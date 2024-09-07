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Seat Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

etiket Seat Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Seat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 14:17

İspanyol otomobil üreticisi Seat, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Listede, model yılı 2024 olan araçlara ait fiyatlar yer alırken markanın popüler modellerinden Ibiza başta olmak üzere Leon, Arona ve Ateca fiyatları dikkat çekti. Peki, Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Seat'ın Eylül ayına ait güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
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Seat Fiyat Listesi

Seat Fiyat Listesi

İspanyol otomobil devi Seat, 28 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncel fiyat listesine internet sitesinde yer verdi. Markanın model yılı 2024 olan otomobillerinin yer aldığı fiyat listesinde, Ibiza 1.310.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar ise markanın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Seat Ibiza Fiyat Listesi Eylül 2024

Seat Ibiza Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style 1.310.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG FR 1.445.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 40. YIL ÖZEL SERİ 1.520.000 TL

Seat Arona Fiyat Listesi Eylül 2024

Seat Arona Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style 1.420.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Xperience 1.540.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG FR 1.520.000 TL

Seat Leon Fiyat Listesi Eylül 2024

Seat Leon Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.0 eTSI 110 HP DSG Style 1.680.000 TL

  • 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR 1.750.000 TL

Seat Ateca Fiyat Listesi Eylül 2024

Seat Ateca Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Style 1.750.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience 1.950.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 1.950.000 TL

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