredir kayıp olan annesi ve ikiziyle yeniden bir araya gelir. Ancak ortak geçmişleri, onun kimliğine ve kökenlerine dair anlayışını sonsuza kadar değiştirecek karanlık bir sır barındırıyordur.

Yönetmen: Gabriel Abrantes

Oyuncular: Brigette Lundy-Paine, Carloto Cotta, Anabela Moreira