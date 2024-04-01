Oğuzhan Uğur "Şımarmışlardı" Dediği Seçim Yorumuyla Bunalanların Gözüne "Halk" Gerçeğini Soktu

'Hangisi haklı çıkarsa çıksın, yaptım oldu dönemi bitti, tekrar halk ne der dönemi başladı. Hangisi haklı çıkarsa çıksın, bugüne kadar her şeye tamam diyen, her hatayı sineye çeken halk, uzun zaman sonra varlığını hatırlattı. Bugün bazı siyasiler, halkın partiler için değil, partilerin halk için varolduğunu hatırladı. Bir uyarı mıydı, devrim miydi tartışılsın tabii… Ancak bu seçimlerin galibi tartışmasız halktı.'