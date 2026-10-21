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IAB Türkiye'den Çarpıcı 2027 Raporu: Yapay Zeka Her Şeyi Değiştiriyor, Yeni Dönem Başlıyor

IAB Türkiye'den Çarpıcı 2027 Raporu: Yapay Zeka Her Şeyi Değiştiriyor, Yeni Dönem Başlıyor

Yapay Zeka
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 07:34
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İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) Türkiye CEO'su Neslihan Olcay, Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan 'Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Eğilimler Araştırması'na dayanarak 2027'ye yönelik beş öngörüsünü paylaştı. Yapay zeka pazarlama süreçlerinin altyapısı haline gelirken markalar arama motorlarının yanında yapay zeka yanıtlarında da doğru temsil edilmek zorunda kalacak. Platform sınırları ortadan kalkarken medya yatırımları kanal performansıyla değil, şirketin genel iş sonuçlarına katkısıyla ölçülecek.

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Yapay zeka pazarlamanın altyapısı olacak.

Yapay zeka pazarlamanın altyapısı olacak.

IAB Türkiye CEO'su Neslihan Olcay, sektörü 2027'de köklü değişikliklerin beklediğini ve bu değişimin merkezinde yapay zekanın yer aldığını söyledi. Öngörülere göre yapay zeka yalnızca medya planlamasında değil, pazar araştırmalarından süreç optimizasyonuna kadar her alanda devrede olacak.

Bu durum kontrolün kimde olacağı ve sorumluluğun nasıl paylaşılacağı gibi yeni tartışmaları da beraberinde getirecek. Markalar için de artık yalnızca arama motorlarında değil, yapay zeka sistemlerinin verdiği yanıtlarda da doğru ve güvenilir şekilde temsil edilmek zorunlu hale gelecek.

Sınırlar kalkıyor, başarı iş sonucuyla ölçülecek

Sınırlar kalkıyor, başarı iş sonucuyla ölçülecek

Dijital platformlardaki sınırların giderek ortadan kalkması da beklenen gelişmeler arasında. İçerik üretimi, topluluk yönetimi ve ticaret birbiriyle iç içe geçecek. Markalar için geniş kitlelere ulaşmak tek başına yeterli olmayacak; tüketiciyle kurulan güven, dikkat çekme becerisi ve ölçülebilir başarı ön plana çıkacak.

Medya yatırımlarının başarısı da artık yalnızca ilgili kanalın performansıyla değil, doğrudan şirketlerin genel iş sonuçlarına katkısıyla değerlendirilecek. Reklamların getirdiği ek satışların net olarak hesaplanması büyük önem taşıyacak.

Reklamverenlerin bütçelerini nereye yatıracaklarına karar verirken güvenilir içerik sunan ve kaliteli yayın yapan mecraları daha fazla tercih edeceği belirtiliyor. Asıl hedef yalnızca hangi medyanın seçileceği değil, bu yeni ekosistemde yaratılan değerin nasıl ölçüleceğini anlamak olacak.

Neslihan Olcay'ın paylaşımı şu şekilde:

Neslihan Olcay'ın paylaşımı şu şekilde:

“Bugün IAB Connect: Yükselen Trendler’de “Bu medya mı?” sorusunu sorduk.

İçerik üreticileri, topluluklar, canlı yayınlar, yapay zeka ve yeni keşif ortamları arasındaki sınırlar giderek bulanıklaşıyor. Peki, bu yeni alanlarda medya değeri nasıl oluşuyor? Nasıl ölçülüyor? Markalar, medya yatırımlarını geleceğe nasıl hazırlamalı? 

Bugün beni en çok etkileyen şeylerden biri, bu soruları ele alış biçimimizdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Cüneyt Devrim, PhD'in açılış konuşmasından başlayarak, konuşmacılarımız yalnızca sektör olarak başardıklarımızı değil, eksiklerimizi, geride kaldığımız alanları ve gitmemiz gereken yolu da açık yüreklilikle paylaştılar. Bu samimi değerlendirmeler, etkinliğimize ayrı bir anlam kattı. Çünkü geleceğe hazırlanmak, yalnızca yeni fırsatları görmekle değil, bugün nerede durduğumuzu da dürüstçe değerlendirmekle mümkün.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü iş birliğiyle bu yıl üçüncü kez gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin Pazarlama Liderleri Eğilimler Araştırmasının bulgularını da etkinlikte paylaştık. Araştırmanın ortaya koyduğu perspektifler ile gün boyunca yaptığımız tartışmaların birbirini tamamlaması, 2027’ye bakarken ayrıca değerliydi. 

Kapanışta sunamadığım IAB Türkiye’nin 2027’ye Doğru 5 Öngörüsünü burada paylaşmak istiyorum.

1- Yapay zeka, pazarlamanın çalışma altyapısına dönüşecek; araştırmadan medya planlamasına ve optimizasyona uzanan süreçleri birbirine bağlayacak. Hangi kararları yapay zekaya bırakacağımız, sorumluluğun kimde olacağı ve insan denetimini nasıl koruyacağımız daha çok tartışılacak. 

2- Markalar, yapay zekanın önerilerinde de görünür olmak zorunda kalacak. Yapay zeka yanıtlarında doğru ve güvenilir biçimde temsil edilmek önem kazanacak.

3- İçerik, topluluk ve ticaret arasındaki sınırlar daha da bulanıklaşacak. Erişimin yanında güven, dikkat, hedef kitleyle uyum ve ölçülebilir değer belirleyici olacak.

4- Medya başarısı, yalnızca kanal performansıyla değil, iş sonuçlarına katkısıyla değerlendirilecek. Reklamın yarattığı ilave satışları ayırt edebilmek ve farklı medya yatırımlarının toplam katkısını anlayabilmek daha önemli hale gelecek.

5- Güvenilir içerik ve kaliteli medya ortamları, reklam yatırımı kararlarında daha belirleyici olacak.

Konu artık yalnızca “Bu medya mı?” sorusuna yanıt bulmak değil. Asıl mesele, değişen medya ortamlarında değerin nasıl oluştuğunu ve nasıl ölçüleceğini birlikte anlayabilmek. “

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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