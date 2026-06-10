Sence Survivor 2026 Şampiyonu Kim Olur?
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Büyük heyecanların, tartışmaların, aşk kaoslarının ve birbirinden ilginç iddiaların yaşandığı Survivor'da final ateşi yandı. 🔥
Dominik'te finale doğru geri sayım başladı! Güç dengelerinin sürekli değiştiği, performansların ve stratejilerin havada uçuştuğu Survivor 2026'da senin şampiyonluk adayın kim? 🏆
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Survivor 2026 Şampiyonu Kim Olur?
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1. Sence hangisi yarışmaya erken veda etti?
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2. Şampiyon olmasını istediğini kişi (gönlünün şampiyonu) ile gerçekten şampiyon olacağını düşündüğün kişi aynı mı?
3. Sence Survivor'da ilk 6'ya kalmayı hak etmeyen isim kim?
4. Sence İstanbul'da büyük finalde hangi ikisini izleriz?
5. Şampiyon kim olur?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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