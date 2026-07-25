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Senin Evini Ferahlatacak Şey Ne?

etiket Senin Evini Ferahlatacak Şey Ne?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
25.07.2026 - 12:01
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Bazen evde her şey temiz ve düzenli olsa da aradığın ferahlık hissini bir türlü yakalayamazsın. Sorun eşyaların kendisinde değil onları nasıl kullandığında veya mekana nasıl yerleştirdiğinde olabilir. Alışkanlıklarına ve evinin mevcut yapısına göre cevaplayacağın bu test yaşam alanını çok daha rahat nefes alan bir yere dönüştürmen için sana en uygun yöntemi söyleyecek!

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1. Anahtarını kilide sokup kapıyı açtığın o ilk anda karşında nasıl bir manzara oluyor?

2. Akşam yorgun argın eve dönüp koltuğa yerleştiğinde ortamı kendine göre nasıl ayarlıyorsun diye sorsak?

3. Temizlik yaparken hangi detay sana "Evet, burası gerçekten temizlendi!" hissini veriyor?

4. Evin en çok güneş alan odasını şu an ne amaçla kullanıyorsun?

4. Evin en çok güneş alan odasını şu an ne amaçla kullanıyorsun?

5. Mutfakta kendine taze bir kahve demlerken etrafında nasıl bir düzen oluyor?

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6. Şimdi de şunu soralım: Eğer evdeki eşyaların bir sendikası olsaydı ve sana karşı grev yapsalardı gerekçeleri sence ne olurdu?

7. Oda kokusu kullanıyor musun?

8. Son sorudayız! Boş bir günün var ve evden hiç çıkmayacaksın. Günün büyük bir kısmı nerede geçer?

8. Son sorudayız! Boş bir günün var ve evden hiç çıkmayacaksın. Günün büyük bir kısmı nerede geçer?

Senin evini ferahlatacak şey kesinlikle eşya detoksu!

Senin evini ferahlatacak şey kesinlikle eşya detoksu!

Evinde nefes alacak alan kalmamış. Sürekli bir şeyleri kenara iterek veya saklayarak düzen sağlamaya çalışıyorsun. Evini ferahlatmak için yeni bir eşya almana değil elindekilerden kurtulmana ihtiyacın var. Kullanmadığın kıyafetleri, kenarda bekleyen kutuları ve sırf 'bir gün lazım olur' diye tuttuğun gereksiz kalabalığı evden çıkarmalısın. Yüzeyler boşaldıkça evinin aslında ne kadar geniş ve ferah olduğunu fark edeceksin.

Senin evini ferahlatacak şey ışık ve doğa!

Senin evini ferahlatacak şey ışık ve doğa!

Evinin düzeniyle ilgili büyük bir problemin yok ama mekanın enerjisi çok düşük. Işığı yanlış kullanıyorsun veya pencerelerin önünü eşyalarla kapatıyorsun. Evi ferahlatmak için kalın perdelerden kurtulup doğal gün ışığını içeri alman gerekiyor. Duvarlara asacağın birkaç ayna ışığı yansıtarak mekanı iki kat büyük gösterecektir. Ayrıca odanın köşelerine yerleştireceğin büyük yapraklı salon bitkileri o kasvetli havayı anında kırıp eve canlılık katacaktır.

Senin evini ferahlatacak şey mekan akışını değiştirmek.

Senin evini ferahlatacak şey mekan akışını değiştirmek.

Evin gayet temiz, işlevsel ve düzenli ama bir şekilde ofis gibi ruhsuz hissettiriyor. Ferahlamak için ihtiyacın olan şey eşyaların yerleşim planını değiştirmek. Koltukların hepsini duvarlara yaslamaktan vazgeç. Ortada bir yaşam alanı yarat. Mobilyaların yerini değiştirerek evin içindeki yürüme yollarını açmalısın. İhtiyacın olan eşyaların yerlerini daha mantıklı bir akışa göre düzenlediğinde evin enerjisinin tamamen değiştiğini göreceksin.

Senin evini ferahlatacak şey yumuşak dokular ve sadeliğe dönüş.

Senin evini ferahlatacak şey yumuşak dokular ve sadeliğe dönüş.

Evinin dekorasyonuna çok önem veriyorsun ama bir şeyleri fazla zorlamışsın. Ortamda göz yoran çok fazla desen, biblo ve renk var. Evi ferahlatmak için bu görsel gürültüyü azaltman gerekiyor. Duvarlardaki kalabalık çerçeveleri azaltıp daha nötr tonlara yönelmelisin. Ortamı daha sakin ve geniş göstermek için karmaşık desenli örtüler yerine açık renkli keten kumaşlar, yumuşak dokulu kırlentler kullanmak evine o aradığın huzurlu ferahlığı getirecektir.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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