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Seçim Sonrası Sinan Oğan'ın 2027'yi Hedef Göstererek "Plana Sadık Kal" Mesajı Atması Kafaları Karıştırdı

Seçim Sonrası Sinan Oğan'ın 2027'yi Hedef Göstererek "Plana Sadık Kal" Mesajı Atması Kafaları Karıştırdı

Sinan Oğan
GNS
GNS - Onedio Editörü
01.04.2024 - 13:18

31 Mart seçim süreci sona erdikten sonra gözler elbette siyasi isimlere döndü. Oy kaybeden, seçimde geriye düşen ya da hiç beklemediği partilerin yanı sıra seçime hiç dahil olmayan partiler de vardı. Diğer bir yandan siyasi isimler paylaşım yapmaya devam ediyor. Sinan Oğan da seçimin ardından '2027' yılına işaret ederken 'Plana sadık kal' dedi.

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31 Mart Yerel Seçimleri sona erdi.

31 Mart Yerel Seçimleri sona erdi.

Tüm Türkiye'nin uzunca bir süredir gündeminde yer alan 31 Mart seçimleri sona erdi. Sabah erken saatlerde başlayan oy verme işlemi 17:00'da sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından seçim sonuçlarına ilişkin detaylar paylaşılmaya başlandı.

CHP seçimi %37,7 oranında bir oyla seçimi tamamlarken, AK Parti %36 oranının altında kaldı.

CHP seçimi %37,7 oranında bir oyla seçimi tamamlarken, AK Parti %36 oranının altında kaldı.

CHP 1977'den beri ilk kez bir seçimden birinci olarak çıkarken, AK Parti daha önce sorumluluğu altında olan il ve ilçelerde kayıp yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olarak seçim sonrası genel merkez önünde açıklama yaparak "31 Mart bizim için bir bitiş değil; aslında bir dönüm noktasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olarak seçim sonrası genel merkez önünde açıklama yaparak "31 Mart bizim için bir bitiş değil; aslında bir dönüm noktasıdır." dedi.

'31 Mart bizim için bir bitiş değil; aslında bir dönüm noktasıdır. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimiz, milli iradededir. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. YSK önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır. Her siyasi parti seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarını açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız.'

Pek çok ünlü, siyasi figür sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparak seçime ilişkin düşüncelerini dile getirmeye başladı.

Pek çok ünlü, siyasi figür sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparak seçime ilişkin düşüncelerini dile getirmeye başladı.

Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel programında başkan adaylarını konuk eden Oğuzhan Uğur da bu isimlerden bir tanesiydi.

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2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olup, ardından çekilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıklayan Sinan Oğan'ın seçim paylaşımı kafaları karıştırdı.

2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olup, ardından çekilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıklayan Sinan Oğan'ın seçim paylaşımı kafaları karıştırdı.

2023 yılında ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime giren ve ardından çekildiğini açıklayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini duyuran Sinan Oğan'ın yerel seçimin ertesi sabahı yaptığı paylaşım olay oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Türk siyaseti yeni bir nesil değişimi arefesindedir diyen Sinan Oğan'ın, 2027'yi hedef göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Türk siyaseti yeni bir nesil değişimi arefesindedir diyen Sinan Oğan'ın, 2027'yi hedef göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

'Büyük bir olgunluk ve demokratik bir havada geçen yerel seçimlerin ülkemiz ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazanan adayları tebrik ediyorum.'

Ardından sözlerine seçimlerin ciddi bir şekilde masaya yatırılması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak devam etti.

Ardından sözlerine seçimlerin ciddi bir şekilde masaya yatırılması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak devam etti.

'Seçimlerin özellikle de Türk Milliyetçileri açısından ciddi bir şekilde masaya yatırılması ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimin merkezi haline getirdiğimiz Türk milliyetçilerinin, kendisini temsil iddiasındaki partilerin maalesef bu seçimlerde gerekli başarıyı gösteremedikleri görülmektedir.'

Ardından yol haritasından bahsederek "Plana sadık kal" mesajını verdi.

Ardından yol haritasından bahsederek "Plana sadık kal" mesajını verdi.

'Türk siyaseti yeni bir nesil değişimi arefesindedir. Önümüzdeki kısa süre zarfında bu konuda bir değerlendirme ve “Yol Haritası”nı sizlerle paylaşacağım. 

#2027 #NosceTempus 🇹🇷'

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