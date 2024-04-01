Oğuzhan Uğur "Şımarmışlardı" Dediği Seçim Yorumuyla Bunalanların Gözüne "Halk" Gerçeğini Soktu
Oğuzhan Uğur "Şımarmışlardı" Dediği Seçim Yorumuyla Bunalanların Gözüne "Halk" Gerçeğini Soktu
Seçim sürecinde Mevzular Açık Mikrofon programı ve aldığı konuklarla ön plana çıkan, sosyal medyada yaptığı gündem yorumlarıyla oldukça dikkat çeken isim Oğuzhan Uğur oldu elbette. Seçim sonuçlarının açıklanmasının üstüne fikirlerini paylaşan Uğur, 'Bunca yıl birileri çok şımarmış' ifadeleriyle dikkat çekti.
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Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü tamamlandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme işlemi 17:00'da sona erdi ve sonuçlar sabırsızlıkla beklenmeye başladı.
17:00'da oy verme işleminin bitmesinin ardından, sandık görevlileri oyları saymaya başladı.
Sandıkların neredeyse tamamının açılmasının ardından, CHP'nin 1977'den sonra ilk kez seçimden birinci parti olarak çıktığını gördük.
Seçim sürecinde siyasi parti liderleri, belediye başkanları ve gündemde adı geçen pek çok isim konuşma yaparken, ünlülerden de bu konuşmalara yönelik paylaşımlar geldi.
Aynı şekilde Özgür Demirtaş'ın da seçime yönelik paylaşımı oldukça dikkat çekmiş ve konuşulmuştu.
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Sosyal medyayı oldukça etkileyen bir yorum da Oğuzhan Uğur'dan geldi.
Seçim sonuçları için "hayırlı olsun" diyen Oğuzhan Uğur, "Birileri çok şımarmış, birileri de pek bunalmıştı." sözleriyle dikkat çekti.
Ardından bu sonuçların neye istinaden olabileceği yorumlarına karşın da "önemli değil" açıklaması yapan Uğur, "Ancak bu seçimlerin galibi tartışmasız halktı." diyerek sözlerini noktaladı.
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