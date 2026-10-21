IAB Türkiye'den Çarpıcı 2027 Raporu: Yapay Zeka Her Şeyi Değiştiriyor, Yeni Dönem Başlıyor
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İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) Türkiye CEO'su Neslihan Olcay, Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan 'Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Eğilimler Araştırması'na dayanarak 2027'ye yönelik beş öngörüsünü paylaştı. Yapay zeka pazarlama süreçlerinin altyapısı haline gelirken markalar arama motorlarının yanında yapay zeka yanıtlarında da doğru temsil edilmek zorunda kalacak. Platform sınırları ortadan kalkarken medya yatırımları kanal performansıyla değil, şirketin genel iş sonuçlarına katkısıyla ölçülecek.
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Yapay zeka pazarlamanın altyapısı olacak.
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Sınırlar kalkıyor, başarı iş sonucuyla ölçülecek
Neslihan Olcay'ın paylaşımı şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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