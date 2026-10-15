Serkan Keskin, Leyla ile Mecnun'da Canlandırdığı İsmail Abi ile İlgili İtirafta Bulundu

Keskin, İsmail Abi'nin hâlâ sevilmesinden şikâyetçi değil, hatta tam tersi. 'İsmail Abi'nin aradan 15 sene geçip hâlâ söyleniyor olması tabii ki bir yerden çok mutlu ediyor' diyor.

Ama her şeyin bir zamanı var. Oyuncuyu üzen, hiç sırası değilken ısrarla bu isimle seslenilmesi: 'Ama bir taraftan da hiç öyle bir anda olmadığın yerde ısrarla söylenmesi beni kırıyor.' Canını en çok yakan yer de tiyatro sahnesi.