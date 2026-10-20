Sahne Şovlarıyla Hafızalara Kazınan Canlı Performanslar
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Canlı performansları izlemenin keyfi başka. Böyle performanslarda şarkıyı iyi söylemek yetmiyor. Sanatçılar bir de sahnede görsel bir şov sergiliyor. Hepimizin aklına kazınan 'o' performanslar nelerdi peki?
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Micheal Jackson
Shakira & Jennifer Lopez
Hadise
Bad Bunny
Manifest
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Beyonce
Taylor Swift
İrem Derici
Sertab Erener
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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