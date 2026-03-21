Seçtiğin Sezen Aksu Şarkısına Göre Ruhun Hangi Mevsimde Yaşıyor?

Erkan Tuna Budak
21.03.2026 - 22:01

Sezen Aksu deyince hepimizin içinde bir yerler sızlıyor, orası kesin. Koca bir ömrü şarkılarına sığdırmış sonuçta. Bazen bir şarkısıyla kışın ortasında çiçek açtırıyor, bazen de yaz günü içimize dert serpiyor. Minik Serçe sana ruhunun hangi mevsimde yaşadığını söyleyebilir mi?

En ama en çok sevdiğin Minik Serçe şarkısını seçer misin?

Senin ruhun ilkbaharda yaşıyor!

Senin ruhun tam anlamıyla baharın o taptaze enerjisini taşıyor! Hayatta ne yaşarsan yaşa içindeki umudu hep diri tutmayı başarıyorsun. Bazen her şey bitti artık ayağa kalkamam diyorsun ama tam o noktada küllerinden yeniden doğuyorsun. Etrafındaki insanlara da farkında olmadan o taze çiçek kokusuyla şahane bahar neşesini bulaştırıyorsun. Hayatında dramalara ve uzun süreli karamsarlıklara pek yer yok. Senin için her son aslında çok daha güzel bir hikayenin sadece başlangıcı. Düştüğün yerden kalkıp yola devam etme konusunda üstüne yok!

Ruhun gerçek bir yaz ruhu!

Senin ruhun tam bir yaz mevsimi! Hayatı öyle ucundan kıyısından değil, tam merkezinden ve bangır bangır yaşamayı seviyorsun. İçindeki o bitmek bilmeyen yaşam enerjisi etrafındaki herkesi anında sarıyor. Aşkı da acıyı da hüznü de o temmuz sıcağının kavuruculuğunda en uçlarda yaşıyorsun. Senin olduğun bir ortamda sessizlik veya can sıkıntısı pek mümkün değil. Her an yeni bir maceraya, yeni bir heyecana hazırsın. Duygularını asla saklamıyorsun çünkü o an içinden ne geliyorsa doya doya dışa vuruyorsun.

Sen sonbahar ruhuna sahipsin!

Senin ruhunda o tatlı eylül melankolisiyle beraber sararan yaprakların zarif hüznü var. Hoparlörde 'Geri Dön' çalarken uzaklara dalıp giden o kişi kesinlikle sensin. Yaşadıkların seni biraz yormuş olabilir ama aynı zamanda inanılmaz bir olgunluk ve derinlik katmış. Kalabalıkların o anlamsız gürültüsündense kendi köşende kalıp sakinliği dinlemek sana çok daha cazip geliyor. Her yaşanmışlığın, her yaranın sende bıraktığı izi seviyorsun aslında. Gösterişten uzak, sade ama bir o kadar da anlamlı ilişkiler arıyorsun. Kısacası senin dünyanda hüznün bile kendine has çok güzel bir estetiği var.

Senin ruhun kış mevsimi!

Senin ruhun dingin ve biraz da üşüten yalnızlıkta dinleniyor. Dışarıdan bakanlar seni ilk etapta biraz soğuk, mesafeli ya da zor ulaşılan biri zannedebilir. Ama aslında sen sadece kendi alanını ve sınırlarını koruyorsun. O aşılmaz sandıkları kalın duvarlarının arkasında çıtır çıtır yanan, sıcacık bir şömine var. Sadece bunu kimseye hemen göstermiyorsun. 'Az insan, çok huzur.' felsefesi tam olarak senin hayat motton olmuş durumda. Sahte ve yorucu kalabalıklardansa kış gecelerinin o bembeyaz, dürüst ve kucaklayıcı sessizliğini tercih ediyorsun.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
