Seçim Sonrası Sinan Oğan'ın 2027'yi Hedef Göstererek "Plana Sadık Kal" Mesajı Atması Kafaları Karıştırdı
Seçim Sonrası Sinan Oğan'ın 2027'yi Hedef Göstererek "Plana Sadık Kal" Mesajı Atması Kafaları Karıştırdı
31 Mart seçim süreci sona erdikten sonra gözler elbette siyasi isimlere döndü. Oy kaybeden, seçimde geriye düşen ya da hiç beklemediği partilerin yanı sıra seçime hiç dahil olmayan partiler de vardı. Diğer bir yandan siyasi isimler paylaşım yapmaya devam ediyor. Sinan Oğan da seçimin ardından '2027' yılına işaret ederken 'Plana sadık kal' dedi.
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31 Mart Yerel Seçimleri sona erdi.
CHP seçimi %37,7 oranında bir oyla seçimi tamamlarken, AK Parti %36 oranının altında kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olarak seçim sonrası genel merkez önünde açıklama yaparak "31 Mart bizim için bir bitiş değil; aslında bir dönüm noktasıdır." dedi.
Pek çok ünlü, siyasi figür sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparak seçime ilişkin düşüncelerini dile getirmeye başladı.
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2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olup, ardından çekilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıklayan Sinan Oğan'ın seçim paylaşımı kafaları karıştırdı.
Sosyal medya hesabı üzerinden Türk siyaseti yeni bir nesil değişimi arefesindedir diyen Sinan Oğan'ın, 2027'yi hedef göstermesi dikkatlerden kaçmadı.
Ardından sözlerine seçimlerin ciddi bir şekilde masaya yatırılması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak devam etti.
Ardından yol haritasından bahsederek "Plana sadık kal" mesajını verdi.
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