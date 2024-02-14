Sevgililer Günü'nde Birbirinizin Gözlerine Bakarak Söylemeniz Gereken Şarkı Hangisi?
Sevgililer Günü'nde Birbirinizin Gözlerine Bakarak Söylemeniz Gereken Şarkı Hangisi?
Malum Sevgililer Günü geldi! Romantik hediyeler, romantik ortamlar hazırlandı... Peki o kalbinizdekileri söylemenizi sağlayacak şarkı seçildi mi? Sen bize ilişkini anlat, biz senin için birbirinizin gözlerinin içine bakarak söylemeniz gereken o eşsiz şarkıyı söyleyelim!
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1. Öncelikle ne kadar süredir birliktesiniz?
2. İlişkinden beklentin ne?
3. Peki ne sıklıkla kavga ediyorsunuz?
4. Diyelim bir konudan tartıştınız ve küstünüz. Bu küslük ne kadar sürer?
5. Genellikle kim kime hediye alıyor?
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6. Sizin ilişkinizi diğer ilişkilerden ayıran ne?
7. Ne kadar sıklıkta görüşüyorsunuz?
8. Son olarak sevgilinle hangi evde yaşlanmak isterdin?
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