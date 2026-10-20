article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sahne Şovlarıyla Hafızalara Kazınan Canlı Performanslar

etiket Sahne Şovlarıyla Hafızalara Kazınan Canlı Performanslar

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
20.10.2026 - 16:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Canlı performansları izlemenin keyfi başka. Böyle performanslarda şarkıyı iyi söylemek yetmiyor. Sanatçılar bir de sahnede görsel bir şov sergiliyor. Hepimizin aklına kazınan 'o' performanslar nelerdi peki?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Micheal Jackson

Micheal Jackson'ın 1993 yılında gerçekleştirdiği performans hâlâ herkesin aklında. Super Bowl devre arasında gerçekleştirdiği performansta çok sevilen şarkılarını söyledi. Şarkılarının yanında sergilediği dans gösterisi de çok beğenildi.

Shakira & Jennifer Lopez

Shakira ve Jennifer Lopez'in birlikte sahneye çıkması herkesi şok etmişti. 2018 yılına damga vuran performansta hem Shakira hem Jennifer Lopez şarkı söylemenin çok ötesine geçtiler. Danslarıyla ortalığı kasıp kavurdular adeta.

Hadise

Hadise'nin ülkemizi Eurovision'da temsil ettiği o müthiş seneyi hatırlıyor musun? Şarkısıyla zaten hepimizi etkileyen Hadise'nin dans performansı da şarkısı kadar konuşuldu elbette. O yüzden zaten hafızalara kazınan bir performans olarak hâlâ severek izliyoruz.

Bad Bunny

Şovdan bahsediyorsak Bad Bunny'i atlamak olmaz. 2026 yılına damga vuran performansı aylarca herkes konuştu. Basit sayılabilecek bir gösteri olsa da vermek istediği mesajlar yıllar geçse de konuşulmaya devam edilecek gibi!

Manifest

Manifest'in konser açılışları zaten çok iyi oluyor. Şarkılarını artık 7'den 70'e herkesin bildiği Manifest'in sahne performansları da çok konuşuluyor. Ama aralarından birini seçeceksek elbette Toz Pembe açılışları olur. Toz Pembe performansları da daha uzun yıllar konuşulacak gibi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beyonce

Beyonce sahnede devleşen sanatçılardan. 2011'de Bilboard Music Awards töreninde sergilediği Run the World performansı da hafızalara kazınan gösterilerden. Gösterinin çoğunda tek başına sergilediği performansıyla herkesin beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Taylor Swift

Taylor Swift denilince akla hemen ikonik performansları geliyor elbette. Ama onların arasında Halsey ve Camila Cabello ile birlikte düet yaptığı Shake İt Off şarkısının yeri başka. American Music Awards sahnesinde sergilediği bu performansıyla herkesine kendine tekrar aşık etmeyi başarmıştı.

İrem Derici

Yerli performansları eklerken İrem Derici'yi koymasak olmazdı. Özellikle Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde sergilediği performansıyla kendine hayran bırakmayı başarmıştı. Sevilen şarkılarını söylerken ağızları açık bırakan sahne şovunu sergilemekten de geri durmadı.

Sertab Erener

Tabii ki Sertab Erener'in Eurovision performansını bu listeye almasak olmazdı. Eurovision'ı bize kazandıran performansı unutamayız, değil mi? 2003 yılında sergilediği performans günümüzde bile konuşulmaya devam ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın