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Volkan Konak’ın Kızından Babalar Günü’nde Duygulandıran Paylaşım

Volkan Konak’ın Kızından Babalar Günü’nde Duygulandıran Paylaşım

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
21.06.2026 - 14:48
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Volkan Konak’ın vefatının ardından ailesinden Babalar Günü’nde duygusal bir paylaşım geldi. Eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından kızları Derin’in yer aldığı bir video yayınladı. Görüntülerde Derin’in babası için “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısını seslendirdiği anlar yer aldı. Kısa sürede yayılan paylaşım, Volkan Konak’ın sevenlerinden çok sayıda yorum aldı. Babalar Günü’nde yapılan paylaşım, sanatçıyı özlemle anan takipçilerini duygulandırdı.

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Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında rahatsızlanmıştı.

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında rahatsızlanmıştı.

Sahnede geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan sanatçı, 58 yaşında hayatını kaybetmişti. Acı haber hem sanat dünyasında hem de sevenleri arasında büyük üzüntü yaratmıştı. 

Babalar Günü nedeniyle sanatçının eşi Selma Konak da sosyal medya hesabından özel bir paylaşım yaptı. Paylaşılan videoda çiftin küçük kızları Derin’in yer alıyordu.

Derin, “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısını seslendirdi 👇

Videoyu izleyen birçok kişi duygularını yorumlarla dile getirdi. Paylaşımın altına çok sayıda destek ve anma mesajı bırakıldı. Sanatçının sevenleri de Babalar Günü vesilesiyle Volkan Konak’ı anan paylaşımlar yaptı. Volkan Konak’ın ardından geride bıraktığı eserler ve anılar yaşamaya devam ederken, ailesinin Babalar Günü’nde yaptığı bu paylaşım da sanatçıyı özlemle anan binlerce kişiyi bir araya getirdi. Selma Konak’ın hesabından paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, Derin’in söylediği şarkı birçok kişiyi duygulandırdı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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