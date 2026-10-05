SGK Emekliliğini İptal Etti, Mahkeme Silinen Primleri Geri Verdi
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SGK'nın iptal ettiği isteğe bağlı sigorta süreleri, Bursa 13. İş Mahkemesi'nin kararıyla yeniden sigortalının hizmetlerine eklendi. Yurtdışında çalıştığı yıllarda Türkiye'de prim ödeyen kişi, kurumun reddettiği emeklilik hakkını mahkemede kazandı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, benzer durumdaki vatandaşlara 'SGK iptal etti diye emekliliğinizden vazgeçmeyin' çağrısı yaptı.
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Yurtdışında çalıştığı yıllarda Türkiye'de isteğe bağlı prim ödedi, SGK o günleri sildi.
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Mahkeme 3.611 prim gününe ulaştı, emeklilik hakkı 1 Eylül 2025'ten itibaren doğdu.
Primin hangi tarihte ödendiği, o tarihte hangi kanunun yürürlükte olduğu, sigortalılığın hangi statüde sürdüğü ve yargı kararları birlikte değerlendirilmeli.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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