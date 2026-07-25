Senin Evini Ferahlatacak Şey Ne?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazen evde her şey temiz ve düzenli olsa da aradığın ferahlık hissini bir türlü yakalayamazsın. Sorun eşyaların kendisinde değil onları nasıl kullandığında veya mekana nasıl yerleştirdiğinde olabilir. Alışkanlıklarına ve evinin mevcut yapısına göre cevaplayacağın bu test yaşam alanını çok daha rahat nefes alan bir yere dönüştürmen için sana en uygun yöntemi söyleyecek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Anahtarını kilide sokup kapıyı açtığın o ilk anda karşında nasıl bir manzara oluyor?
2. Akşam yorgun argın eve dönüp koltuğa yerleştiğinde ortamı kendine göre nasıl ayarlıyorsun diye sorsak?
3. Temizlik yaparken hangi detay sana "Evet, burası gerçekten temizlendi!" hissini veriyor?
4. Evin en çok güneş alan odasını şu an ne amaçla kullanıyorsun?
5. Mutfakta kendine taze bir kahve demlerken etrafında nasıl bir düzen oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Şimdi de şunu soralım: Eğer evdeki eşyaların bir sendikası olsaydı ve sana karşı grev yapsalardı gerekçeleri sence ne olurdu?
7. Oda kokusu kullanıyor musun?
8. Son sorudayız! Boş bir günün var ve evden hiç çıkmayacaksın. Günün büyük bir kısmı nerede geçer?
Senin evini ferahlatacak şey kesinlikle eşya detoksu!
Senin evini ferahlatacak şey ışık ve doğa!
Senin evini ferahlatacak şey mekan akışını değiştirmek.
Senin evini ferahlatacak şey yumuşak dokular ve sadeliğe dönüş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın