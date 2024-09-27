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Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Yeğeninden Duygulandıran Veda Mektubu

Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Yeğeninden Duygulandıran Veda Mektubu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.09.2024 - 15:13

Geçtiğimiz günlerde karakoldan kaçan Yunus Emre Geçti'nin açtığı ateş sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz herkesi üzmüştü. Şehit polisin mezarına bırakılan bir mektup ise görenleri duygulandırdı.

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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit düşmesi ülkeyi yasa boğmakla beraber hukuk sistemindeki açıkların nasıl kullanıldığını da kamuoyuna göstermişti.

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit düşmesi ülkeyi yasa boğmakla beraber hukuk sistemindeki açıkların nasıl kullanıldığını da kamuoyuna göstermişti.

Şehit polisin ardından kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz'ın vedası da duygulandırmıştı.

Şehit polisin ardından kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz'ın vedası da duygulandırmıştı.

Yılmaz eşinin ardından şöyle bir not paylaşmıştı.

Yılmaz eşinin ardından şöyle bir not paylaşmıştı.

Şeyda Yılmaz'ın mezarı başında yeğenine ait olduğu tahmin edilen bir mektuba rastlandı. Mektupta şunlar yazıyordu;

Şeyda Yılmaz'ın mezarı başında yeğenine ait olduğu tahmin edilen bir mektuba rastlandı. Mektupta şunlar yazıyordu;

'Sen benim teyzemsin. İyi ki de öylesin. Sendeki kader böyleymiş. Senin için 2 saat ağladım. Ama şimdi gayet iyiyim. Sen de orada rahat mısın? Ben çok rahatım. Çünkü sen inşallah cennete gittin. Çok güzel bir şey.

Biz inşallah sorgulu gideceğiz ama sen sorgusuz gittin inşallah. Sen benim en güzel, en tatlı, en sevecen ve en sevilen teyzemsin. Ama teyze sen çok cesurmuşsun. O kadar cesurmuşsun ki kaçmamışsın.

Sen benim aslan teyzemsin. Sen ilk kadın şehitsin o mezarlıkta. Bak gördün mü bu gece teyzem için uyumayacağım dedim ve şu ana kadar uyumadım. Bundan sonrasını Allah bilir. Eğer annem kızarsa uyurum ama eğer bir şey demezse belki uyumam. O belkiyi neden kutu içine aldım biliyor musun? Çünkü belli değil. Çünkü çok uykum var. 5 dakika sonra uyuyabilirim.'

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