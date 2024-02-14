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Sevgililer Günü'nde Birbirinizin Gözlerine Bakarak Söylemeniz Gereken Şarkı Hangisi?

etiket Sevgililer Günü'nde Birbirinizin Gözlerine Bakarak Söylemeniz Gereken Şarkı Hangisi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 15:33

Malum Sevgililer Günü geldi! Romantik hediyeler, romantik ortamlar hazırlandı... Peki o kalbinizdekileri söylemenizi sağlayacak şarkı seçildi mi? Sen bize ilişkini anlat, biz senin için birbirinizin gözlerinin içine bakarak söylemeniz gereken o eşsiz şarkıyı söyleyelim!

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1. Öncelikle ne kadar süredir birliktesiniz?

2. İlişkinden beklentin ne?

3. Peki ne sıklıkla kavga ediyorsunuz?

4. Diyelim bir konudan tartıştınız ve küstünüz. Bu küslük ne kadar sürer?

5. Genellikle kim kime hediye alıyor?

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6. Sizin ilişkinizi diğer ilişkilerden ayıran ne?

7. Ne kadar sıklıkta görüşüyorsunuz?

8. Son olarak sevgilinle hangi evde yaşlanmak isterdin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Ed Sheeran - Perfect

Norah Jones - Come Away With Me

Céline Dion - Because You Loved Me

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