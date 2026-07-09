Seçimlerine Göre Cildinin Şu An Hangi Acil Kurtarıcı Dokunuşa İhtiyacı Var?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Cildinin tam olarak neye ihtiyacı var? Bunu öğrenmek için yapman gereken şey çok basit: Bu testi çözmek! Sen seçimlerini yap, biz de cildinin acil olarak neye ihtiyacı olduğunu sana söyleyelim. Hadi bakalım başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Aynaya baktığında cildinde gözüne ilk çarpan kusur hangisi?
2. Son zamanlarda yaşadığın stres seviyesini 1 ile 10 arasında puanlasan kaç olurdu?
3. Cildine dokunduğunda eline nasıl bir doku geliyor?
4. Bakım ürünlerini sürdükten hemen sonra cildinde hangisi oluyor?
5. En son ne zaman cildine peeling veya maske yaptın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Şimdi dürüst ol lütfen... Gün içindeki kahve, çay ve su tüketim dengen nasıl?
7. Bir davete veya önemli bir toplantıya gideceksin, cildinin acilen nasıl görünmesini istersin?
8. Son olarak yastık kılıfını ne sıklıkla değiştiriyorsun?
Gözenek detoksu ve sebum kontrolü!
Hücresel ışıltı ve canlılık!
Nem desteği!
Bariyer onarımı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın