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Sevgi'yle Yasak Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanlayan Survivor Yusuf, Eşiyle Boşandıklarını Açıkladı

Sevgi'yle Yasak Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanlayan Survivor Yusuf, Eşiyle Boşandıklarını Açıkladı

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.07.2025 - 17:57

Survivor 2025 Adem'in şampiyonluğuyla sona erdi ermesine ama aşk iddiaları ortalığı fena karıştırdı. Efecan ve Yağmur'un yasak aşk yaşadığı söylentilerinin ardından Efecan ve eşi Duygu boşanmıştı. Bir iddia da Sevgi ve Yusuf cephesinden gelmişti. İkilinin yasak aşk yaşadığı iddiaları bir kez daha gündemi sarsarken Yusuf'tan da Sevgi'den de yalanlama gelmişti. Yusuf, eşi Rümeysa'yla boşandıklarını açıkladı.

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Survivor, Efecan ve Yağmur'dan sonra Sevgi ve Yusuf arasındaki yasak aşk iddiasıyla çalkalandı.

Survivor, Efecan ve Yağmur'dan sonra Sevgi ve Yusuf arasındaki yasak aşk iddiasıyla çalkalandı.

İkili iddiaları yalanlamış ve daha sonra birlikte görüntülenmemiş olsa da Pınar Saka'nın iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatta programdaki imalar da bu iddialardan sonra tekrar gündem olmuştu.

Yusuf Yıldız, iddiaların ortaya atılmasından günler sonra eşi Rümeysa ile boşandıklarını açıkladı.

Yusuf Yıldız, iddiaların ortaya atılmasından günler sonra eşi Rümeysa ile boşandıklarını açıkladı.

Bugün itibarıyla Rümeysa Çelik ile boşandıklarını açıklayan Yusuf Yıldız, 'Zamanla hayata dair beklentilerimizin farklılaştığını gördük.' dedi. Yusuf, ayrıca kararı ortak aldıklarını da belirtti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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