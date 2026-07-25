Senin Evini Ferahlatacak Şey Ne?

Bazen evde her şey temiz ve düzenli olsa da aradığın ferahlık hissini bir türlü yakalayamazsın. Sorun eşyaların kendisinde değil onları nasıl kullandığında veya mekana nasıl yerleştirdiğinde olabilir. Alışkanlıklarına ve evinin mevcut yapısına göre cevaplayacağın bu test yaşam alanını çok daha rahat nefes alan bir yere dönüştürmen için sana en uygun yöntemi söyleyecek!