Sevgililer Günü'nde Birbirinizin Gözlerine Bakarak Söylemeniz Gereken Şarkı Hangisi?

Malum Sevgililer Günü geldi! Romantik hediyeler, romantik ortamlar hazırlandı... Peki o kalbinizdekileri söylemenizi sağlayacak şarkı seçildi mi? Sen bize ilişkini anlat, biz senin için birbirinizin gözlerinin içine bakarak söylemeniz gereken o eşsiz şarkıyı söyleyelim!