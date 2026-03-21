onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sezen Aksu’nun Hiçbir Klip Çekilmemiş Ama Ciğer Yakan Gizli Başyapıtları

etiket Sezen Aksu’nun Hiçbir Klip Çekilmemiş Ama Ciğer Yakan Gizli Başyapıtları

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.03.2026 - 16:01

Bazı şarkıların görüntüye, süslü senaryolara ya da dev prodüksiyonlu kliplere ihtiyacı yoktur. Sezen Aksu’nun o buğulu sesi, kelimelere yüklediği anlam ve o ilk notanın vurduğu an, zihnimizde zaten kendi filmimizi başlatmaya yeter. Hepimizin hayatında tek başımıza kaldığımız, ışıkları kapatıp sadece tavana bakarak dinlediğimiz bir Sezen şarkısı muhakkak vardır. 

Gelin, radyoda ya da kaset çalarda tesadüfen keşfettiğimiz, klibi olmayan ama ruhumuza doğrudan klip çeken o ciğer yakan başyapıtlara birlikte göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İki Gözüm

Saf bir sevginin ve sevileni kaybetme korkusunun en naif, en korumasız halini yansıtan bir şarkıdır. İnsanın sevdiklerine duyduğu o derin zaafı, iç titremesini çok duru ve hesapsız bir şekilde ifade eder. Dinlerken içinizde sevdiklerinize sıkıca sarılma ve onları koruma isteği uyandırır.

2. Çocuklar Gibi

Aşkın en gururlu insanı bile nasıl savunmasız, muhtaç ve çocuksu bir hale getirdiğini kusursuz anlatır. Prodüksiyonel şatafattan uzak duran bu sadeliğin içinden devasa bir duygusal yıkım doğar.

3. Kınalı Kuzum

Deliveren albümünün en derin, en içsel şarkılarından biri olarak insanın kendi içindeki kayboluşunu çıplak bir dille ifade eder. Her dizesi kalbe batan bu şarkının melodisi, adeta sessiz bir ağlama krizi gibidir. Çaresizliğin ve devasa bir boşluğun içinde sürüklenme hissini kusursuz bir şekilde dinleyiciye geçirir.

4. Dört Günlük Bir Şey

Aşkın geçiciliğine ve hayatın acımasız kısalığına yazılmış, prodüksiyon oyunlarından uzak, duru bir ağıt gibidir. Sadece vokali ve sözlerinin felsefi derinliği ile insanı oturduğu yere çivilemeyi başarır. Büyük görsel şovlara ihtiyaç duymadan, çıplak gerçeğiyle ruhu paramparça eder.

5. Kurşuni Renkler

Hayatın tüm canlı renklerinin bir ayrılıkla beraber nasıl anında griye döndüğünü sarsıcı bir şekilde anlatır. Sezen Aksu'nun sesindeki o çaresiz isyan ve yakarış, en sert, en duvarlı kalpleri bile eritecek güce sahiptir. Kliplendirilmemiş olması onu müzik tarihinin en özel 'gizli' hazinelerinden biri yapar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Köz

İçin için yanmanın, dışarıya duman vermeden kendi kendine kül olmanın en edebi şarkısıdır. Ayrılığın o sessiz ve en yıkıcı evresini, tükenmişliği muazzam bir melankoliyle notalara döker. Sadece gerçek Sezen Aksu hayranlarının bildiği, sığınılacak gizli bir mabettir.

7. Hazan

Sonbaharın o meşhur hüznünü doğrudan insan ömrüne ve biten aşklara uyarlayan ağır, yorucu bir şarkıdır. Gençliğin, umutların ve heyecanların yavaş yavaş soluşunu, yaprak dökümünü çok acımasız bir dille betimler. Tam manasıyla hayattan elini eteğini çekme ve bir köşede sessizce ağlama şarkısıdır.

8. Aykırı Çiçek

Topluma, kalıplara ve yaşatılan hayal kırıklıklarına karşı yazılmış ince sitemlerle doludur. Hem isyankar hem de bir o kadar kırılgan bir ruh halini yansıtarak insanın yalnızlığını yüzüne vurur. Hiçbir görsel materyale ihtiyaç duymadan zihinde koca bir film oynatmayı başarır.

9. Hata

Aşkın insana en büyük, en yıkıcı hataları bile nasıl bile isteye yaptırdığını anlatan çarpıcı bir klasiktir. İnsanın bile bile lades deyişini, mantığın nasıl devre dışı kaldığını tokat gibi bir gerçeklikle yüze vurur. Melodisi ve sözleri insanın kendine yaptığı acımasız bir özeleştiri gibidir.

10. Gözlerindeki Bulut

Karşı tarafın hüznünü ve ilişkiden yavaş yavaş, sessizce uzaklaşmasını çaresizce izleyen birinin ağıtıdır. O bulutun yağmura dönüşmeden önceki o ağır, basık hissini ve gerginliğini dinleyiciye iliklerine kadar hissettirir. Acıyı bağırmadan, sadece usulca fısıldayarak aktaran sarsıcı bir deneyimdir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Kayıp Şehir

Büyük şehirlerin kalabalığında hissedilen o devasa, ezici yalnızlığın müzikteki en net tasvirlerinden biridir. Aidiyetsizlik hissini ve ruhun kayboluşunu Sezen Aksu'nun o bilge, yorgun sesiyle yüzümüze çarpar. Tam anlamıyla gece yarısı sokaklarında tek başına yürüme hissiyatı veren bir melankolidir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın