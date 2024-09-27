Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Yeğeninden Duygulandıran Veda Mektubu
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Yeğeninden Duygulandıran Veda Mektubu
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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit düşmesi ülkeyi yasa boğmakla beraber hukuk sistemindeki açıkların nasıl kullanıldığını da kamuoyuna göstermişti.
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Şehit polisin ardından kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz'ın vedası da duygulandırmıştı.
Yılmaz eşinin ardından şöyle bir not paylaşmıştı.
Şeyda Yılmaz'ın mezarı başında yeğenine ait olduğu tahmin edilen bir mektuba rastlandı. Mektupta şunlar yazıyordu;
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