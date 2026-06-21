Seda Sayan’ın Uyku Çıkışına Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık ve Oğulcan Engin’den Yanıt Geldi
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Seda Sayan, katıldığı bir programda yıllardır savunduğu bir görüşü yeniden dile getirince ortaya eğlenceli bir tartışma çıkmıştı. Ünlü sanatçı, çalışkan ve hareketli insanları sevdiğini söylerken uzun süre uyuyan erkeklerden hoşlanmadığını bir kez daha ifade etmişti. Program sırasında verdiği örnekler de dikkat çekmişti. Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık ve oğlu Oğulcan Engin’in uyku alışkanlıklarından söz etmişti. Ardından adı geçen isimlerden peş peşe yanıtlar geldi. Ancak gelen açıklamalar Seda Sayan’ın fikrini değiştirmeye yetmedi.
Kaynak: Kafa TV
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KAFA TV’de yayınlanan programda konuşan Seda Sayan, uzun yıllardır savunduğu bir görüşü yeniden gündeme taşımıştı.
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Acun Ilıcalı, kendisi hakkında yapılan yoruma farklı bir açıdan yaklaştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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