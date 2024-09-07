BYD Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte BYD ATTO 3 Güncel Fiyatları
BYD Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte BYD ATTO 3 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Çinli otomobil üreticisi BYD, Eylül ayına özel güncel fiyatlarını duyurdu. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türkiye pazarına giriş yapan BYD ATTO 3 modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir süredir zam yapmayan marka, güncel fiyatları ile de sıfır araç satın almak için uygun fiyatlı olmaya devam etti. Peki, BYD ATTO 3 ne kadar oldu?
İşte BYD'nin Eylül ayına özel güncel fiyat listesi
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BYT'nin Türkiye'de satışa sunulan yeni elektrikli SUV modeli ATTO 3, segmentinin şık ve güçlü otomobilleri arasında yer alıyor.
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