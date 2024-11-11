Sefa Caner Sarıçam Kimdir? Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Sefa Caner Sarıçam Ne İş Yapıyor?
Sefa Caner Sarıçam Kimdir? Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Sefa Caner Sarıçam Ne İş Yapıyor?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Sefa Caner Sarıçam'ın kim olduğu merak konusu oldu. Gözaltına alınan diğer fenomenlerle birlikte araştırılmaya başlanan Sarıçam, 'Parası olmayan erkeği annesi bile sevmez' cümlesiyle gündeme gelmişti. Arabamanya ismiyle ve kullanıcı adıyla da bilinen Sefa Caner Sarıçam yapılan operasyonda şüpheli kimliği ile gözaltına alındı. Peki Sefa Caner Sarıçam kimdir, neden gözaltına alındı, kaç takipçisi var?
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında birçok ünlü gözaltına alındı.
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Sefa Caner Sarıçam Kimdir?
Sefa Caner Sarıçam'ın Kaç Takipçisi Var?
Arabamanya'nın Sahibi Sefa Caner Sarıçam Neden Tutuklandı?
Arabamanya Nedir?
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