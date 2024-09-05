Cupra Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

İspanya merkezli otomobil üreticisi Cupra, Eylül ayına özel fiyat listesini otomobil tutkunları ile paylaştı. Markanın en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Leon, bu ay 1.800.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Ateca ve Formentor ne kadar oldu?

İşte, Cupra'nın Eylül ayına ait güncel fiyat listesi.