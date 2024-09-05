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Cupra Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

etiket Cupra Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 13:15

İspanya merkezli otomobil üreticisi Cupra, Eylül ayına özel fiyat listesini otomobil tutkunları ile paylaştı. Markanın en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Leon, bu ay 1.800.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Ateca ve Formentor ne kadar oldu?  

İşte, Cupra'nın Eylül ayına ait güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
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Cupra Fiyat Listesi

Cupra Fiyat Listesi

İspanyol otomotiv şirketi Cupra, Eylül ayına özel fiyatlarını duyurdu. Markanın, 28 Ağustos tarihinde açıklanan fiyatlarıyla da hem sportif hem de şık bir tasarımla tercih edilen Cupra Formentor damgasını vurdu.  

Aşağıdaki fiyatlar ise markanın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya veya opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Cupra Formentor Fiyat Listesi Eylül 2024

Cupra Formentor Fiyat Listesi Eylül 2024

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG 2.180.000 TL 

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line 2.525.000 TL 

  • Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive 4.150.000 TL

  • Cupra Formentor 1.5 TSI 150 HP DSG 2.060.000 TL

Cupra Leon Fiyat Listesi Eylül 2024

Cupra Leon Fiyat Listesi Eylül 2024
  • Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG 1.800.000 TL

Cupra Ateca Fiyat Listesi Eylül 2024

Cupra Ateca Fiyat Listesi Eylül 2024
  • Cupra Ateca 1.5 TSI 150 HP DSG 2.100.000 TL

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