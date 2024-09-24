Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Eşi Semih Yılmaz Sosyal Medyadan Herkesi Ağlatan Bir Paylaşım Yaptı
Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Eşi Semih Yılmaz Sosyal Medyadan Herkesi Ağlatan Bir Paylaşım Yaptı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, bir suç makinesi tarafından haince şehit edilen 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz için ağlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şehit Şeyda Yılmaz'ın Sivas'ta gerçekleşen cenaze törenine eşi Semih Yılmaz polis üniformasıyla gelmişti.
Semih Yılmaz'ın bugün eşi için sosyal medyada yazdığı mektup ise herkesi ağlattı.
Instagram profilinde "Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz 23.09.2024 Zaman senle durdu sevgilim" yazan Semih Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:
“Çocukken şehitlik için dua ederdi.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın