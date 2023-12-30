Sessizliğini Bozan Okan Buruk'tan 'Atatürk' Paylaşımı: 'Sonsuza Dek'
Sessizliğini Bozan Okan Buruk'tan 'Atatürk' Paylaşımı: 'Sonsuza Dek'
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynayacağı Süper Kupa Finali öncesi çıkan ''Atatürk'' krizinin yankıları halen tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü üsümlerden, siyasilerden ve futbolculardan paylaşımlar yapılırken, teknik direktör Okan Buruk da sessizliğini bozdu.
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Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yöneticiler Suudi yetkililerin kararlarından geri atmaması üzerine maça çıkmayacaklarını açıkladı. Buna göre, Süper Kupa’da Fenerbahçe'nin “Yurtta sulh, Cihanda sulh” ve Galatasaray'ın “Ne mutlu Türküm diyene!” pankartlarına izin çıkmadı.
Riyad'da oynanması planlanan maç iptal edilince, iki takımın kafilesi sabah saatlerinde Türkiye'ye döndü. Sessizliğini bozan sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İşte paylaşımı:
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