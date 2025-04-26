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Seda Bakan Kimdir? Seda Bakan Kiminle Evli? Gelin Takımı'nın Ayça'sı Seda Bakan Kaç Yaşında? Çocuğu Var mı?

Seda Bakan Kimdir? Seda Bakan Kiminle Evli? Gelin Takımı'nın Ayça'sı Seda Bakan Kaç Yaşında? Çocuğu Var mı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.04.2025 - 10:07

Ali Erel ile 2014 yılından beri evli olan başarılı ve güzel oyuncu Seda Bakan'ın özel hayatı sık sık gündeme geliyor. İki tane kızı olan ve başarılı yapımlarda yer alan Seda Bakan hakkında 'Seda Bakan kimdir, nereli? Seda Bakan kaç yaşında, hangi yapımlarda rol aldı?' gibi sorular soruluyor. 

Doğal ve güler yüzlü haliyle bilinen Seda Bakan hakkında merak edilen tüm detaylardan sizin için bahsettik...

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Seda Bakan Kimdir?

Seda Bakan Kimdir?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 doğumlu, güzelliği ve sempatikliğiyle tanınan bir isimdir. Kocaeli'de dünyaya gelen Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Televizyon ve sinemada adını duyurmuş, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 

Özellikle Behzat Ç. ve Kardeş Payı gibi projelerdeki performanslarıyla büyük beğeni kazanmıştır. Evli ve iki çocuk annesi olan Seda Bakan, mutlu ailesiyle de gündemde adından bahsettirmektedir.

Seda Bakan Kaç Yaşında?

Seda Bakan Kaç Yaşında?

Türk oyuncu Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde doğmuş ve 2025 senesi itibarıyla 39 yaşındadır.

Seda Bakan Nereli?

Seda Bakan Nereli?

Gebze'de doğan güzel oyuncu baba tarafından Boşnak; anne tarafından ise Selanik-Drama göçmeni olmasıyla bilinir.

Seda Bakan Kariyer Başlangıcı

Seda Bakan Kariyer Başlangıcı

Sakarya Üniversitesi'nde Dış Ticaret bölümünde eğitim alan Seda Bakan, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide Eda rolünü üstlenmiş ve bu rol ile büyük bir ün kazanmıştır. Ardından birçok televizyon dizisinde yer alarak kendini kanıtlamıştır.

Seda Bakan Özel Hayatı

Seda Bakan Özel Hayatı

Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde iş insanı Ali Erel ile evlendi. Bu mutlu evliliklerinden iki kız çocukları dünyaya geldi. Bakan, ailesiyle birlikte huzurlu bir yaşam sürerken, eşiyle sık sık sosyal medya paylaşımlarında yer alıyor.

Sıcak ve sempatik tavırlarıyla hayranlarının beğenisini kazanan isim Zeytin Ağacı dizisinde birlikte yer aldığı Tuba Büyüküstün'le yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti.

Son zamanlarda kendisi adından Esas Oğlan dizisinde birlikte rol aldığı Hadise ile arasının bozulmasıyla bahsettiriyor.

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Seda Bakan'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Seda Bakan'ın Öne Çıkan Açıklamaları

'Eğer burun estetiği yaptırırsam eşim beni boşar.'

'Ben Tuba'yı çok seviyorum. O ekibi ve ekip arkadaşlarımla başka bağım oluştu. Biz çünkü evlerimizden uzakta hiç bilmediğimiz yerlerde aylarca birlikteydik. Yeri geldi onlar benim çocuklarımla ilgilendi. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Bizim arkadaşlığımız öyle kolay bozulabilecek bir arkadaşlık değil.'

'Dizimiz Esas Oğlan'ın fragmanı aşk sahneleri yüzünden TikTok'ta yasaklandı. Bu açıklamayı yapmak bile çok üzücü. Çok eğlenceli, samimi, kadınların yaşadıklarını gerçekçi bir dille anlatan romantik komedi türünde bir dizi çektik. Umarım bir gün kadın oyuncular da erkek oyuncular gibi ahlak bekçiliği ve mahalle baskısına maruz kalmadan hayatlarına devam edebilirler...'

Seda Bakan'ın Yer Aldığı Diziler

Seda Bakan'ın Yer Aldığı Diziler

  • Sana Mecburum (2007) - Leyla

  • Adanalı (2008-2009) - Başak

  • Pars: Narkoterör (2008) - Zülfiye - Zülüf

  • Geniş Aile (2009) - Esma

  • Makber (2009-2010) - Güneş

  • Umut (2009) - Meryem

  • Şen Yuva (2010) - Oya

  • Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) - Eda Akkaya

  • Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) - Eda Akkaya

  • Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013) - Eda Akkaya

  • Zaman Makinesi 1973 (2014) - Yasemin/Deniz

  • Kardeş Payı (2014-2015) - Feyyza

  • Kara Bela (2015) - Burcu

  • Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) - Leylâ

  • Mucize Doktor (2020) - Ferda Erinç

  • Zeytin Ağacı (2022-günümüz) - Leyla 

  • Takıntılar (2024) 

  • Gelin Takımı (2024) - Ayça

  • Esas Oğlan (2024) - Selma

Seda Bakan'ın Yer Aldığı Filmler

Seda Bakan'ın Yer Aldığı Filmler

  • Pars: Narkoterör (2008) - Zülfiye - Zülüf

  • Kara Bela (2015) - Burcu

  • Zaman Makinesi 1973 (2014) - Yasemin/Deniz

  • Arif V 216 (2018) - 232/Pembe Şeker/Alev

  • Öldür Beni Sevgilim (2018) - Demet

  • Karakomik Filmler 2: Emanet (2020) - Seda Bakan

  • Gelin Takımı (2025) Ayça

Seda Bakan'ın Güncel Projeleri

Seda Bakan'ın Güncel Projeleri

Seda Bakan, son yıllarda hem televizyon hem de dijital platformlarda güçlü bir performans sergileyerek adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle Netflix Türkiye'nin büyük ilgi gören dizisi Zeytin Ağacı ile büyük bir çıkış yakalayan Bakan, dizideki Leyla karakteriyle izleyicinin beğenisini kazandı. 

Son olarak Esas Oğlan dizisiyle karşımıza çıkan Seda Bakan, Hadise ile bir araya gelmişti. Güzel oyuncu yakın zamanda vizyona giren Gelin Takımı filmiyle de büyük beğeni topladı.

Seda Bakan'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Seda Bakan'ın Ödülleri ve Adaylıkları

  • 2015 - 42. Altın Kelebek ÖdülleriEn İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu - Kardeş Payı - Aday Gösterildi

  • 2018 - 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu ÖdülleriKomedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın OyuncusuArif V 216 - Aday Gösterildi

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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