Silinmeden Yetişin: 3-9 Mayıs'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.05.2026 - 12:04

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya, başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin 3. sezon kutlama yemeğinde tercih ettiği leopar desenli kombiniyle dikkat çekti.

Başak Dizer

Başak Dizer, 8 Mayıs 2026 itibarıyla eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte çıktıkları Atina tatilinden romantik kareler paylaştı.

Alper Çankaya

Güncel olarak 'Uzak Şehir' dizisinde birlikte rol alan Alper Çankaya ve Nihat Altınkaya'nın spor salonundan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu kızı Sora'ya hamileyken çekilen bir karesini paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü.

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade, 4 Mayıs 2026 tarihinde iş insanı Kadir Taner Uçar ile Bodrum'da düzenlenen sade bir törenle sürpriz bir şekilde evlendi.

Selahattin Paşalı

Selahattin Paşalı, memleketi Muğla, Bodrum (Ortakent)'ten yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Çakal

Rapçi Çakal, 7 Mayıs 2026 gecesi yayınladığı 'Zaman Daralıyor' isimli yeni teklisi ve klibiyle birlikte radikal bir imaj değişikliğine giderek saçlarını platin sarısına boyattı.

Hakan Kurtaş

Hakan Kurtaş, başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin 3. sezonunun 8 Mayıs 2026'da Netflix'te yayınlanmasıyla birlikte, ekip arkadaşlarıyla katıldığı kutlama ve izleme partisinden kareler paylaştı.

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat'ın 42. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı romantik bir mesajla kutladı.

Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci kızı Mercan'a hamile olduğu döneme ait, bugüne kadar paylaşmadığı özel bir karesini takipçileriyle paylaşarak gündem oldu.

Ekin Mert Daymaz

Ekin Mert Daymaz, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı spor salonu karelerinde kaslı formunu sergiledi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
