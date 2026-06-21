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Seda Sayan’ın Uyku Çıkışına Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık ve Oğulcan Engin’den Yanıt Geldi

Seda Sayan’ın Uyku Çıkışına Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık ve Oğulcan Engin’den Yanıt Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
21.06.2026 - 15:52
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Seda Sayan, katıldığı bir programda yıllardır savunduğu bir görüşü yeniden dile getirince ortaya eğlenceli bir tartışma çıkmıştı. Ünlü sanatçı, çalışkan ve hareketli insanları sevdiğini söylerken uzun süre uyuyan erkeklerden hoşlanmadığını bir kez daha ifade etmişti. Program sırasında verdiği örnekler de dikkat çekmişti. Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık ve oğlu Oğulcan Engin’in uyku alışkanlıklarından söz etmişti. Ardından adı geçen isimlerden peş peşe yanıtlar geldi. Ancak gelen açıklamalar Seda Sayan’ın fikrini değiştirmeye yetmedi.

Kaynak: Kafa TV

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KAFA TV’de yayınlanan programda konuşan Seda Sayan, uzun yıllardır savunduğu bir görüşü yeniden gündeme taşımıştı.

KAFA TV’de yayınlanan programda konuşan Seda Sayan, uzun yıllardır savunduğu bir görüşü yeniden gündeme taşımıştı.

Günün büyük bölümünü uyuyarak geçiren insanları sevmediğini belirten Sayan, özellikle erkeklerin üretken ve hareketli olması gerektiğini düşündüğünü söylemişti. Çalışkan insanlardan hoşlandığını anlatan ünlü isim, bu konuda oldukça net bir duruş sergilediğini hatırlatmıştı.

Program sırasında Acun Ilıcalı’nın da çok uyuduğunu düşündüğünü söyleyen Seda Sayan, benzer yorumları Candaş Tolga Işık ve oğlu Oğulcan Engin için de yapmıştı. Bu sözlerin ardından gözler adı geçen isimlere çevrilmişti. Kısa süre içinde üç isim de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Acun Ilıcalı, kendisi hakkında yapılan yoruma farklı bir açıdan yaklaştı.

Acun Ilıcalı, kendisi hakkında yapılan yoruma farklı bir açıdan yaklaştı.

Çok uyuyan biri olmadığını söyleyen Ilıcalı, geç saatlerde uyuduğunu ve bu nedenle sabah daha geç kalktığını anlattı. Herkesin erken uyanmasının şart olmadığını düşündüğünü belirten Ilıcalı, çalışma düzeninin kişiden kişiye değişebileceğini ifade etti.

Candaş Tolga Işık ise konuya daha esprili bir yaklaşım sergiledi. Tartışmayı mizahi bir dille değerlendiren gazeteci, uykuyu seven insanları Seda Sayan’ın evinin önünde uyumaya davet ederek güldürdü. 

Tartışmanın bir diğer tarafı olan Oğulcan Engin de annesinin açıklamalarına kayıtsız kalmadı. Oğulcan Engin, verdiği yanıtta annesine takılarak “bizi rahat bırak” sözleriyle karşılık verdi. 

Daha sonra programda gelen açıklamalar yeniden değerlendirildi. Acun Ilıcalı’nın çalışma temposunu anlatması, Candaş Tolga Işık’ın esprili yaklaşımı ve Oğulcan Engin’in yorumu Seda Sayan’a izletildi. Ancak ünlü sanatçı bu açıklamaların ardından da görüşünü değiştirmedi. Seda Sayan, uzun süre uyuyan erkekleri sevmediğini bir kez daha söyledi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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