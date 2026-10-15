Serkan Keskin, Leyla ile Mecnun'da Canlandırdığı İsmail Abi ile İlgili İtirafta Bulundu
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Leyla ile Mecnun'un İsmail Abi'si Serkan Keskin, KAFA TV'de Can Yılmaz'a konuk oldu ve içini döktü. Aradan 15 yıl geçti ama İsmail Abi hâlâ peşini bırakmıyor. Keskin bundan memnun, fakat tiyatroda yaşadığı bir an onu fena halde üzüyor.
Kaynak: KAFA TV
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Serkan Keskin, Leyla ile Mecnun'daki İsmail Abi karakteriyle bir kuşağın hafızasına kazındı.
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Serkan Keskin'e göre İsmail Abi'nin 15 yıldır anılması hem sevindiriyor hem de kırıyor.
Serkan Keskin, oyun bitip selama çıktığında duyduğu 'İsmail Abi' sesine sitem etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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