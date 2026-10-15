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Serkan Keskin, Leyla ile Mecnun'da Canlandırdığı İsmail Abi ile İlgili İtirafta Bulundu

Serkan Keskin, Leyla ile Mecnun'da Canlandırdığı İsmail Abi ile İlgili İtirafta Bulundu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 12:14
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Leyla ile Mecnun'un İsmail Abi'si Serkan Keskin, KAFA TV'de Can Yılmaz'a konuk oldu ve içini döktü. Aradan 15 yıl geçti ama İsmail Abi hâlâ peşini bırakmıyor. Keskin bundan memnun, fakat tiyatroda yaşadığı bir an onu fena halde üzüyor.

Kaynak: KAFA TV

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Serkan Keskin, Leyla ile Mecnun'daki İsmail Abi karakteriyle bir kuşağın hafızasına kazındı.

Serkan Keskin, Leyla ile Mecnun'daki İsmail Abi karakteriyle bir kuşağın hafızasına kazındı.

2011'de TRT 1'de başlayan Leyla ile Mecnun'u hatırlamayan yoktur herhalde. Absürt mizahıyla kült diziler arasına giren yapımda Serkan Keskin, 144 bölüm boyunca Mecnun'un çocukluk arkadaşı İsmail Abi'ydi. İş beğenmeyen, yıllardır babasının dönmesini bekleyen bu karakterin 'He he'si, 'Tamam tamam inandım'ı ve el sallama sahnesi bugün bile caps olarak önümüze düşüyor.

Keskin dizi bitince de hiç boş kalmadı. Ali Atay'ın yönetmen olarak çektiği ilk film Limonata'da başroldeydi, Mucize Doktor'la ekrana döndü, 2024'te de Exxen'in Anonim dizisinde Atay'la yine yan yana geldi. Şubatta dizinin 15. yılı için Ali Atay ve Onur Ünlü'yle o meşhur bankta buluşmaları hayranları mest etmişti.

Serkan Keskin'e göre İsmail Abi'nin 15 yıldır anılması hem sevindiriyor hem de kırıyor.

Serkan Keskin'e göre İsmail Abi'nin 15 yıldır anılması hem sevindiriyor hem de kırıyor.

Keskin, İsmail Abi'nin hâlâ sevilmesinden şikâyetçi değil, hatta tam tersi. 'İsmail Abi'nin aradan 15 sene geçip hâlâ söyleniyor olması tabii ki bir yerden çok mutlu ediyor' diyor.

Ama her şeyin bir zamanı var. Oyuncuyu üzen, hiç sırası değilken ısrarla bu isimle seslenilmesi: 'Ama bir taraftan da hiç öyle bir anda olmadığın yerde ısrarla söylenmesi beni kırıyor.' Canını en çok yakan yer de tiyatro sahnesi.

Serkan Keskin, oyun bitip selama çıktığında duyduğu 'İsmail Abi' sesine sitem etti.

Serkan Keskin, oyun bitip selama çıktığında duyduğu 'İsmail Abi' sesine sitem etti.

Düşünsenize, 2,5-3 saat sahnede oynamışsınız, selama çıkmışsınız ve salonun bir köşesinden 'İsmail Abi!' diye bir ses yükseliyor. Keskin'in anlattığı tam olarak bu. Örneği de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanından uyarlanan, onlarca karakteri tek başına canlandırdığı Saatleri Ayarlama Enstitüsü: 'İki saat tek tabanca…' O oyunun sonunda bile aynı sesi duyduğunu söyleyen oyuncu, 'Bu benim mesleğim abi' diye sitem ediyor.

Keskin şu an üç oyunla sahnede; biri 11., biri 5., biri de 15. yılında. Arkasında bir sürü film, sevdiği bir sürü iş var. Selamda yükselen o ses ise hepsinin üzerini çiziyor: 'Oyun bittikten sonra selamdayken birinin öyle bağırması, sanki yaptığın hiçbir şeyin kıymeti yokmuş gibi hissettiriyor.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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