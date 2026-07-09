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Seçimlerine Göre Cildinin Şu An Hangi Acil Kurtarıcı Dokunuşa İhtiyacı Var?

etiket Seçimlerine Göre Cildinin Şu An Hangi Acil Kurtarıcı Dokunuşa İhtiyacı Var?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.07.2026 - 17:01
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Cildinin tam olarak neye ihtiyacı var? Bunu öğrenmek için yapman gereken şey çok basit: Bu testi çözmek! Sen seçimlerini yap, biz de cildinin acil olarak neye ihtiyacı olduğunu sana söyleyelim. Hadi bakalım başlıyoruz!

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1. Aynaya baktığında cildinde gözüne ilk çarpan kusur hangisi?

2. Son zamanlarda yaşadığın stres seviyesini 1 ile 10 arasında puanlasan kaç olurdu?

3. Cildine dokunduğunda eline nasıl bir doku geliyor?

4. Bakım ürünlerini sürdükten hemen sonra cildinde hangisi oluyor?

5. En son ne zaman cildine peeling veya maske yaptın?

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6. Şimdi dürüst ol lütfen... Gün içindeki kahve, çay ve su tüketim dengen nasıl?

7. Bir davete veya önemli bir toplantıya gideceksin, cildinin acilen nasıl görünmesini istersin?

8. Son olarak yastık kılıfını ne sıklıkla değiştiriyorsun?

Gözenek detoksu ve sebum kontrolü!

Cildin şu an fazla yağ üretimi ve tıkanmış gözenekler yüzünden adeta nefes alamıyor diyebiliriz. İşte bu yüzden senin acil kurtarıcı dokunuşun, cildini kurutmadan fazla yağı emecek aktif içeriklerle derinlemesine bir temizlik yapmak! Rutinine Salisilik Asit veya Niasinamid içeren hafif bir serum ekleyerek gözeneklerini sıkılaştırabilir ve parlamayı kontrol altına alabilirsin. Ağır, yağ bazlı kremler yerine su bazlı jel nemlendiricileri tercih etmeli ve haftada bir gün cildine kömür veya kil maskesiyle detoks yapmalısın.

Hücresel ışıltı ve canlılık!

Yorgunluk, uykusuzluk ve stres cildinin tüm enerjisini emmiş... Resmen şu an karşımızda solgun ve mat bir yüz var. Senin acil ihtiyacın, cildindeki kan dolaşımını hızlandıracak ve donukluğu yok edecek bir doping! C Vitamini, Ginseng veya AHA içerikli canlandırıcı tonik ve serumlar cildinin üstündeki o ölü toprağını anında atacaktır. Sabahları yüzünü yıkadıktan sonra buz dolabında beklettiğin bir yüz masaj aletiyle yukarı doğru masaj yapmak hücrelerini uyandıracaktır!

Nem desteği!

Cildin şu an kelimenin tam anlamıyla çölleşmiş, nemsizlikten kuruyor ve pul pul dökülerek imdat çağrısı yapıyor... Senin acil kurtarıcın, cildin alt katmanlarına kadar inecek yoğun bir nem bombardımanı! Temizleme aşamasında köpüren sert jeller yerine nemlendirici temizleme sütlerini seçmeli ve nemi hapsetmek için ıslak cildine anında Hiyalüronik Asit sürmelisin. Arkasından uygulayacağın yoğun yapılı, Skualen veya bitkisel yağlar içeren zengin bir nemlendirici cildine çok iyi gelecek!

Bariyer onarımı!

Cildin şu an aşırı hassaslaşmış, dış etkenlere karşı savunmasız kalmış ve cilt bariyerin zarar görmüş durumda. Senin acil kurtarıcı dokunuşun, tüm aktif ve agresif asitleri bir kenara bırakıp cildini sadece sakinleştirmek ve sarmalamak! Rutinini sadece en temel adımlara indirgemelisin. Yani parfümsüz, alkolsüz ve hassas ciltler için üretilmiş ürünlere geçmelisin. Seramid, Centella Asiatica, Panthenol içeren bariyer onarıcı kremler cildindeki yangını ve kızarıklığı hızla söndürecek ve cildine iyi gelecek!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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