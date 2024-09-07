Görüş Bildir
Haberler
Finans
BYD Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte BYD ATTO 3 Güncel Fiyatları

etiket BYD Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte BYD ATTO 3 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 09:46

Çinli otomobil üreticisi BYD, Eylül ayına özel güncel fiyatlarını duyurdu. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türkiye pazarına giriş yapan BYD ATTO 3 modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir süredir zam yapmayan marka, güncel fiyatları ile de sıfır araç satın almak için uygun fiyatlı olmaya devam etti. Peki, BYD ATTO 3 ne kadar oldu? 

İşte BYD'nin Eylül ayına özel güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BYT'nin Türkiye'de satışa sunulan yeni elektrikli SUV modeli ATTO 3, segmentinin şık ve güçlü otomobilleri arasında yer alıyor.

BYT'nin Türkiye'de satışa sunulan yeni elektrikli SUV modeli ATTO 3, segmentinin şık ve güçlü otomobilleri arasında yer alıyor.

C-SUV sınıfında yer alan ATTO 3, 420 kilometrelik karma menzile sahip.

Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı başaran ATTO 3 için BYD, 200 bin km veya 8 yıl batarya garantisi veriyor!

Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı başaran ATTO 3 için BYD, 200 bin km veya 8 yıl batarya garantisi veriyor!

Sportif sürüş tutkunları için iyi bir alternatif olan araç, 0'dan 100 km/s hıza 7.3 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise 160 km/s. ATTO 3, bu anlamda güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

BYD ATTO 3, sörf mavisi, dinamik kırmızı, dağ grisi ve kar beyazı seçenekleriyle dinamik dış tasarımıyla dikkat çekiyor.

BYD ATTO 3, sörf mavisi, dinamik kırmızı, dağ grisi ve kar beyazı seçenekleriyle dinamik dış tasarımıyla dikkat çekiyor.

Cam tavanlı, geniş ve ferah bir iç alana sahip model, elektronik göstergeleri ve geniş ekranıyla ise enerjik bir iç görünüme sahip.

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Eylül 2024

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Eylül 2024

BYD ATTO 3'ün tavsiye edilen liste fiyatı Ağustos ayında olduğu gibi bu ay da 1.790.000 TL olarak belirlendi. Modelin en üst paketiyle Türkiye pazarına giren BDY kredili ve kampanyalı nakit fiyat seçenekleriyle de dikkat çekti. 

  • 150kW 60.48kWh Design 1.790.000 TL

  • Tavsiye Edilen Kredili Kampanya Fiyatı: 1.640.000 TL 

  • Kampanyalı Naki Fiyatı: 1.590.000 TL

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın