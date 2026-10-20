Havalar Soğurken Temposuyla İçini Isıtacak 10 Şarkı
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Havalar soğumaya başladı. Soğudukça da insanın kendini battaniyelere sarıp evde yatası geliyor. Ama bu şarkılarla için soğuk havalarda bile ısınıyor. Soğuklarda içini ısıtacak şarkılar neler?
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1. Gülşen - Bangır Bangır
2. Dua Lipa - Levitating
3. Kenan Doğulu - Çakkıdı
4. ABBA - Dancing Queen
5. MFÖ - Ele Güne Karşı
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6. Justin Timberlake - Can't Stop The Feeling!
7. Hadise - Düm Tek Tek
8. Tarkan - Dudu
9. The Weeknd - Blinding
10. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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