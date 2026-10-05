SGK Emekliliğini İptal Etti, Mahkeme Silinen Primleri Geri Verdi

Özgür Erdursun'a göre aynı durumda olan çok sayıda kişi bulunabilir. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre ya da başka bir ülkede çalışırken Türkiye'de de isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin bir bölümünün süreleri, emeklilik başvurusunda 'o tarihlerde yurtdışında çalışıyordunuz' gerekçesiyle iptal edilebiliyor.

Erdursun, yurtdışında çalışılmış olmasının geçmişte ödenen her isteğe bağlı primi otomatik olarak geçersiz kılmadığını vurguluyor. Primin hangi tarihte ödendiği, o tarihte hangi kanunun yürürlükte olduğu, sigortalılığın hangi statüde sürdüğü ve yargı kararları birlikte değerlendirilmeli. Özellikle 5510 sayılı Kanun öncesi dönemlerde bugünkü mevzuatla geriye dönük değerlendirme yapmak ciddi hak kayıplarına yol açabiliyor.

Erdursun'un uyarısı şöyle: İsteğe bağlı sigorta günleri iptal edilenler, yurtdışı çalışma gerekçesiyle primleri silinenler, emeklilik başvurusu reddedilenler ya da bağlanmış aylığı kesilenler 'SGK böyle karar verdiyse yapacak bir şey yok' demeden dosyalarını incelettirmeli. Birkaç yüz günlük bir hizmetin silinmesi emeklilik tarihini yıllarca öteleyebiliyor, aylığın kesilmesine hatta ödenen aylıkların geri istenmesine kadar varabiliyor. Süresi içinde yargı yoluna başvurmak bu yüzden önem taşıyor.

Erdursun, her SGK işleminin mahkemede iptal edileceğini ya da her davanın kazanılacağını söylemenin mümkün olmadığını da hatırlatıyor. Her dosyanın kendi tarihleri, belgeleri ve koşulları içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Ancak SGK'nın kararı hukuken her zaman son söz değil; son sözü yargı söyleyebiliyor.