Seda Sayan’ın Uyku Çıkışına Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık ve Oğulcan Engin’den Yanıt Geldi

Çok uyuyan biri olmadığını söyleyen Ilıcalı, geç saatlerde uyuduğunu ve bu nedenle sabah daha geç kalktığını anlattı. Herkesin erken uyanmasının şart olmadığını düşündüğünü belirten Ilıcalı, çalışma düzeninin kişiden kişiye değişebileceğini ifade etti.

Candaş Tolga Işık ise konuya daha esprili bir yaklaşım sergiledi. Tartışmayı mizahi bir dille değerlendiren gazeteci, uykuyu seven insanları Seda Sayan’ın evinin önünde uyumaya davet ederek güldürdü.

Tartışmanın bir diğer tarafı olan Oğulcan Engin de annesinin açıklamalarına kayıtsız kalmadı. Oğulcan Engin, verdiği yanıtta annesine takılarak “bizi rahat bırak” sözleriyle karşılık verdi.

Daha sonra programda gelen açıklamalar yeniden değerlendirildi. Acun Ilıcalı’nın çalışma temposunu anlatması, Candaş Tolga Işık’ın esprili yaklaşımı ve Oğulcan Engin’in yorumu Seda Sayan’a izletildi. Ancak ünlü sanatçı bu açıklamaların ardından da görüşünü değiştirmedi. Seda Sayan, uzun süre uyuyan erkekleri sevmediğini bir kez daha söyledi.