Sıla Türkoğlu'nun Bölüm Başı Ücretinden Mehmet Şef'in Köfte Ekmek Fiyatına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor 2025 Adem'in şampiyonluğuyla sona erdi ermesine ama aşk iddiaları ortalığı fena karıştırdı. Efecan ve Yağmur'un yasak aşk yaşadığı söylentilerinin ardından Efecan ve eşi Duygu boşanmıştı. Bir iddia da Sevgi ve Yusuf cephesinden gelmişti. İkilinin yasak aşk yaşadığı iddiaları bir kez daha gündemi sarsarken Yusuf'tan da Sevgi'den de yalanlama gelmişti. Yusuf, eşi Rümeysa'yla boşandıklarını açıkladı.