Sıla Türkoğlu'nun Bölüm Başı Ücretinden Mehmet Şef'in Köfte Ekmek Fiyatına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
8 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Sözcü TV, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasının ardından protestoların yayınlanması gerekçe gösterilerek RTÜK'ten ceza almıştı.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sözcü TV ve Halk TV'ye geçtiğimiz aylarda 10 gün ekran karartma cezası verdi.
TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 3. sezon hazırlıkları devam ediyor.
Kerem Bürsin, Star TV'nin iddialı dizisi Çarpıntı'yla geri dönüyor.
Cuma akşamlarının tartışmasız en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon hazırlığında.
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NOW'ın final kararı alan dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... son dönemde gündemden düşmüyor.
Star TV'nin iddialı dizisi Çarpıntı, bomba gibi bir kadroyla geliyor.
Survivor, Efecan ve Yağmur'dan sonra Sevgi ve Yusuf arasındaki yasak aşk iddiasıyla çalkalandı.
MasterChef 2024'ün en korkutan olaylarından biri yarışmacılardan Beyza'nın dış çekim oyununda yüzünü yakması olmuştu.
MasterChef programı yayın hayatının ilk gününden bu yana sevilerek takip edilenlerden.
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NOW TV ekranlarında yayınlanan Çift Kişilik Oda dizisi aslında eğlenceli konusuyla beğeni toplamıştı.
Geçtiğimiz günlerde spiker Merve Dinçkol ile dünyaevine giren Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisiyle popüler olmuştu.
Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı Eşref Rüya, reytinglerde de yüksekten uçtu!
Survivor'ın final yapmasının ardından Efecan ve Yağmur'un yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Güzelliğiyle dillere pelesenk olan başarılı oyuncularımızdan Elçin Sangu, YouTube’da Kamuran Tapul’un sunuculuğuyla yayına başlayan “Bir Gece Show” programınının yeni konuğuydu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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