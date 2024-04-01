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Oğuzhan Uğur "Şımarmışlardı" Dediği Seçim Yorumuyla Bunalanların Gözüne "Halk" Gerçeğini Soktu

Oğuzhan Uğur "Şımarmışlardı" Dediği Seçim Yorumuyla Bunalanların Gözüne "Halk" Gerçeğini Soktu

Yerel Seçim Oğuzhan Uğur
GNS
GNS - Onedio Editörü
01.04.2024 - 11:54

Seçim sürecinde Mevzular Açık Mikrofon programı ve aldığı konuklarla ön plana çıkan, sosyal medyada yaptığı gündem yorumlarıyla oldukça dikkat çeken isim Oğuzhan Uğur oldu elbette. Seçim sonuçlarının açıklanmasının üstüne fikirlerini paylaşan Uğur, 'Bunca yıl birileri çok şımarmış' ifadeleriyle dikkat çekti.

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Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü tamamlandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme işlemi 17:00'da sona erdi ve sonuçlar sabırsızlıkla beklenmeye başladı.

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü tamamlandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme işlemi 17:00'da sona erdi ve sonuçlar sabırsızlıkla beklenmeye başladı.

Büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve ihtiyar heyetinin seçildiği yerel seçimler, 31 Mart tarihinde tamamlandı.

17:00'da oy verme işleminin bitmesinin ardından, sandık görevlileri oyları saymaya başladı.

17:00'da oy verme işleminin bitmesinin ardından, sandık görevlileri oyları saymaya başladı.

Her ilçe ve ilden gelen sayımların ardından YSK, düzenli aralıklarla seçim sonuçlarına ilişkin verileri paylaşırken, seçmenler nefeslerini tutmuş bir şekilde sandıkların tamamının açılmasını bekliyordu.

Sandıkların neredeyse tamamının açılmasının ardından, CHP'nin 1977'den sonra ilk kez seçimden birinci parti olarak çıktığını gördük.

Sandıkların neredeyse tamamının açılmasının ardından, CHP'nin 1977'den sonra ilk kez seçimden birinci parti olarak çıktığını gördük.

Yıllar sonra seçimden birinci parti olarak çıkan CHP, il ve ilçelerdeki başasıyla adından çok söz ettirdi. AK Parti ise il ve ilçelerde pek çok belediyeyi kaybetti. 2024 seçimlerinde oy oranı %36'nın altında kaldı.

Seçim sürecinde siyasi parti liderleri, belediye başkanları ve gündemde adı geçen pek çok isim konuşma yaparken, ünlülerden de bu konuşmalara yönelik paylaşımlar geldi.

Seçim sürecinde siyasi parti liderleri, belediye başkanları ve gündemde adı geçen pek çok isim konuşma yaparken, ünlülerden de bu konuşmalara yönelik paylaşımlar geldi.

Siyasilerin açıklamasını gören, açılan sandıklardan çıkan sonuçları görenler soluğu sosyal medyada aldı. Bu isimlerden biri de Nevşin Mengü oldu.

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Aynı şekilde Özgür Demirtaş'ın da seçime yönelik paylaşımı oldukça dikkat çekmiş ve konuşulmuştu.

Aynı şekilde Özgür Demirtaş'ın da seçime yönelik paylaşımı oldukça dikkat çekmiş ve konuşulmuştu.

Seçim sonuçlarının netleştiğini gören Demirtaş, ekonomi üzerinden göndermede bulundu.

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Sosyal medyayı oldukça etkileyen bir yorum da Oğuzhan Uğur'dan geldi.

Sosyal medyayı oldukça etkileyen bir yorum da Oğuzhan Uğur'dan geldi.

Tüm seçim süreci boyunca BaBaLa'da konuk aldığı siyasi isimlerle program çeken, Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel programlarıyla herkesin yakından takip ettiği bir isim Oğuzhan Uğur.

Seçim sonuçları için "hayırlı olsun" diyen Oğuzhan Uğur, "Birileri çok şımarmış, birileri de pek bunalmıştı." sözleriyle dikkat çekti.

Seçim sonuçları için "hayırlı olsun" diyen Oğuzhan Uğur, "Birileri çok şımarmış, birileri de pek bunalmıştı." sözleriyle dikkat çekti.

'Seçim sonuçları vatana millete hayırlı olsun. Birileri bu sonucun yeni bir başlangıç olduğunu savunurken, birileri geçici bir uyarı olduğu kanaatinde. Hangisi haklı çıkarsa çıksın, bunca yıl birileri çok şımarmış, birileri de pek bunalmıştı.'

Ardından bu sonuçların neye istinaden olabileceği yorumlarına karşın da "önemli değil" açıklaması yapan Uğur, "Ancak bu seçimlerin galibi tartışmasız halktı." diyerek sözlerini noktaladı.

Ardından bu sonuçların neye istinaden olabileceği yorumlarına karşın da "önemli değil" açıklaması yapan Uğur, "Ancak bu seçimlerin galibi tartışmasız halktı." diyerek sözlerini noktaladı.

'Hangisi haklı çıkarsa çıksın, yaptım oldu dönemi bitti, tekrar halk ne der dönemi başladı. Hangisi haklı çıkarsa çıksın, bugüne kadar her şeye tamam diyen, her hatayı sineye çeken halk, uzun zaman sonra varlığını hatırlattı. Bugün bazı siyasiler, halkın partiler için değil, partilerin halk için varolduğunu hatırladı. Bir uyarı mıydı, devrim miydi tartışılsın tabii… Ancak bu seçimlerin galibi tartışmasız halktı.'

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