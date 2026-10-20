Anthropic Kendi Çalışanlarını Raporladı: Junior İşe Alımı %27'den %9'a Düştü, Toplantılar Arttı
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Anthropic, kendi çalışanlarına ait verileri inceleyen yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre şirketin teknik kadrosunda junior çalışanların payı %21'den %14'e, junior işe alımların payı ise %27'den %9'a geriledi. Yapay zekâ ajanlarının çalışma saati çalışanların altı katına çıkarken, çalışanların %20'si artık iş üretmek yerine Claude'ları yönetmeye odaklandığını söylüyor; medyan çalışanın toplantı süresi ise bir yılda %20 arttı.
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Teknik kadroda junior payı %21'den %14'e, junior işe alımı %27'den %9'a geriledi.
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Yapay zekâ ajanlarının çalışma saati, çalışanların altı katına ulaştı.
Mühendis başına commit sayısı altı ayda beş katına çıktı.
Çalışanların %20'si iş yapmaktan çok Claude'ları yönetiyor.
Medyan çalışan bir yıl öncesine göre %20 daha fazla toplantıda.
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İşe alımda öne çıkan ölçütler özerklik ve muhakeme oldu.
Anthropic erken uyarı sistemi kurdu, ancak rapor junior alımındaki düşüşe çözüm sunmuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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