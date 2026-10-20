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Anthropic Kendi Çalışanlarını Raporladı: Junior İşe Alımı %27'den %9'a Düştü, Toplantılar Arttı

Anthropic Kendi Çalışanlarını Raporladı: Junior İşe Alımı %27'den %9'a Düştü, Toplantılar Arttı

Yapay Zeka
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 12:57
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Anthropic, kendi çalışanlarına ait verileri inceleyen yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre şirketin teknik kadrosunda junior çalışanların payı %21'den %14'e, junior işe alımların payı ise %27'den %9'a geriledi. Yapay zekâ ajanlarının çalışma saati çalışanların altı katına çıkarken, çalışanların %20'si artık iş üretmek yerine Claude'ları yönetmeye odaklandığını söylüyor; medyan çalışanın toplantı süresi ise bir yılda %20 arttı.

Kaynak: Anthropic

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Teknik kadroda junior payı %21'den %14'e, junior işe alımı %27'den %9'a geriledi.

Teknik kadroda junior payı %21'den %14'e, junior işe alımı %27'den %9'a geriledi.

Anthropic'in 16 Ekim 2026'da yayımladığı 'How employment is changing at Anthropic' raporuna göre şirketin teknik departmanlarındaki junior çalışanların payı, 2025'in başından bu yana %21'den %14'e düştü. Junior seviyedeki teknik işe alımların payı ise daha hızlı geriledi: %27'den %9'a. Junior pozisyon ilanları da özellikle Aralık 2025'ten itibaren belirgin biçimde azaldı.

Rapora göre teknik ekiplerde junior talebinin düştüğü ocak 2026'da konuşulmaya başlandı. Claude'u en yoğun kullanan ekipler, kod yazma ve hata bulma işinin giderek Claude'a devredilebildiğini fark etti. Nisan ayına gelindiğinde mühendislik ve araştırma ekipleri alt kademe teknik pozisyonlara ağırlık vermeyi bıraktı. Aynı ay yapılan ankette yöneticilerin çoğunluğu, yapay zekâ nedeniyle farklı becerileri aradığını söyledi. Makine öğrenmesi yöneticilerinin yaklaşık üçte biri, yazılım mühendisliği yöneticilerinin ise beşte biri yapay zekâ yüzünden daha az işe alım yaptığını belirtti.

Teknik departmanların şirket içindeki payı da bir yılda %61'den %56'ya indi. Anthropic bunu satış, finans ve işe alım gibi alanlardaki yoğun alımlara bağlıyor; teknik alımlar mutlak sayıda artmaya devam ediyor. Son bir yılda boyutunu üçe katlayan şirket, beşinci yaşında çalışan başına Meta ve Google'ın aynı yaştaki dönemlerine kıyasla 2-4 kat daha fazla gelir elde ediyor.

Yapay zekâ ajanlarının çalışma saati, çalışanların altı katına ulaştı.

Yapay zekâ ajanlarının çalışma saati, çalışanların altı katına ulaştı.

Şirketin ajan telemetrisine göre mart 2026'da otonom ve interaktif yapay zekâ ajanlarının toplam çalışma saati, ilk kez insanların çalışma saatini geçti. Yalnızca çalışanların yönettiği ajanlar hesaba katıldığında bile ağustos itibarıyla ajanlar, kendilerini yöneten insanların altı katı kadar saat çalıştı. İnsan çalışma saati, çalışan sayısı ve haftada 40 saat varsayımıyla hesaplandı.

Bu saatlerin büyük bölümü, rutin test ve kontrolleri dolduran, altyapı kodlarının bakımını yapan ve devasa kod tabanlarını çeviren ajan filolarından geliyor. Ajanlar Slack'te de yaygınlaştı: şirketin aktif herkese açık kanallarının neredeyse yarısında ajanlar yer alıyor. Rapora göre ajanlar insan iletişiminin yerini almadı, ona eklendi; incelenen departmanda insan konuşmaları aynı sayıda insan yanıtı almaya devam etti, üzerine ajan yanıtları geldi.

Ajanlara verilen yazılı kalıcı talimatların sayısı da temmuz 2025'te birkaç yüzken, bir yıl sonra 8.500'e ulaştı.

Mühendis başına commit sayısı altı ayda beş katına çıktı.

Mühendis başına commit sayısı altı ayda beş katına çıktı.

Rapora göre mühendis başına düşen commit sayısı altı ay öncesine göre beş katına çıktı. Üretkenlik artışı yalnızca yazılımcılarla sınırlı kalmadı: hukukçular daha fazla sözleşme işledi, ödeme birimi daha fazla fatura onayladı, satışçılar daha fazla anlaşma kapattı. Kod odaklı ajan oturumları, daha önce hiç commit yapmamış teknik olmayan çalışanlarda ağustos 2025'te ayda 2 iken mayıs 2026'da 90'a çıktı.

Anthropic, ajanları benimseyen 192 mühendisi benimsemeyen 74 mühendisle karşılaştırdı ve ajan kullanımının ardından eklenen kod miktarının belirgin biçimde arttığını gördü. Kalite tarafında aynı çalışanın, aynı ayda, aynı dizinde kendi yazdığı kodla ajanın yazdığı kod kıyaslandı. Sonradan silinen veya geri alınan satır oranlarında fark çıkmadı.

Satış tarafında bir hesap yöneticisi, Claude otomasyonlarının e-posta taslakları ve müşteri yönetim sistemi entegrasyonları gibi önceki iş görevlerinin yaklaşık %20'sinin yerini aldığını anlattı. Bir başkası, aynı otomasyonlar sayesinde müşterilerinin %30 fazlasıyla görüşebildiğini söyledi.

