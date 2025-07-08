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Sıla Türkoğlu'nun Bölüm Başı Ücretinden Mehmet Şef'in Köfte Ekmek Fiyatına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Sıla Türkoğlu'nun Bölüm Başı Ücretinden Mehmet Şef'in Köfte Ekmek Fiyatına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.07.2025 - 00:47

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

8 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Sözcü TV, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasının ardından protestoların yayınlanması gerekçe gösterilerek RTÜK'ten ceza almıştı.

Sözcü TV, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasının ardından protestoların yayınlanması gerekçe gösterilerek RTÜK'ten ceza almıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sözcü TV ve Halk TV'ye geçtiğimiz aylarda 10 gün ekran karartma cezası verdi. 8 Temmuz gece yarısı itibariyle Sözcü TV'nin 10 günlük karartma cezası başladı. Söz konusu durumun ardından sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sözcü TV ve Halk TV'ye geçtiğimiz aylarda 10 gün ekran karartma cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sözcü TV ve Halk TV'ye geçtiğimiz aylarda 10 gün ekran karartma cezası verdi.

RTÜK'ün aldığı karara göre Halk TV ve Sözcü TV, 10 gün boyunca ekran karartacak. Sözcü TV, 9 Temmuz 00.00 itibariyle gerçekleşecek olan karartma kararına dakikalar kala canlı yayınlarına siyah beyaz devam etme kararı aldı.

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TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 3. sezon hazırlıkları devam ediyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 3. sezon hazırlıkları devam ediyor.

Televizyon kanalları yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosunda da ciddi değişikliklere gidildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen dizide Fatih Sultan Mehmet'e hayat veren Serkan Çayoğlu'nun partneri değişti.

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Kerem Bürsin, Star TV'nin iddialı dizisi Çarpıntı'yla geri dönüyor.

Kerem Bürsin, Star TV'nin iddialı dizisi Çarpıntı'yla geri dönüyor.

Televizyonun sevilen jönlerinden Kerem Bürsin, Star TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Çarpıntı'nın kadrosuna dahil oldu. Çarpıntı'da Lizge Cömert'le partner olan Kerem Bürsin haliyle sosyal medyanın gündeminde. Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in partnerliği seyirci tarafından beğenilmezken aralarındaki yaş farkına da tepki yağdı.

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Cuma akşamlarının tartışmasız en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon hazırlığında.

Cuma akşamlarının tartışmasız en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon hazırlığında.

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayı alarak büyük bir başarıya imza attı. Sosyal medyada Kızılcık Şerbeti oyuncularının ne kadar kazandığı sık sık tartışma konusu olurken TV100, dizide Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun bölüm başı aldığı ücreti açıkladı. TV100'in iddia ettiği bölüm başı ücret duyanları bir miktar şaşırttı.

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NOW'ın final kararı alan dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... son dönemde gündemden düşmüyor.

NOW'ın final kararı alan dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... son dönemde gündemden düşmüyor.

NOW ekranlarında yayınlanan Leyla dizisi, günlerdir çeşitli kaoslarla gündem oluyor. Cemre Baysel ve bazı oyuncuların Gonca Vuslateri'yi takip etmekten çıktığı Leyla setinde neler olduğu merak edilirken olayların odağındaki Gonca Vuslateri'den Leyla setinde paylaşım geldi.

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Star TV'nin iddialı dizisi Çarpıntı, bomba gibi bir kadroyla geliyor.

Star TV'nin iddialı dizisi Çarpıntı, bomba gibi bir kadroyla geliyor.

Başarılı oyuncu Kerem Bürsin'in yeni sezonda televizyonda olup olmayacağı hayranlarını epey meraklandırıyordu. Star TV'nin iddialı dizisi Çarpıntı'dan teklif alan Bürsin sonunda kararını verdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kerem Bürsin, Çarpıntı dizisinin başrolü oldu!

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Survivor, Efecan ve Yağmur'dan sonra Sevgi ve Yusuf arasındaki yasak aşk iddiasıyla çalkalandı.

Survivor, Efecan ve Yağmur'dan sonra Sevgi ve Yusuf arasındaki yasak aşk iddiasıyla çalkalandı.

Survivor 2025 Adem'in şampiyonluğuyla sona erdi ermesine ama aşk iddiaları ortalığı fena karıştırdı. Efecan ve Yağmur'un yasak aşk yaşadığı söylentilerinin ardından Efecan ve eşi Duygu boşanmıştı. Bir iddia da Sevgi ve Yusuf cephesinden gelmişti. İkilinin yasak aşk yaşadığı iddiaları bir kez daha gündemi sarsarken Yusuf'tan da Sevgi'den de yalanlama gelmişti. Yusuf, eşi Rümeysa'yla boşandıklarını açıkladı.

