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Zor Bir Karar Vermeye Hazır mısın? Taylor Swift'in En Sevilen Şarkısını Birlikte Belirliyoruz!

etiket Zor Bir Karar Vermeye Hazır mısın? Taylor Swift'in En Sevilen Şarkısını Birlikte Belirliyoruz!

onedio.mimi - Onedio Editörü
20.10.2026 - 20:01
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Taylor Swift şarkıları arasında seçim yapmak zaten başlı başına duygusal bir sınav ama bugün işi biraz daha zorlaştırıyoruz. 😅 Bir tarafta yıllardır ezbere söylediğin klasikler, diğer tarafta sonradan gelip kalbinde taht kuran şarkılar var. Her eşleşmede sadece birini seçebileceksin ve “İkisini de seviyorum.” kaçamağı maalesef yok! Bakalım turun sonunda hangi Taylor Swift şarkısı zirveye çıkacak ve senin gerçek favorin belli olacak?

O zaman favorine bol şans dileyelim ve seni oylamaya alalım👇🤩

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