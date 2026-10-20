Havalar Soğurken Temposuyla İçini Isıtacak 10 Şarkı

Hava buz gibi ve senin hiçbir şey yapacak enerjin yok mu? O zaman hemen kulaklıkları takıp Hadise - Düm Tek Tek dinlemelisin. Hadise'nin bu şarkısı seni anında kendine getirecek. Temposu hiç düşmeyen şarkıyla soğuk havalarda için sıcacık oluyor.