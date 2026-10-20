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Havalar Soğurken Temposuyla İçini Isıtacak 10 Şarkı

etiket Havalar Soğurken Temposuyla İçini Isıtacak 10 Şarkı

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
20.10.2026 - 12:01
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Havalar soğumaya başladı. Soğudukça da insanın kendini battaniyelere sarıp evde yatası geliyor. Ama bu şarkılarla için soğuk havalarda bile ısınıyor. Soğuklarda içini ısıtacak şarkılar neler?

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1. Gülşen - Bangır Bangır

Gülşen'in bu şarkısı tam da adından anlaşıldığı gibi. Temposu hiç durmayan şarkıyı soğuk havalarda dinlediğinde için sıcacık oluyor. Soğuk hava moralini bozuyor ve modunu düşürüyorsa hemen Bangır Bangır aç!

2. Dua Lipa - Levitating

Dua Lipa şarkıları genelde enerjik oluyor. Levitating de o şarkılardan biri. Hava ne kadar kapalı olursa olsun Dua Lipa'dan Levitating şarkısını açınca tüm enerjin geri geliyor.

3. Kenan Doğulu - Çakkıdı

Kenan Doğulu'nun Çakkıdı şarkısı enerji veren şarkılardan. Ne kadar modun düşük olursa olsun Çakkıdı açıp dinlemeye başladığın anda bir anda kendine geliyorsun. Kışın da yaz enerjin devam etsin istiyorsan arada Çakkıdı dinle deriz!

4. ABBA - Dancing Queen

Dışarıya baktığında gri bir gökyüzü görüyorsun, ama kulaklığında Abba Dancing Queen var. Bu şarkıyı dinlerken dışarının kasveti seni hiç etkilemiyor. Soğuk günlerde Dancing Queen dinleyerek içini ısıtabilirsin yani!

5. MFÖ - Ele Güne Karşı

Nostaljik ritimlerle gününü aydınlatmak istiyorsan MFÖ'nün Ele Güne Şarkısı tam senlik. Hava ne kadar modunu düşürürse düşürsün MFÖ'nün tek şarkısı ile sen canlanacaksın. Evde ya da dışarıda soğuk günlerde içini ısıtan şarkıyı listene ekle bizce!

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6. Justin Timberlake - Can't Stop The Feeling!

Hareketli şarkıya ihtiyaç duyduğun anlarda açacağın şarkı Justin Timberlake'in Can't Stop the Feeling! olmalı. Seni bir anda kasvetli ruh halinden çıkaracak şarkı ile soğuk havalarda kendini çok iyi hissedeceğin kesin.

7. Hadise - Düm Tek Tek

Hava buz gibi ve senin hiçbir şey yapacak enerjin yok mu? O zaman hemen kulaklıkları takıp Hadise - Düm Tek Tek dinlemelisin. Hadise'nin bu şarkısı seni anında kendine getirecek. Temposu hiç düşmeyen şarkıyla soğuk havalarda için sıcacık oluyor.

8. Tarkan - Dudu

Tarkan'ın hareketli şarkıları insanı anında kendine getiriyor. Soğuk havalara meydan okuyan şarkı ile kendini çok daha iyi hissedeceğin kesin. Tarkan'ın her şarkısında kendine gelebilirsin zaten ama Dudu şarkısının yeri çok ayrı!

9. The Weeknd - Blinding

Soğukta dışarı çıkman gerekiyor ama hiç istemiyorsun. Kulaklığını takıp Blinding Lights dinlerken dışarısının soğuğu hiç umrunda olmayacak. Hava soğuk olsa da şarkının temposuyla senin için ısınacak.

10. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim

Süperstarımız Ajda Pekkan'ın hareketli şarkıları kışın içini ısıtmak için yeter de artar. Yakar Geçerim şarkısı, o kasveti dağıtabilecek şarkılardan biri. Temposu yüksek şarkı Ajda Pekkan'ın sesiyle insanı içine çekiyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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