Seçimden Sonra Dolarda Yükseliş Olur mu? Kurlardaki Yükselişin Ana Nedenleri Neler?

Doğal yol da 'risk algısını keskin biçimde düşürecek kapsamlı bir programla' dolara olan talebin azaltılması ve döviz arzının yükseltilmesi olarak görüyor.

Doğal süreçte bir yerden sonra da liranın fazla değerlenmesinin önüne geçmek için Merkez Bankası’nın döviz alması ve rezerv birikimi olarak görüyor.