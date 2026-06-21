Volkan Konak’ın Kızından Babalar Günü’nde Duygulandıran Paylaşım
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Volkan Konak’ın vefatının ardından ailesinden Babalar Günü’nde duygusal bir paylaşım geldi. Eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından kızları Derin’in yer aldığı bir video yayınladı. Görüntülerde Derin’in babası için “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısını seslendirdiği anlar yer aldı. Kısa sürede yayılan paylaşım, Volkan Konak’ın sevenlerinden çok sayıda yorum aldı. Babalar Günü’nde yapılan paylaşım, sanatçıyı özlemle anan takipçilerini duygulandırdı.
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Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında rahatsızlanmıştı.
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Derin, “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısını seslendirdi 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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