BYD Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte BYD ATTO 3 Güncel Fiyatları

Çinli otomobil üreticisi BYD, Eylül ayına özel güncel fiyatlarını duyurdu. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türkiye pazarına giriş yapan BYD ATTO 3 modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir süredir zam yapmayan marka, güncel fiyatları ile de sıfır araç satın almak için uygun fiyatlı olmaya devam etti. Peki, BYD ATTO 3 ne kadar oldu?

İşte BYD'nin Eylül ayına özel güncel fiyat listesi