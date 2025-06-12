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SER-AR Araştırma Seçim Anketi: CHP Zirvedeki Yerini Koruyor

SER-AR Araştırma Seçim Anketi: CHP Zirvedeki Yerini Koruyor

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.06.2025 - 15:48

SER-AR Araştırma tarafından haziran ayında yapılan seçim anketinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 1. parti oldu. CHP yüzde 34,9 oy oranına ulaşırken, AKP’nin oy oranı ise yüzde 29,4 oldu.

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Normal şartlarda genel seçimlere 3 yıl olmasına rağmen şirketlerin yaptığı seçim anketleri ilgi ile takip ediliyor.

Normal şartlarda genel seçimlere 3 yıl olmasına rağmen şirketlerin yaptığı seçim anketleri ilgi ile takip ediliyor.

Son olarak SER-AR Araştırma tarafından 10-11 Haziran tarihleri arasında 26 ilde 2035 kişiyle birilikte seçim anketi düzenlendi. Ankette, CHP oyların yüzde 34,9’unu alarak ilk parti oldu.

İkinci sıradaki AKP’nin oy oranı ise yüzde 29.4 oldu.

MHP’nin oylarında kayıp yaşandı.

MHP’nin oylarında kayıp yaşandı.

Ankette DEM Parti'nin oy desteği yüzde 10,1 olarak ölçülürken, MHP'nin oy desteğinin ilk kez baraj altına düştüğü görüldü. 

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

Zafer Partisi yüzde 6,1

YRP yüzde 4,7

İYİ Parti yüzde 4,2

TİP yüzde 1,4

Diğer yüzde 2,3

SER-AR seçim anketi sonuçları 👇

SER-AR seçim anketi sonuçları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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