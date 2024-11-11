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Sefa Caner Sarıçam Kimdir? Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Sefa Caner Sarıçam Ne İş Yapıyor?

Sefa Caner Sarıçam Kimdir? Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Sefa Caner Sarıçam Ne İş Yapıyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.11.2024 - 20:06

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Sefa Caner Sarıçam'ın kim olduğu merak konusu oldu. Gözaltına alınan diğer fenomenlerle birlikte araştırılmaya başlanan Sarıçam, 'Parası olmayan erkeği annesi bile sevmez' cümlesiyle gündeme gelmişti. Arabamanya ismiyle ve kullanıcı adıyla da bilinen Sefa Caner Sarıçam yapılan operasyonda şüpheli kimliği ile gözaltına alındı. Peki Sefa Caner Sarıçam kimdir, neden gözaltına alındı, kaç takipçisi var?

İşte detaylar...

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında birçok ünlü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında birçok ünlü gözaltına alındı.

Sefa Caner Sarıçam'ın da listede olduğu ünlülerin arasında Esma Sözen, İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Alexander Menshikov var.

Sefa Caner Sarıçam Kimdir?

Sefa Caner Sarıçam Kimdir?

Sefa Caner Sarıçam, özellikle sosyal medyada otomobil içerikleriyle bilinen bir fenomen. Instagram’da “Arabamanya” sayfasında çeşitli araba paylaşımları yapan Sarıçam, aynı zamanda dikkat çeken 'parasız erkeği kimse sevmez' gibi iddialı yorumlarıyla gündeme geldi.

Sefa Caner Sarıçam'ın Kaç Takipçisi Var?

Sefa Caner Sarıçam'ın Kaç Takipçisi Var?

Şu anda kendisinin Instagram'da 854 bin takipçisi bulunmakta.

Arabamanya'nın Sahibi Sefa Caner Sarıçam Neden Tutuklandı?

Arabamanya'nın Sahibi Sefa Caner Sarıçam Neden Tutuklandı?

Sefa Caner Sarıçam, yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda şüpheli kimliğiyle gözaltına alındı.

Arabamanya Nedir?

Arabamanya Nedir?

Sefa Caner Sarıçam'ın Instagram'daki kullanıcı adı. Bu hesap arabalarla ilgili bilgiler paylaşmakta.

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