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MasterChef 2024'ün en korkutan olaylarından biri yarışmacılardan Beyza'nın dış çekim oyununda yüzünü yakması olmuştu.

MasterChef 2024'ün en korkutan olaylarından biri yarışmacılardan Beyza'nın dış çekim oyununda yüzünü yakması olmuştu.

MasterChef Türkiye 2024 yarışmacılarından Beyza Huri Aydın'ın yüzü kızgın yağla yanmıştı. MasterChef'in dış çekim oyununda yüzü yanan Beyza, iki haftalık tedavinin ardından yüzünde iz olmadan geri dönmüştü. Beyza, nasıl bu kadar hızlı iyileştiğine dair açıklamalarda bulundu.

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MasterChef programı yayın hayatının ilk gününden bu yana sevilerek takip edilenlerden.

MasterChef programı yayın hayatının ilk gününden bu yana sevilerek takip edilenlerden.

MasterChef programının kendine has mizacıyla tanınan jürisi Mehmet Şef son günlerde Ankara’ya açtığı Alaz restoranla konuşuluyor. Menüden fiyatlar sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme geliyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda sarma fiyatı tartışmalara neden olmuştu. Şimdiyse ekmek arası köftenin fiyatı ile karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim!

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NOW TV ekranlarında yayınlanan Çift Kişilik Oda dizisi aslında eğlenceli konusuyla beğeni toplamıştı.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Çift Kişilik Oda dizisi aslında eğlenceli konusuyla beğeni toplamıştı.

NOW TV'nin yaz sezonu için yaptığı ve başrollerini Devrim Özkan ile Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi için final kararı alınmıştı. İzleyicinin tepkisiyle karşılaşan kararın ardından bir şok daha yaşandı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek 7. bölümü NOW TV'nin yayın akışından çıkarıldı.

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Geçtiğimiz günlerde spiker Merve Dinçkol ile dünyaevine giren Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisiyle popüler olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde spiker Merve Dinçkol ile dünyaevine giren Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisiyle popüler olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde evlenen Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik'le başrolünü paylaştığı Camdaki Kız dizisiyle popüler olmuştu. Son olarak Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla dizisinde rol alan Feyyaz Şerifoğlu, Birsen Altuntaş'a canlandırdığı sarhoş karakteriyle ilgili yaşadığı travmayı anlattı.

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Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı Eşref Rüya, reytinglerde de yüksekten uçtu!

Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı Eşref Rüya, reytinglerde de yüksekten uçtu!

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, kısa sürede büyük kitlelere ulaşan dizilerden oldu. Yayına başladığı günden, sezon finali bölümüne kadar soluksuz takip edilen işlerdendi. Sezon finali ise geçtiğimiz ay gerçekleşti. Haziran ayı sosyal medya verileri incelendiğinde en çok konuşulan dizinin Eşref Rüya olduğu ortaya çıktı! Gelin detaylara geçelim…

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Survivor'ın final yapmasının ardından Efecan ve Yağmur'un yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Survivor'ın final yapmasının ardından Efecan ve Yağmur'un yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Survivor 2025'in sona ermesiyle birlikte bazı iddialar ortaya atıldı. Yağmur ve Efecan'ın yasak aşk yaşadığı iddiasının ardından Efecan, eşi Duygu Çavdar'la boşanmıştı. İkili, haftalar sonra yurt dışında birlikte görüntülendi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Survivor'da yarışırken Adem'in Yağmur'a laf soktuğu anlar yeniden gündem oldu.

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Güzelliğiyle dillere pelesenk olan başarılı oyuncularımızdan Elçin Sangu, YouTube’da Kamuran Tapul’un sunuculuğuyla yayına başlayan “Bir Gece Show” programınının yeni konuğuydu.

Güzelliğiyle dillere pelesenk olan başarılı oyuncularımızdan Elçin Sangu, YouTube’da Kamuran Tapul’un sunuculuğuyla yayına başlayan “Bir Gece Show” programınının yeni konuğuydu.

7 yıl önce Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan Çarpışma dizisine de konu geldi. Sangu, Çarpışma dizisinde partneri olan Kıvanç Tatlıtuğ için itirafta bulundu! Gelin detaylara geçelim…

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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