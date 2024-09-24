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Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Eşi Semih Yılmaz Sosyal Medyadan Herkesi Ağlatan Bir Paylaşım Yaptı

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Eşi Semih Yılmaz Sosyal Medyadan Herkesi Ağlatan Bir Paylaşım Yaptı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
24.09.2024 - 13:11

Bir suç makinesi tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi ağlattı.

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Türkiye, bir suç makinesi tarafından haince şehit edilen 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz için ağlıyor.

Türkiye, bir suç makinesi tarafından haince şehit edilen 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz için ağlıyor.

Şehit Şeyda Yılmaz'ın Sivas'ta gerçekleşen cenaze törenine eşi Semih Yılmaz polis üniformasıyla gelmişti.

Şehit Şeyda Yılmaz'ın Sivas'ta gerçekleşen cenaze törenine eşi Semih Yılmaz polis üniformasıyla gelmişti.

Semih Yılmaz'ın bugün eşi için sosyal medyada yazdığı mektup ise herkesi ağlattı.

Semih Yılmaz'ın bugün eşi için sosyal medyada yazdığı mektup ise herkesi ağlattı.

Instagram profilinde "Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz 23.09.2024 Zaman senle durdu sevgilim" yazan Semih Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

Instagram profilinde "Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz 23.09.2024 Zaman senle durdu sevgilim" yazan Semih Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

“Çocukken şehitlik için dua ederdi.”

“Çocukken şehitlik için dua ederdi.”

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