Seçimden Sonra Dolarda Yükseliş Olur mu? Kurlardaki Yükselişin Ana Nedenleri Neler?
Seçimden Sonra Dolarda Yükseliş Olur mu? Kurlardaki Yükselişin Ana Nedenleri Neler?
Seçimlere yaklaşırken, döviz kurlarında yeniden bir hareketlenme görülüyor. Kurdaki hareketlerin nedenini Fatih Özatay yazdı.
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Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik Merkez Bankası'nın PPK raporunda da TL'nin reel değerlenmesi olarak görülürken, seçimler yaklaştıkça hareketlilik artıyor.
Suni yolu, dolar talebinin azalmaması nedeniyle, "döviz satarak kontrol altına alınmaya çalışılması" olarak açıklayan Özatay, sürdürülebilir olmadığını da ekliyor.
Son dönemde "hem rezerv kaybı hem de lirada reel değer kaybı" görülürken, 2024'ün ilk iki ayında enflasyonun altında kanal kur artışı, enflasyonla mücadele açısından TL'de reel değerlenmeyle uyumlu oldu.
Bunun nedenleri olarak da "cari işlemler açığının finansmanında gözlenen bozulma" ve vatandaşın yani "yerleşiklerin dövize olan taleplerinde artış gözlenmesi" olarak açıklıyor.
Mart ayı faiz kararında PPK toplantısından faizde yüksek artışın dahi, bir süre sonra yeni bir faiz artışı doğuracağını belirtken Fatih Özatay, Kıssadan hisseyi de şu şekilde açıklıyor:
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