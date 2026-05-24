Senin Aldatma Potansiyelin Var mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
24.05.2026 - 16:01
İlişkiler söz konusu olduğunda herkes kendini oldukça net tanımlar: “Ben asla yapmam” ya da “Koşullar önemli” diyenler mutlaka vardır. Peki gerçekten düşündüğün kadar sadık biri misin, yoksa bazı durumlarda çizgilerin esneyebilir mi? Bu test; ilişkilere bakışını, sınırlarını, dürtülerini ve duygusal yaklaşımını analiz ederek aldatma potansiyelin hakkında eğlenceli bir yorum yapacak. Unutma, bu bir kişilik analizi ve tamamen eğlence amaçlı!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Partnerinle son zamanlarda sık sık tartışıyorsunuz. Ne yaparsın?

3. Bir ortamda seni fazlasıyla etkileyen biriyle tanıştın ama ilişkin var. İlk tepkin?

4. Partnerinin sana yeterince ilgi göstermediğini hissedersen…

5. Sence aldatmanın en büyük sebebi nedir?

6. Eski sevgilinin sana mesaj atması durumunda ne yaparsın?

7. “Masum flört” sence aldatma sayılır mı?

8. Bir ilişkide seni en çok ne uzaklaştırır?

9. Telefon şifresini partnerinden gizlemek…

10. Partnerin seni kıskandığında ne hissedersin?

Senin birini aldatman imkansız!

Sen ilişkilerde güven duygusunu merkeze koyan birisin. Sana göre bir bağ kurulduğunda sadakat, ilişkinin temel taşıdır ve bu çizgiyi aşmak kolay kolay mümkün değildir. Problemler yaşandığında kaçmak yerine çözmeye çalışma eğilimindesin. Bu yüzden seni tanıyan insanlar genelde güvenilir biri olarak görür. Ayrıca duygusal dürtülerle hareket etmektense mantığını kullanmaya yatkınsın. Başka insanlardan ilgi görmek hoşuna gitse bile bunun ilişkin üzerinde yaratabileceği etkiyi düşünüyorsun. “Anlık heyecan” yerine uzun vadeli güven senin için daha önemli. Ancak bazen fazla fedakâr davranabilir ve sorunları kendi içinde büyütebilirsin. İlişkide her şeyi taşımaya çalışma eğilimin olabilir. Unutma; sadakat kadar karşılıklı emek de önemlidir.

Kontrollü birisin ama risklere de açıksın!

Senin için sadakat önemli olsa da olaylara siyah-beyaz bakmıyorsun. İlişkide sevgi, ilgi ve iletişim dengesi bozulduğunda duygusal olarak uzaklaşmaya başlayabiliyorsun. Bu da seni bazı durumlarda beklenmedik kararlara açık hâle getirebilir. Özellikle kendini değersiz, ihmal edilmiş ya da sıkışmış hissettiğinde dışarıdan gelen ilgiler dikkatini çekebilir. Ancak bu seni doğrudan “aldatmaya meyilli” biri yapmaz; daha çok duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasına önem veren bir yapın olduğunu gösterir. Senin için asıl mesele, ilişki içinde duygularını bastırmadan konuşabilmek. Çünkü çoğu zaman riskli durumların temelinde çözülemeyen iletişim problemleri yatıyor olabilir.

Heyecan arayışı seni zorlayabilir!

Dürüst olalım: Sen biraz dürtüsel hareket etmeye yatkın birisin. Yeni insanlar, ilgi görmek, heyecanlı sohbetler ve flört enerjisi seni etkileyebiliyor. Bu illa sadakatsiz biri olduğun anlamına gelmez; ancak duyguların yoğun olduğunda sınırlarını esnetme riskin olabilir. İlişkilerde rutinleşmek seni ciddi şekilde yorabiliyor. Eğer yeterince ilgi, tutku veya heyecan bulamazsan gözün dışarı kayabilir. Özellikle monotonluk seni duygusal olarak uzaklaştıran faktörlerden biri olabilir. Yine de bu sonucu kesin bir karakter etiketi gibi düşünmemek lazım. Çünkü farkındalık sahibi biri olduğunda ve ihtiyaçlarını açıkça ifade ettiğinde, oldukça sağlam ilişkiler de kurabilirsin.

Kuralları esnetmeye açık birisin!

Sen ilişkilerde özgürlük alanına oldukça önem veriyorsun. Duygular değişebilir, insanlar farklı hislere kapılabilir diye düşünüyorsun ve bu yüzden ilişkilere daha esnek bakma eğilimin var. Bu bakış açısı bazen sınırların bulanıklaşmasına neden olabilir. Özellikle ilgisizlik, monotonluk ya da duygusal kopukluk yaşadığında farklı insanlara yönelmeye daha açık olabilirsin. Senin için mesele çoğu zaman “neden oldu?” sorusunda gizli. Bu yüzden bazı davranışları tek taraflı yargılamaya çok sıcak bakmıyorsun. Ancak burada önemli olan şey dürüstlük. Çünkü özgürlük ihtiyacı ile karşı tarafın güven beklentisi arasında denge kurmak senin ilişkilerindeki en kritik konu olabilir. Açık iletişim, senin için her zamankinden daha önemli görünüyor.

