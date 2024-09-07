Seat Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları
Seat Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.seat.com.tr/
İspanyol otomobil üreticisi Seat, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Listede, model yılı 2024 olan araçlara ait fiyatlar yer alırken markanın popüler modellerinden Ibiza başta olmak üzere Leon, Arona ve Ateca fiyatları dikkat çekti. Peki, Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu?
İşte Seat'ın Eylül ayına ait güncel fiyat listesi
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Seat Fiyat Listesi
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