Sevgi'yle Yasak Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanlayan Survivor Yusuf, Eşiyle Boşandıklarını Açıkladı
Survivor 2025 Adem'in şampiyonluğuyla sona erdi ermesine ama aşk iddiaları ortalığı fena karıştırdı. Efecan ve Yağmur'un yasak aşk yaşadığı söylentilerinin ardından Efecan ve eşi Duygu boşanmıştı. Bir iddia da Sevgi ve Yusuf cephesinden gelmişti. İkilinin yasak aşk yaşadığı iddiaları bir kez daha gündemi sarsarken Yusuf'tan da Sevgi'den de yalanlama gelmişti. Yusuf, eşi Rümeysa'yla boşandıklarını açıkladı.
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Survivor, Efecan ve Yağmur'dan sonra Sevgi ve Yusuf arasındaki yasak aşk iddiasıyla çalkalandı.
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Yusuf Yıldız, iddiaların ortaya atılmasından günler sonra eşi Rümeysa ile boşandıklarını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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