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Sinemalarda Bu Hafta: Furiosa: Bir Mad Max Destanı'ndan Şeytan Tohumları'na 8 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: Furiosa: Bir Mad Max Destanı'ndan Şeytan Tohumları'na 8 Film Vizyonda!

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 11:50

Merhabalar. Bu hafta da sinemada herkesin ilgisini çekecek pek çok yapım vizyona giriyor. Furiosa: Bir Mad Max Destanı'ndan Şeytan Tohumları'na haftanın filmlerini bu içerikte bulabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler.

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1. Furiosa: Bir Mad Max Destanı

1. Furiosa: Bir Mad Max Destanı

Genç Furiosa, savaş ağası Dementus'un liderliğindeki büyük bir motorcu sürüsünün eline geçer. Çorak arazide ilerlerken Ölümsüz Joe'nun yönettiği kaleyle karşılaşırlar. İki tiran hakimiyet için savaşır ve Furiosa, evinin yolunu bulmanın yollarını ararken birçok denemeden geçmek zorundadır.

Yönetmen: George Miller

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke

2. Keçigiller

2. Keçigiller

Bir hayvan topluluğu arasındaki ateşkesi korumayı öğrenen üç yavru keçi, ateşkesi toplum genelinde bozulmadan sürdürmek için maceralı bir yolculuğa çıkar.

Yönetmenler: Farzad Dalvand, Kianoush Dalvand

Oyuncular: Jon Allen, Caroline Amiguet, Zack Andrews

3. Yapay Sevgilim

3. Yapay Sevgilim

Charles bir kadın avcısı, Elaine ise altın arayıcısıdır. İkili, ekip kurmaya ve kendilerinin robot kopyalarının peşine düşmeye zorlandıklarında insanlığı öğrenir.

Yönetmenler: Casper Christensen, Anthony Hines

Oyuncular: Shailene Woodley, Jack Whitehall, Paul Rust

4. Gizlenen

4. Gizlenen

Eşinden boşanmak üzeren olan yazar Demet Işıklıgil'in hayatı, oldukça zordur. Psikoloğunun tavsiyesiyle şehirden uzaklaşır ancak gittiği yerde hiç de yalnız olmadığını fark eder.

Yönetmenler: Battal Karslıoğlu, Levent Demirci

Oyuncular: Arzu Suriçi Kireççi, Yağmur Şahin, Murat Deniz

5. Biaz: Kara İyenin Laneti

5. Biaz: Kara İyenin Laneti

Üniversiteli dört yakın arkadaş final sınavlarının stresini atmak için ruh çağırma ayini düzenler. Eski bir kara büyü kitabı kullanarak çağırdıkları mitolojik bir varlık eğlencelerini mahveder.

Yönetmenler: Volkan Özgümüş, Erkut Altındağ

Oyuncular: Tutku Ulus, Kutay Kalabalık, Ceren Güzin Sönmez

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6. Karganın Uykusu

6. Karganın Uykusu

Bir maden aktarım tesisinde müdür olarak çalışan Nasip, uykusuzluk sorunu çekmektedir. Karısının ölümünden sonra derin bir yalnızlık içerisine gömülür. Bir yandan da oğlu İsmail'e sahip çıkacak bir aile arayışına girer.

Yönetmen: Tunahan Kurt

Oyuncular: Ahmet Ağgün, Alperen Aktaş, Engin Yüksel

7. Şeytan Tohumları

7. Şeytan Tohumları

Edward Portekiz'deki biyolojik ailesini arar. Bir villa bulur ve uzun süredir kayıp olan annesi ve ikiziyle yeniden bir araya gelir. Ancak ortak geçmişleri, onun kimliğine ve kökenlerine dair anlayışını sonsuza kadar değiştirecek karanlık bir sır barındırıyordur.

Yönetmen: Gabriel Abrantes

Oyuncular: Brigette Lundy-Paine, Carloto Cotta, Anabela Moreira

8. Ammon

8. Ammon

Film, kabuslarla boğuşan bir müzik akademisi öğrencisinin kabuslarını merak edip araştırmasını ve arkasından gerçekleşen korkunç olayları konu alıyor.

Yönetmen: Celal Demirtaş

Oyuncular: Mehmet Cula, Güldemet Durukan, Fırat Tosun

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