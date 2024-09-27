Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Yeğeninden Duygulandıran Veda Mektubu

'Sen benim teyzemsin. İyi ki de öylesin. Sendeki kader böyleymiş. Senin için 2 saat ağladım. Ama şimdi gayet iyiyim. Sen de orada rahat mısın? Ben çok rahatım. Çünkü sen inşallah cennete gittin. Çok güzel bir şey.

Biz inşallah sorgulu gideceğiz ama sen sorgusuz gittin inşallah. Sen benim en güzel, en tatlı, en sevecen ve en sevilen teyzemsin. Ama teyze sen çok cesurmuşsun. O kadar cesurmuşsun ki kaçmamışsın.

Sen benim aslan teyzemsin. Sen ilk kadın şehitsin o mezarlıkta. Bak gördün mü bu gece teyzem için uyumayacağım dedim ve şu ana kadar uyumadım. Bundan sonrasını Allah bilir. Eğer annem kızarsa uyurum ama eğer bir şey demezse belki uyumam. O belkiyi neden kutu içine aldım biliyor musun? Çünkü belli değil. Çünkü çok uykum var. 5 dakika sonra uyuyabilirim.'