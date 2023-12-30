Sessizliğini Bozan Okan Buruk'tan 'Atatürk' Paylaşımı: 'Sonsuza Dek'

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynayacağı Süper Kupa Finali öncesi çıkan ''Atatürk'' krizinin yankıları halen tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü üsümlerden, siyasilerden ve futbolculardan paylaşımlar yapılırken, teknik direktör Okan Buruk da sessizliğini bozdu.