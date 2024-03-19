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Seçimden Sonra Dolarda Yükseliş Olur mu? Kurlardaki Yükselişin Ana Nedenleri Neler?

Seçimden Sonra Dolarda Yükseliş Olur mu? Kurlardaki Yükselişin Ana Nedenleri Neler?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.03.2024 - 12:12

Seçimlere yaklaşırken, döviz kurlarında yeniden bir hareketlenme görülüyor. Kurdaki hareketlerin nedenini Fatih Özatay yazdı.

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Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik Merkez Bankası'nın PPK raporunda da TL'nin reel değerlenmesi olarak görülürken, seçimler yaklaştıkça hareketlilik artıyor.

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik Merkez Bankası'nın PPK raporunda da TL'nin reel değerlenmesi olarak görülürken, seçimler yaklaştıkça hareketlilik artıyor.

Fatih Özatay yazısında, Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürebilmek adına 'kurdaki artışın, yurtiçi enflasyon ve yurtdışı enflasyon arasındaki farktan daha az artması' gerektiği kısmına vurguna yaparken, TL'nin reel olarak değerlenmesinin ise hem suni hem de doğal yollarla mümkün olduğunu belirtiyor.

Suni yolu, dolar talebinin azalmaması nedeniyle, "döviz satarak kontrol altına alınmaya çalışılması" olarak açıklayan Özatay, sürdürülebilir olmadığını da ekliyor.

Suni yolu, dolar talebinin azalmaması nedeniyle, "döviz satarak kontrol altına alınmaya çalışılması" olarak açıklayan Özatay, sürdürülebilir olmadığını da ekliyor.

Doğal yol da 'risk algısını keskin biçimde düşürecek kapsamlı bir programla' dolara olan talebin azaltılması ve döviz arzının yükseltilmesi olarak görüyor. 

Doğal süreçte bir yerden sonra da liranın fazla değerlenmesinin önüne geçmek için Merkez Bankası’nın döviz alması ve rezerv birikimi olarak görüyor.

Son dönemde "hem rezerv kaybı hem de lirada reel değer kaybı" görülürken, 2024'ün ilk iki ayında enflasyonun altında kanal kur artışı, enflasyonla mücadele açısından TL'de reel değerlenmeyle uyumlu oldu.

Son dönemde "hem rezerv kaybı hem de lirada reel değer kaybı" görülürken, 2024'ün ilk iki ayında enflasyonun altında kanal kur artışı, enflasyonla mücadele açısından TL'de reel değerlenmeyle uyumlu oldu.

Ancak 1-15 Mart arasında sepet kurdaki artış yüzde 3,3 olurken, kur artışı sınırı aştı.

Bundan sonrası için Özatay, döviz kurunda gerileme de görülebileceğini belirtirken, ancak 'özellikle para politikasında bir değişiklik olmaz veya sürpriz bir döviz girişi gerçekleşmezse' Mart ayı sonuna kadar kurda düşüş öngörülmüyor.

Bunun nedenleri olarak da "cari işlemler açığının finansmanında gözlenen bozulma" ve vatandaşın yani "yerleşiklerin dövize olan taleplerinde artış gözlenmesi" olarak açıklıyor.

Bunun nedenleri olarak da "cari işlemler açığının finansmanında gözlenen bozulma" ve vatandaşın yani "yerleşiklerin dövize olan taleplerinde artış gözlenmesi" olarak açıklıyor.

'Seçimden sonra kur sıçrayacak bekleyişini ortadan kaldırmak gerekiyor' diyen Özatay, bunun lafla değil, eylemle olacağını belirtiyor. 

Politika faizinin yükseltilmesi yanında, ekonomi programının güçlenmesi politikaların değişeceğine yönelik şüphelerin yok edilmesi, gerekiyor.

Mart ayı faiz kararında PPK toplantısından faizde yüksek artışın dahi, bir süre sonra yeni bir faiz artışı doğuracağını belirtken Fatih Özatay, Kıssadan hisseyi de şu şekilde açıklıyor:

Mart ayı faiz kararında PPK toplantısından faizde yüksek artışın dahi, bir süre sonra yeni bir faiz artışı doğuracağını belirtken Fatih Özatay, Kıssadan hisseyi de şu şekilde açıklıyor:

Sadece politika faizi ve bazı vergi oranlarındaki artış oldukça eksik bir ekonomi programı anlamına geliyor. Bir de o eksik programın faiz ayağına ilişkin kararlar çok kademeli biçimde alınıyorsa bugünkü tablo ortaya çıkıyor.

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