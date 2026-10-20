Sahne Şovlarıyla Hafızalara Kazınan Canlı Performanslar

Manifest'in konser açılışları zaten çok iyi oluyor. Şarkılarını artık 7'den 70'e herkesin bildiği Manifest'in sahne performansları da çok konuşuluyor. Ama aralarından birini seçeceksek elbette Toz Pembe açılışları olur. Toz Pembe performansları da daha uzun yıllar konuşulacak gibi.