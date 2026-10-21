IAB Türkiye'den Çarpıcı 2027 Raporu: Yapay Zeka Her Şeyi Değiştiriyor, Yeni Dönem Başlıyor

“Bugün IAB Connect: Yükselen Trendler’de “Bu medya mı?” sorusunu sorduk.

İçerik üreticileri, topluluklar, canlı yayınlar, yapay zeka ve yeni keşif ortamları arasındaki sınırlar giderek bulanıklaşıyor. Peki, bu yeni alanlarda medya değeri nasıl oluşuyor? Nasıl ölçülüyor? Markalar, medya yatırımlarını geleceğe nasıl hazırlamalı?

Bugün beni en çok etkileyen şeylerden biri, bu soruları ele alış biçimimizdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Cüneyt Devrim, PhD'in açılış konuşmasından başlayarak, konuşmacılarımız yalnızca sektör olarak başardıklarımızı değil, eksiklerimizi, geride kaldığımız alanları ve gitmemiz gereken yolu da açık yüreklilikle paylaştılar. Bu samimi değerlendirmeler, etkinliğimize ayrı bir anlam kattı. Çünkü geleceğe hazırlanmak, yalnızca yeni fırsatları görmekle değil, bugün nerede durduğumuzu da dürüstçe değerlendirmekle mümkün.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü iş birliğiyle bu yıl üçüncü kez gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin Pazarlama Liderleri Eğilimler Araştırmasının bulgularını da etkinlikte paylaştık. Araştırmanın ortaya koyduğu perspektifler ile gün boyunca yaptığımız tartışmaların birbirini tamamlaması, 2027’ye bakarken ayrıca değerliydi.

Kapanışta sunamadığım IAB Türkiye’nin 2027’ye Doğru 5 Öngörüsünü burada paylaşmak istiyorum.

1- Yapay zeka, pazarlamanın çalışma altyapısına dönüşecek; araştırmadan medya planlamasına ve optimizasyona uzanan süreçleri birbirine bağlayacak. Hangi kararları yapay zekaya bırakacağımız, sorumluluğun kimde olacağı ve insan denetimini nasıl koruyacağımız daha çok tartışılacak.

2- Markalar, yapay zekanın önerilerinde de görünür olmak zorunda kalacak. Yapay zeka yanıtlarında doğru ve güvenilir biçimde temsil edilmek önem kazanacak.

3- İçerik, topluluk ve ticaret arasındaki sınırlar daha da bulanıklaşacak. Erişimin yanında güven, dikkat, hedef kitleyle uyum ve ölçülebilir değer belirleyici olacak.

4- Medya başarısı, yalnızca kanal performansıyla değil, iş sonuçlarına katkısıyla değerlendirilecek. Reklamın yarattığı ilave satışları ayırt edebilmek ve farklı medya yatırımlarının toplam katkısını anlayabilmek daha önemli hale gelecek.

5- Güvenilir içerik ve kaliteli medya ortamları, reklam yatırımı kararlarında daha belirleyici olacak.

Konu artık yalnızca “Bu medya mı?” sorusuna yanıt bulmak değil. Asıl mesele, değişen medya ortamlarında değerin nasıl oluştuğunu ve nasıl ölçüleceğini birlikte anlayabilmek. “