Çalışanların %20'si iş yapmaktan çok Claude'ları yönetiyor.

Çalışanların %20'si iş yapmaktan çok Claude'ları yönetiyor.

Nisan 2026'daki çalışan anketinde, yapay zekânın günlük işlere etkisini soran açık uçlu soruya yanıt verenlerin %27'si Claude araçlarından verimlilik kazandığını anlattı. %20'si ise rolünün artık iş yapmaktan Claude'ları yönetmeye kaydığını söyledi. Bir mühendis bu durumu 'her biri dikkatimi isteyen bir Claude ordusu' sözleriyle özetledi.

Rapora göre asıl darboğaz insan dikkati. İnteraktif oturumların yaklaşık %80'i, ajanın insandan girdi beklemesiyle geçiyor. Teknik olmayan çalışanların bile Claude'larının ürettiği çıktıyı baştan sona okumaya kalksa iş haftasının yarısından fazlasını harcaması gerekiyor.

Çalışanlar bunu aşmak için 'meta iş' dediği işlere yöneliyor: çok ajanlı çalışmalar için spesifikasyon yazmak, bir ajanın çıktısını başka bir ajana denetletmek, ajan hatlarını izlemek. Bu tür işlerin çalışanların interaktif Claude oturumlarındaki payı 2025 sonbaharında %10 iken 2026 baharında %22'ye çıktı.

Medyan çalışan bir yıl öncesine göre %20 daha fazla toplantıda.

Medyan çalışan bir yıl öncesine göre %20 daha fazla toplantıda.

Takvim verilerine göre medyan çalışan, bir yıl öncesine kıyasla %20 daha fazla zamanı toplantılarda geçiriyor. Anthropic, artışın bir kısmını şirketin büyümesine ve toplantı ağırlıklı teknik olmayan rollere kayılmasına bağlıyor. Teknik bireysel katkıcı rollerinde bile toplantı süresi son bir yılda %16 yükseldi.

Raporda röportaj yapılan çalışanlar, yüz yüze koordinasyonu vazgeçilmez olarak tanımlıyor. Stratejik kararlar tartışma ve karşılıklı görüşme gerektiriyor; ajanları yönetmeye ara vermek çoğu zaman bir toplantıya girmek anlamına geliyor. Teknik olmayan çalışanlardan biri durumu şöyle özetledi: 'Stratejik olan o yüzde 20, işin yüzde 90'ı oluyor.'

Ajanların bağlamı kaybetmemesi için karar ve notların ortak kanallara yansıtılması da bekleniyor. Kayıt altına alınmamış toplantılar ve özel mesajlar, yapay zekâ ağırlıklı bir iş yerinde ajanlar için görünmez kalıyor.

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İşe alımda öne çıkan ölçütler özerklik ve muhakeme oldu.

İşe alımda öne çıkan ölçütler özerklik ve muhakeme oldu.

Anthropic, 2024'ten bu yana işe alınan binlerce çalışanın mülakat değerlendirme formlarını inceledi. En net değişim, adayların yapay zekâ araçlarını yaratıcı biçimde kullanıp kullanmadığına verilen önemde görüldü. 2024'te teknik rollerin değerlendirmelerinin yaklaşık %5'inde, teknik olmayan rollerin %7'sinde adayın yapay zekâ araçlarındaki geçmişi not ediliyordu. 2026'ya gelindiğinde bu oran teknik rollerde üç katına, teknik olmayan rollerde dört katına çıktı.

Teknik adaylarda en büyük artış özerklik ve muhakeme yorumlarında yaşandı; alan uzmanlığına dair yorumların payı ise küçüldü. Bir yönetici bunu 'Modellerin düzensiz kalmaya devam etmesini bekliyorum, bu yüzden ekibimin farklı alanlar arasında yer değiştirebilir olmasını istiyorum' sözleriyle anlattı. Teknik olmayan adaylarda müşteri ve misyon odağı öne çıkarken, icra becerilerine dair yorumlar azaldı.

Anthropic erken uyarı sistemi kurdu, ancak rapor junior alımındaki düşüşe çözüm sunmuyor.

Anthropic erken uyarı sistemi kurdu, ancak rapor junior alımındaki düşüşe çözüm sunmuyor.

Anthropic, yapay zekâdan etkilenme riski taşıyan işleri izleyen bir erken uyarı sistemi kuruyor. Rol bazlı talep ve verimlilik metrikleri, yapay zekâ yetenekleri ve kullanımıyla birlikte okunuyor. Şirket, etkilenen çalışanları beceri uyumu olan başka işlere kaydırmaya öncelik veriyor: şirkette en az bir yıldır çalışanların aylık departman değiştirme ihtimali 2026'da 2025'e göre %50 arttı. Raporda ayrıca yaygın hisse sahipliği, çalışanların şirketin başarısında pay sahibi olmasını sağlayan bir unsur olarak anılıyor.

Raporun yazarları, bu adımların yapay zekânın yol açacağı iş kayıplarını engellemeyeceğini ve junior işe alımlarındaki yavaşlamayı doğrudan ele almadığını belirtiyor. Mevcut çalışanlara sağlanan korumalar, en baştan işe alınmayanlara fayda sağlamıyor. Raporda, işverenlerin kendi adımlarına ek olarak yeniden eğitim ve gelir desteği alanında ileri görüşlü kamu politikalarına ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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