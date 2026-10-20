Anthropic Kendi Çalışanlarını Raporladı: Junior İşe Alımı %27'den %9'a Düştü, Toplantılar Arttı

Anthropic'in 16 Ekim 2026'da yayımladığı 'How employment is changing at Anthropic' raporuna göre şirketin teknik departmanlarındaki junior çalışanların payı, 2025'in başından bu yana %21'den %14'e düştü. Junior seviyedeki teknik işe alımların payı ise daha hızlı geriledi: %27'den %9'a. Junior pozisyon ilanları da özellikle Aralık 2025'ten itibaren belirgin biçimde azaldı.

Rapora göre teknik ekiplerde junior talebinin düştüğü ocak 2026'da konuşulmaya başlandı. Claude'u en yoğun kullanan ekipler, kod yazma ve hata bulma işinin giderek Claude'a devredilebildiğini fark etti. Nisan ayına gelindiğinde mühendislik ve araştırma ekipleri alt kademe teknik pozisyonlara ağırlık vermeyi bıraktı. Aynı ay yapılan ankette yöneticilerin çoğunluğu, yapay zekâ nedeniyle farklı becerileri aradığını söyledi. Makine öğrenmesi yöneticilerinin yaklaşık üçte biri, yazılım mühendisliği yöneticilerinin ise beşte biri yapay zekâ yüzünden daha az işe alım yaptığını belirtti.

Teknik departmanların şirket içindeki payı da bir yılda %61'den %56'ya indi. Anthropic bunu satış, finans ve işe alım gibi alanlardaki yoğun alımlara bağlıyor; teknik alımlar mutlak sayıda artmaya devam ediyor. Son bir yılda boyutunu üçe katlayan şirket, beşinci yaşında çalışan başına Meta ve Google'ın aynı yaştaki dönemlerine kıyasla 2-4 kat daha fazla gelir elde ediyor.